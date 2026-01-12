HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Đại sứ Mỹ Marc Knapper: Việt Nam sẽ mãi là một nơi rất đặc biệt đối với tôi và gia đình tôi

Dương Ngọc

(NLĐO)- Đại sứ Mỹ Marc Knapper nhấn mạnh được đóng góp vào sự phát triển và tiến trình của quan hệ Mỹ - Việt Nam là vinh dự của cuộc đời ông.

Đại sứ Marc Knapper sẽ kết thúc nhiệm kỳ Đại sứ Mỹ tại Việt Nam vào ngày 18-1-2026, hoàn thành nhiệm kỳ 4 năm với nhiều dấu mốc lịch sử trong quan hệ Mỹ - Việt Nam.

Đại sứ Mỹ Marc Knapper và những dấu ấn đặc biệt tại Việt Nam - Ảnh 1.

Đại sứ Mỹ Marc Knapper thăm di sản Thành Nhà Hồ ở Thanh Hoá - một trong những di sản được Quỹ Bảo tồn văn hoá của Đại sứ Mỹ tài trợ cho hoạt động tu sửa, bảo tồn. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ

Đại sứ Knapper đến Việt Nam vào ngày 27-1-2022 và trình quốc thư vào ngày 11-2-2022. Trong nhiệm kỳ của ông, Mỹ và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ song phương lên Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2023, một bước nâng cấp kép chưa từng có, đưa quan hệ song phương lên mức cao nhất trong hệ thống phân cấp quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Đại sứ Knapper đã thúc đẩy hợp tác trên tất cả lĩnh vực trọng tâm của quan hệ song phương, mang lại lợi ích cho cả hai nước. Những lĩnh vực này bao gồm mở rộng mạnh mẽ hợp tác về thương mại, đầu tư và cơ sở hạ tầng công nghệ cao; tăng cường đáng kể quan hệ quốc phòng, thực thi pháp luật và an ninh; mở rộng hợp tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giao lưu nhân dân và cứu trợ thiên tai. Mỹ và Việt Nam cũng tiếp tục nỗ lực giải quyết các vấn đề chiến tranh để lại, bao gồm xử lý ô nhiễm dioxin, rà phá bom mìn chưa nổ, hỗ trợ người khuyết tật, và tìm kiếm quân nhân Mỹ và Việt Nam mất tích.

Nhiệm kỳ của Đại sứ Knapper cũng chứng kiến nhiều sự kiện và hoạt động diễn ra trên khắp Việt Nam trong năm 2025 nhằm kỷ niệm sự phát triển và định hướng tương lai của quan hệ Mỹ - Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ song phương. Trong nhiệm kỳ của ông, Mỹ đã khởi công khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ mới tại Cầu Giấy, Hà Nội, một biểu tượng của mối quan hệ ngày càng phát triển và tương lai tươi sáng của quan hệ Mỹ - Việt Nam.

Đại sứ Knapper chia sẻ: "Được đóng góp vào sự phát triển và tiến trình của quan hệ song phương, từ nhiệm kỳ công tác đầu tiên của tôi tại Hà Nội giai đoạn 2004-2007 cho đến ngày hôm nay với cương vị Đại sứ Mỹ tại Việt Nam - đây là vinh dự của cuộc đời tôi. Tôi đã có cơ hội đến nhiều nơi trên khắp Việt Nam và gặp gỡ không chỉ các quan chức chính phủ mà cả các sinh viên, bác sĩ, nông dân, doanh nhân và nhà khởi nghiệp, và tôi luôn ấn tượng trước nền văn hóa và sức sống năng động của Việt Nam. Tôi vô cùng tự hào về những thành tựu mà Phái đoàn Ngoại giao Mỹ đã đạt được trong việc phát triển và củng cố quan hệ Mỹ - Việt Nam trong thời gian tôi công tác tại đây, và đất nước này sẽ mãi là một nơi rất đặc biệt đối với tôi và gia đình tôi."

Đại sứ Knapper là viên chức ngoại giao cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ và đã có hơn 30 kinh nghiệm trong ngành ngoại giao. Ông từng làm việc tại Việt Nam với cương vị Tham tán Chính trị của Đại sứ quán Mỹ từ năm 2004 đến 2007. Ông từng nhận Giải thưởng Phụng sự Xuất sắc của Ngoại trưởng - danh hiệu ngoại giao cao quý nhất của Mỹ, cùng với Giải thưởng Phụng sự Ưu tú của Tổng thống và Giải thưởng Nhà Ngôn ngữ học của Năm của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Đại sứ Knapper tốt nghiệp loại xuất sắc tại Đại học Princeton và từng theo học tại Đại học Tokyo. Ông thông thạo tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Việt.

Một số hình ảnh hoạt động của Đại sứ Mỹ Marc Knapper trong nhiệm kỳ kéo dài 4 năm tại Việt Nam do Đại sứ quán Mỹ cung cấp:

Đại sứ Mỹ Marc Knapper và những dấu ấn đặc biệt tại Việt Nam - Ảnh 3.

Đại sứ Mỹ Marc Knapper và những dấu ấn đặc biệt tại Việt Nam - Ảnh 4.

Đại sứ Mỹ Marc Knapper và những dấu ấn đặc biệt tại Việt Nam - Ảnh 5.

Đại sứ Mỹ Marc Knapper và những dấu ấn đặc biệt tại Việt Nam - Ảnh 6.

Đại sứ Mỹ Marc Knapper và những dấu ấn đặc biệt tại Việt Nam - Ảnh 7.

Đại sứ Mỹ Marc Knapper và những dấu ấn đặc biệt tại Việt Nam - Ảnh 8.

Đại sứ Mỹ Marc Knapper và những dấu ấn đặc biệt tại Việt Nam - Ảnh 9.

Đại sứ Mỹ Marc Knapper và những dấu ấn đặc biệt tại Việt Nam - Ảnh 10.

Đại sứ Mỹ Marc Knapper và những dấu ấn đặc biệt tại Việt Nam - Ảnh 11.

Đại sứ Mỹ Marc Knapper và những dấu ấn đặc biệt tại Việt Nam - Ảnh 12.

Đại sứ Mỹ Marc Knapper và những dấu ấn đặc biệt tại Việt Nam - Ảnh 13.

Đại sứ Mỹ Marc Knapper và những dấu ấn đặc biệt tại Việt Nam - Ảnh 14.

Đại sứ Mỹ Marc Knapper và những dấu ấn đặc biệt tại Việt Nam - Ảnh 15.

Đại sứ Mỹ Marc Knapper và những dấu ấn đặc biệt tại Việt Nam - Ảnh 16.

Đại sứ Mỹ Marc Knapper và những dấu ấn đặc biệt tại Việt Nam - Ảnh 17.

Đại sứ Mỹ Marc Knapper và những dấu ấn đặc biệt tại Việt Nam - Ảnh 18.

Đại sứ Mỹ Marc Knapper và những dấu ấn đặc biệt tại Việt Nam - Ảnh 19.

Đại sứ Mỹ Marc Knapper và những dấu ấn đặc biệt tại Việt Nam - Ảnh 20.

Đại sứ Mỹ Marc Knapper và những dấu ấn đặc biệt tại Việt Nam - Ảnh 21.

Đại sứ Mỹ Marc Knapper và những dấu ấn đặc biệt tại Việt Nam - Ảnh 22.

 

