Bạn đọc

Giọt nước mắt hạnh phúc

Bài và ảnh: Mai Chi

Ngày hội "An Lạc đoàn kết - Nghĩa tình" do Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường An Lạc, TP HCM tổ chức

Gặp chúng tôi tại Ngày hội "An Lạc đoàn kết - Nghĩa tình", khi được hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình mình, bà Tạ Nghị Tịnh (63 tuổi), một người dân trong phường, đã bật khóc. Bà Tịnh mắc nhiều bệnh, sức khỏe yếu, đi đứng khó khăn, chồng bà thì bị tai biến. Do vậy, hiện tại ông bà không còn khả năng lao động, sống dựa vào 2 con.

Thế nhưng, 2 người con của bà chỉ là lao động tự do (bán hàng rong) nên thu nhập vừa eo hẹp vừa không ổn định. Vậy nên cuộc sống gia đình bà vô cùng khó khăn. "Mỗi ngày các con đưa cho tôi 100.000 đồng để lo tiền chợ, thuốc men, sống chật vật lắm. Đã vậy tôi nay ốm, mai đau, bệnh suốt không khỏe nên không thể làm được việc gì. Nhiều lúc tôi cảm thấy rất buồn bực, bức bối. Nay được dự ngày hội của phường, được tiếp xúc với nhiều người đồng cảnh ngộ, lại được chăm lo, tôi vui và xúc động lắm. Đó là giọt nước mắt hạnh phúc" - bà Tịnh xúc động.

Ngày hội "An Lạc đoàn kết - Nghĩa tình" do Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường An Lạc, TP HCM tổ chức. Tại ngày hội này, ngoài bà Tịnh, ban tổ chức còn trao 99 phần quà (500.000 đồng/phần) cho những người dân, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao 500 phiếu mua hàng (300.000 đồng/phiếu) và 200 suất thay nhớt xe máy miễn phí cho các trường hợp khó khăn. Ngoài ra, tại các gian hàng của "Phiên chợ nghĩa tình" trong ngày hội, người dân còn được mua các nhu yếu phẩm, rau củ quả, lương thực thiết yếu… với giá bình ổn.

Giọt nước mắt hạnh phúc- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường An Lạc, tặng quà cho người dân khó khăn tại ngày hội

Để tạo nguồn chăm lo cho người dân một cách căn cơ, lâu dài, tại ngày hội, Ủy ban MTTQ phường An Lạc đã ký kết liên tịch với Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tươi Mart về việc phối hợp thực hiện các hoạt động chăm lo, hỗ trợ các đối tượng khó khăn trên địa bàn. Theo đó, trong năm 2025, Công ty Tươi Mart cam kết tài trợ 350 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn phường.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường An Lạc, cho hay mục tiêu của ngày hội là chăm lo và sẻ chia với những hội viên, đoàn viên (Đoàn Thanh niên, Công đoàn), công nhân, lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, phát huy truyền thống đoàn kết - nghĩa tình của người dân An Lạc; góp phần củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng cộng đồng dân cư gắn bó, nhân ái, chung tay vì sự phát triển của địa phương, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng phường An Lạc văn minh - sạch đẹp - nghĩa tình.

Đây cũng là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của phường An Lạc thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. "Tổng kinh phí chăm lo trong ngày hội là 250 triệu đồng, do ban tổ chức vận động từ các đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ" - ông Hải chia sẻ.


phường chuyện thường ngày ở phường chăm lo TP HCM
