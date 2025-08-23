Giới trẻ Hà thành check-in Photobooth miễn phí tại cửa hàng Viettel

Khách hàng có thể vừa chụp ảnh vừa in ảnh miễn phí mang về

Nằm trong chương trình "Kết nối trọn niềm vui - Mừng 2-9", Tổng Công ty Viễn thông Viettel đã mang đến trải nghiệm Photobooth hoàn toàn miễn phí, độc đáo và ý nghĩa tại 3 cửa hàng Viettel ở Hà Nội tại: số 53 Lương Văn Can, số 184 Hoàng Quốc Việt và số 1 Giải Phóng

Tại đây, khách hàng không chỉ được chụp ảnh miễn phí mà còn có thể in ảnh lấy ngay. Đặc biệt, Viettel đã chuẩn bị sẵn nhiều đạo cụ chụp hình mang đậm tinh thần dân tộc như cờ, nón lá, khăn rằn, sticker,... chủ đề 2-9. Những phụ kiện này giúp tạo nên những bức ảnh "cực chất", lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước một cách trẻ trung, hiện đại.

Các bạn trẻ hào hứng đến check-in Photobooth tại cửa hàng Viettel

Chương trình này thể hiện mong muốn của Viettel trong việc tạo ra những hoạt động ý nghĩa, giúp mọi người cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ, tự hào trong dịp Đại lễ. Thông qua công nghệ, Viettel mong muốn kết nối mọi trải nghiệm và cảm xúc, tạo nên niềm vui trọn vẹn trong ngày hội lớn của dân tộc.

Ngoài ra, Viettel còn tặng 80 triệu ưu đãi cho khách hàng nhân dịp Đại lễ 2-9 bao gồm tặng 80.000 điểm Viettel++ cho những khách hàng có mức tiêu dùng từ 10.000 đồng/tháng trong các tháng 5, 6, và 7-2025, giảm 29.000đ cước Internet mỗi tháng cho thuê bao đăng ký mới, ra mắt gói combo 5G29, tìm hiểu lịch sử trên TV360 nhận quà tổng trị giá 13 tỷ đồng bao gồm data, điểm Viettel++, kho phim chất lượng cao,...

Để biết thêm thông tin chi tiết về các chương trình ưu đãi, khách hàng có thể liên hệ tổng đài miễn phí 18008098 để được hỗ trợ trực tiếp.