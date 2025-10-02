HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Giới thiệu ông Trương Cảnh Tuyên để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Trước khi sáp nhập 3 địa phương, ông Trương Cảnh Tuyên từng giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (cũ).

Ngày 2-10, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, xin ý kiến để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền.

Khẩn trương thực hiện quy trình công tác giới thiệu nhân sự

Hội nghị đã nghe và thông qua 4 tờ trình. Liên quan đến tờ trình về công tác cán bộ, ông Nguyễn Thiện Nhơn, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, cho biết Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về việc thống nhất giới thiệu ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, để bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.

Giới thiệu ông Trương Cảnh Tuyên để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - Ảnh 1.

Ông Trương Cảnh Tuyên hiện là Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công Đảng ủy HĐND thành phố, Đảng ủy UBND thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy khẩn trương thực hiện quy trình công tác giới thiệu nhân sự bầu chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

Dự kiến, ngày mai 3-10, HĐND TP Cần Thơ tổ chức kỳ họp thứ 4, khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - thông tin vừa qua Bộ Chính trị đã có chủ trương phân công nhiệm vụ ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Quyết định điều động ông Trần Văn Lâu sẽ được công bố tại cơ quan, đơn vị mới.

Quá trình công tác của ông Trương Cảnh Tuyên

Ông Trương Cảnh Tuyên sinh năm 1969, quê tỉnh Thanh Hóa; trình độ thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trương Cảnh Tuyên từng giữ các chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành; Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang.

Ngày 10-2 vừa qua, Ban Bí thư quyết định ông Trương Cảnh Tuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang (cũ) - thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 -2025.

Ngày 20-2, HĐND TP Cần Thơ (cũ) tổ chức kỳ họp thứ 19, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại đây, các đại biểu đã bầu ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, làm Chủ tịch UBND thành phố.

Ngày 1-7, Bộ Chính trị chỉ định ông Trương Cảnh Tuyên giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ (sau sáp nhập), nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin liên quan

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nói về quan điểm "nhìn thẳng vào sự thật"

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nói về quan điểm "nhìn thẳng vào sự thật"

(NLĐO)- Đại hội Đại biểu lần thứ I của Đảng bộ UBND TP Cần Thơ đề ra mục tiêu tổng thu ngân sách hằng năm tăng khoảng 15%.

CLIP: Chủ tịch UBND TP Cần Thơ kiểm tra nhà ở công vụ bố trí cho cán bộ Hậu Giang, Sóc Trăng

(NLĐO)-Giai đoạn đầu, cán bộ từ Hậu Giang, Sóc Trăng đến TP Cần Thơ làm việc sẽ được hỗ trợ tiền cũng như tạo điều kiện mua nhà ở xã hội

Chủ tịch Cần Thơ trải lòng: "Tôi rất buồn vì một số giám đốc làm được hay không cũng không báo cáo"

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên mong muốn các cấp, các ngành điều chỉnh để tốt hơn vì mục tiêu phát triển của thành phố.

