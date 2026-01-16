Giới thiệu ông Nguyễn Văn Được ứng cử đại biểu HĐND TPHCM

Ngày 16-1, ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM - chủ trì hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TPHCM

Tại hội nghị, các cử tri đã tiến hành biểu quyết thể hiện sự tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử bằng hình thức giơ tay. Kết quả biểu quyết, 100% cử tri biểu quyết đồng ý giới thiệu bà Trần Thị Diệu Thúy - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố - ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

100% cử tri biểu quyết đồng ý giới thiệu các cá nhân ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố; ông Nguyễn Văn Dũng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; bà Trần Thị Diệu Thúy - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố.