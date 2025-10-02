Giới thiệu ông Trương Cảnh Tuyên để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Ngày 2-10, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, xin ý kiến để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền.

Khẩn trương thực hiện quy trình công tác giới thiệu nhân sự

Hội nghị đã nghe và thông qua 4 tờ trình. Liên quan đến tờ trình về công tác cán bộ, ông Nguyễn Thiện Nhơn, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, cho biết Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về việc thống nhất giới thiệu ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, để bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trương Cảnh Tuyên hiện là Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ



Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công Đảng ủy HĐND thành phố, Đảng ủy UBND thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy khẩn trương thực hiện quy trình công tác giới thiệu nhân sự bầu chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

Dự kiến, ngày mai 3-10, HĐND TP Cần Thơ tổ chức kỳ họp thứ 4, khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - thông tin vừa qua Bộ Chính trị đã có chủ trương phân công nhiệm vụ ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Quyết định điều động ông Trần Văn Lâu sẽ được công bố tại cơ quan, đơn vị mới.

Quá trình công tác của ông Trương Cảnh Tuyên

Ông Trương Cảnh Tuyên sinh năm 1969, quê tỉnh Thanh Hóa; trình độ thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trương Cảnh Tuyên từng giữ các chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành; Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang.

Ngày 10-2 vừa qua, Ban Bí thư quyết định ông Trương Cảnh Tuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang (cũ) - thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 -2025.

Ngày 20-2, HĐND TP Cần Thơ (cũ) tổ chức kỳ họp thứ 19, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại đây, các đại biểu đã bầu ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, làm Chủ tịch UBND thành phố.

Ngày 1-7, Bộ Chính trị chỉ định ông Trương Cảnh Tuyên giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ (sau sáp nhập), nhiệm kỳ 2020-2025.