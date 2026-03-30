Giới thiệu ông Nguyễn Văn Được để bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM

Sáng 30-3, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND TPHCM.



Tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 được Chủ tịch HĐND TPHCM giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Văn Được, ngày sinh: 3-4-1968; quê quán: tỉnh Long An cũ, nay là tỉnh Tây Ninh; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Địa chất học, Cử nhân Địa chất.

Tóm tắt quá trình công tác:

7/2006: Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Long An.

2/2007 - 7/2009: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

7/2009 - 5/2010: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An.

5/2010 - 10/2010: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An.

11/2010 - 3/2013: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An.

4/2013 - 12/2015: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh, tỉnh Long An.

1/2016 - 6/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa IX, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

6/2016 - 4/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa IX, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

4/2019 - 10/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An.

14/10/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

11/2020 - 2/2025: Bí thư Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016-2021.

1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

19/2/2025: Bộ Chính trị trao Quyết định về việc điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

20/2/2025: Tại kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM khóa X, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

1/7/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM mới sau sáp nhập 3 tỉnh, thành: TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

14/10/2025: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.