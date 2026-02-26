Giới trẻ chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường

Ngày 26-2, tại Hà Nội, 150 thanh niên Việt Nam và các nước ASEAN đã tham dự lễ tổng kết Dự án P2ACE - Hợp tác hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường và Tọa đàm "Thanh niên chung tay hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường".

Các đại biểu tham gia tọa đàm về chung tay hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường

Chương trình do Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội, phối hợp với ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ hỗ trợ Chương trình Dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện.

Đông Nam Á là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu. Với hơn 680 triệu dân, phần lớn sống tại các vùng ven biển và đồng bằng thấp, khu vực đang đối mặt với tình trạng nước biển dâng đe dọa các siêu đô thị; Bão nhiệt đới và lũ lụt gia tăng về cường độ; Hạn hán kéo dài, ảnh hưởng đến an ninh lương thực; Suy giảm đa dạng sinh học và hệ sinh thái biển. Biến đổi khí hậu có thể khiến các nền kinh tế Đông Nam Á mất khoảng 11% GDP vào năm 2100 nếu không có hành động khí hậu quyết liệt.

Dự án P2ACE được triển khai tại 3 nước Việt Nam, Campuchia, Philippines tập trung vào đối tượng thanh niên từ 15-35 tuổi, nhằm tăng cường sự tham gia và đóng góp của thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và giảm thiểu các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Dự án hướng tới nâng cao năng lực cho thanh niên, sinh viên trong ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs). Đồng thời, thúc đẩy nhiều sáng kiến thanh niên nhằm góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, và khởi nghiệp xanh…

Bà Dương Thị Bích, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội, phát biểu tại sự kiện

Bà Dương Thị Bích, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội nhấn mạnh, biến đổi khí hậu là một vấn đề toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay của tất cả mọi người. Thanh niên, đặc biệt sinh viên, là lực lượng năng động, có vai trò quan trọng trong công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu. Để thể hiện đúng vai trò của mình, sinh viên cần nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt, tham gia các hoạt động nghiên cứu và vận động chính sách, lan tỏa thông điệp về biến đổi khí hậu để bảo vệ hành tinh xanh cho thế hệ mai sau.

Tại tọa đàm, PGS-TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên môi trường và phát triển cộng đồng, đại biểu Quốc hội khóa XIII cùng đại diện thanh niên của Việt Nam, Campuchia đã chia sẻ về những kinh nghiệm đúc rút từ thực tế để cùng gợi ý những cách thức triển khai hiệu quả trong vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Theo PGS-TS Bùi Thị An, thời gian qua, thanh niên đã tham gia tích cực vào công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu bằng những hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả, như tổ chức các câu lạc bộ tham gia trồng cây, thu gom rác thải, tái chế… Các hành động đó đã lan tỏa mạnh trong xã hội.

Ngoài ra, thanh niên cũng tham gia tham vấn chính sách khá thiết thực. Tuy nhiên, lực lượng này vẫn chưa chủ động và thời gian tới cần trao quyền mạnh hơn cho thanh niên để họ phát huy năng lực, tham vấn chính sách, tổ chức các hoạt động chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu hiệu quả hơn.

Ban Tổ chức kỳ vọng những trao đổi, đề xuất giải pháp tại tọa đàm sẽ gợi mở cho các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và cộng đồng những sáng kiến tiêu biểu, nhân rộng hiệu quả với thanh niên trong thời gian tới.