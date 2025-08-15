Năm 2025: Viettel có hơn 2.000 trạm 5G Open RAN sử dụng chipset Qualcomm

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tập đoàn Qualcomm vừa có buổi làm việc, ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm về nghiên cứu và phát triển công nghệ lớn của thế giới.



Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Qualcomm, ông Cristiano Amon trao đổi với Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel. Ảnh: Trần Thọ

Từ năm 2022, hai tập đoàn bắt tay nghiên cứu sản xuất trạm phát sóng 5G Open RAN. Chỉ sau 2 năm, Viettel trở thành đối tác đầu tiên trên thế giới đưa trạm phát sóng 5G Open RAN sử dụng chipset Qualcomm vào triển khai thử nghiệm.

Dự kiến, trong năm 2025, sẽ có hơn 2.000 trạm 5G Open RAN được Viettel triển khai trên diện rộng, khẳng định khả năng làm chủ công nghệ 5G của Viettel.

Đáng chú ý, sản phẩm đã được Viettel xuất khẩu sang thị trường Trung Đông. Đây là bước tiến đưa Việt Nam trở thành là 1 trong 6 quốc gia trên thế giới có năng lực sản xuất thiết bị mạng 5G. Dự án này vừa được vào đề cử hạng mục "Open RAN Excellence" tại Network X Awards 2025 diễn ra tại Paris - Pháp vào tháng 10 tới đây.

Bên cạnh đó, Viettel và Qualcomm phát triển thành công 5G AI Camera cho giao thông thông minh đầu tiên trên thế giới, đã được triển khai rộng rãi trong lĩnh vực giao thông thông minh tại Việt Nam và đang được xuất khẩu ra một số thị trường quốc tế.

Viettel và Qualcomm sẽ tiếp tục khởi động các dự án nghiên cứu phát triển với mục tiêu Viettel làm chủ những công nghệ chiến lược, bao gồm: hạ tầng 5G/6G, hệ thống quản lý mạng thông minh dựa trên AI, hạ tầng xử lý AI, hạ tầng trung tâm dữ liệu, giải pháp AI cho chính phủ và doanh nghiệp, thiết bị đầu cuối thông minh 5G/6G như camera AI, điện thoại, máy tính bảng, máy tính, AIoT…

Đây đều là những công nghệ, sản phẩm nằm trong nhóm 11 công nghệ chiến lược được Chính phủ công bố, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa kinh tế số đóng góp 30% GDP vào năm 2030 của Việt Nam.

Viettel và Qualcomm ký kết thêm nhiều hợp tác mới

Tại cuộc gặp, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Qualcomm, ông Cristiano Amon cho biết điều làm cho mối quan hệ giữa Viettel và Qualcomm trở nên đặc biệt chính là hai tập đoàn đã có một lịch sử hợp tác lâu bền, cùng mong muốn phát triển những giải pháp đột phá mang lại giá trị cho khách hàng.

"Viettel khác biệt so với nhiều doanh nghiệp khác ở chỗ có đội ngũ R&D mạnh, đặc biệt là tinh thần dấn thân, sẵn sàng giải các bài toán khó với Qualcomm. Chính tinh thần đó là lý do chúng tôi mong muốn được đồng hành cùng Viettel" - ông Cristiano Amon nói.

Trung tướng Tào Đức Thắng – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel cũng cho hay CEO Qualcomm đến Việt Nam và Viettel lần này là rất đúng thời điểm, khi mà cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đang được Nhà nước trao cho sứ mệnh rất lớn trong việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ để phát triển đất nước. Sự hợp tác sâu sắc hơn giữa hai tập đoàn trong giai đoạn tiếp theo chắc chắn sẽ mở ra những cơ hội mang tính lịch sử, đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ hàng đầu khu vực"

Sau nội dung kí kết hợp tác, ông Cristiano Amon đã có buổi chia sẻ với lãnh đạo và chuyên gia công nghệ của Viettel trên toàn cầu về xu hướng công nghệ mới, ứng dụng triển khai các giải pháp vào thực tế và kinh nghiệm xây dựng tổ chức đa quốc gia.