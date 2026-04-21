Quốc tế

Giới trẻ háo hức tìm hiểu lịch sử Mỹ bằng công nghệ thực tế ảo tại Founder Museum

Tin-ảnh: Hải Anh

(NLĐO) - Triển lãm Founder Museum tại Hà Nội mang đến trải nghiệm thực tế ảo sống động, giúp người tham quan khám phá lịch sử lập quốc của Mỹ.

Trung tâm Hoa Kỳ thuộc Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ngày 20-4 vừa khai mạc triển lãm Founder Museum tại Hà Nội, mang đến trải nghiệm tương tác về lịch sử hình thành nước Mỹ thông qua công nghệ thực tế ảo (VR).

Giới trẻ háo hức tìm hiểu lịch sử Mỹ bằng công nghệ thực tế ảo tại Founder Museum - Ảnh 1.

Một bạn trẻ háo hức tìm hiểu lịch sử Mỹ bằng công nghệ thực tế ảo tại Founder Museum. Ảnh: Hải Anh

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ, giới thiệu những cột mốc quan trọng trong quá trình lập quốc, đồng thời tạo không gian trải nghiệm giáo dục hiện đại dành cho người trẻ Việt Nam.

Triển lãm Founder Museum không chỉ tái hiện lịch sử nước Mỹ bằng công nghệ hiện đại mà còn góp phần tăng cường giao lưu giáo dục, văn hóa giữa Việt Nam và Mỹ. Theo đại diện ban tổ chức, việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo giúp lịch sử trở nên trực quan, sinh động hơn và tạo hứng thú cho người trẻ trong quá trình tìm hiểu kiến thức.

Điểm nhấn của triển lãm là khu vực thực tế ảo VR, nơi khách tham quan có thể trực tiếp khám phá hành trình lập quốc của nước Mỹ trong không gian mô phỏng sinh động. Bên cạnh đó, người tham dự còn được tương tác với hệ thống hình ảnh, video tư liệu qua mã QR để tìm hiểu thêm về các sự kiện lịch sử tiêu biểu.

Ngoài trải nghiệm thực tế ảo, triển lãm còn bố trí các thiết bị nghe nhìn đa phương tiện, cho phép khách tham quan theo dõi phim tài liệu, tham gia trả lời câu hỏi tương tác và thiết kế huy hiệu lưu niệm ngay tại khu trưng bày.

Triển lãm mong muốn mang đến cái nhìn rộng hơn về nước Mỹ, bên cạnh những biểu tượng văn hóa đại chúng. Tham tán Thông tin Văn hóa Đại sứ quán Mỹ, bà Mary Beth Polley nhận định: "Nhiều người trẻ biết đến nước Mỹ như ngày nay thông qua Taylor Swift hay Hollywood, nhưng họ chưa biết về câu chuyện ban đầu khi chúng tôi từ các thuộc địa quyết định trở thành một quốc gia tự do".

Giới trẻ háo hức tìm hiểu lịch sử Mỹ bằng công nghệ thực tế ảo tại Founder Museum - Ảnh 2.
Giới trẻ háo hức tìm hiểu lịch sử Mỹ bằng công nghệ thực tế ảo tại Founder Museum - Ảnh 3.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ John W. Mclntyre (trái) và Tham tán Thông tin Văn hóa Đại sứ quán Mỹ Mary Beth Polley phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hải Anh

Bà Polley cho rằng việc người dân hiểu biết lẫn nhau qua lịch sử là nền tảng cho quan hệ tương lai: "Việc tìm hiểu về nhau thông qua lịch sử và những giá trị chung thực sự là một cách quan trọng để suy nghĩ về cách chúng ta sẽ cùng nhau làm việc".

Theo ban tổ chức, toàn bộ nội dung triển lãm được xây dựng theo hướng trực quan, dễ tiếp cận, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa - giáo dục giữa Việt Nam và Mỹ thông qua hình thức trưng bày ứng dụng công nghệ.

Việc đưa công nghệ thực tế ảo vào triển lãm giúp lịch sử trở nên sinh động hơn, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới trong hoạt động giáo dục trải nghiệm dành cho giới trẻ.

Một số hình ảnh giới trẻ tìm hiểu lịch sử Mỹ bằng công nghệ thực tế ảo tại Founder Museum:

Giới trẻ háo hức tìm hiểu lịch sử Mỹ bằng công nghệ thực tế ảo tại Founder Museum - Ảnh 4.

Giới trẻ háo hức tìm hiểu lịch sử Mỹ bằng công nghệ thực tế ảo tại Founder Museum - Ảnh 5.

Giới trẻ háo hức tìm hiểu lịch sử Mỹ bằng công nghệ thực tế ảo tại Founder Museum - Ảnh 6.

Giới trẻ háo hức tìm hiểu lịch sử Mỹ bằng công nghệ thực tế ảo tại Founder Museum - Ảnh 7.

Giới trẻ háo hức tìm hiểu lịch sử Mỹ bằng công nghệ thực tế ảo tại Founder Museum - Ảnh 8.

Giới trẻ háo hức tìm hiểu lịch sử Mỹ bằng công nghệ thực tế ảo tại Founder Museum - Ảnh 9.

Giới trẻ háo hức tìm hiểu lịch sử Mỹ bằng công nghệ thực tế ảo tại Founder Museum - Ảnh 10.

Giới trẻ háo hức tìm hiểu lịch sử Mỹ bằng công nghệ thực tế ảo tại Founder Museum - Ảnh 11.

Bầu cử 2020 và cuộc chiến pháp lý khốc liệt nhất lịch sử Mỹ

Bầu cử 2020 và cuộc chiến pháp lý khốc liệt nhất lịch sử Mỹ

(NLĐO) – Trong trường hợp Tổng thống Donald Trump lẫn ứng viên tổng thống Joe Biden không giành được 270 phiếu đại cử tri cần thiết (trên tổng số 538 phiếu đại cử tri), số phận của cuộc bầu cử tổng thống 2020 sẽ vào tay các nghị sĩ Hạ viện theo quy định của Tu chính án 12.

(NLĐO) - Cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush qua đời ở tuổi 84 hôm 3-11 (giờ địa phương).

đại sứ quán công nghệ hiện đại đại sứ quán Mỹ công nghệ thực tế ảo Founder Museum
