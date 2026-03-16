Giữ chân người lao động từ bữa ăn giữa ca

Tại Công ty CP Him Lam (phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM), một trong những phúc lợi được người lao động (NLĐ) đánh giá cao là bữa ăn giữa ca. Hiện nay, suất ăn hằng ngày tại doanh nghiệp (DN) này đã lên đến 50.000 đồng.

Thực đơn thay đổi hằng ngày

Ông Đỗ Văn Sáng, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Him Lam, cho biết ngay từ khi DN thành lập, ban giám đốc đã xác định con người là yếu tố then chốt trong quá trình phát triển. Vì vậy, bên cạnh việc bảo đảm thu nhập và tạo cơ hội để NLĐ phát triển bản thân, thăng tiến trong công việc, DN còn chú trọng bổ sung dinh dưỡng, nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca.

Khu vực nhà ăn tại Công ty CP Văn hóa Tân Bình được chú trọng đầu tư, tạo sự thoải mái cho người lao động

Theo ông Sáng, dù công ty có nhiều chi nhánh nhưng thay vì hỗ trợ tiền ăn, ban giám đốc vẫn quyết định tổ chức bếp ăn tập thể tại những nơi có đông NLĐ, xem đây là một phúc lợi quan trọng. Với suất ăn trị giá 50.000 đồng (chưa tính chi phí nhân công), mỗi bữa ăn đều được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Thực đơn đa dạng, không lặp lại trong tuần; khẩu phần phong phú với ít nhất 5 món chính cùng món tráng miệng. Khu vực nhà ăn cũng được đầu tư thoáng mát, sạch sẽ. Nhờ vậy, nhiều NLĐ dù đi công việc bên ngoài vẫn quay về công ty để dùng bữa trưa.

Bữa ăn giữa ca tại Công ty CP Văn hóa Tân Bình (KCN Tân Bình, TP HCM) cũng được NLĐ đánh giá cao. Mỗi suất ăn của hàng trăm công nhân (CN) tại đây trị giá khoảng 35.000 đồng; thực đơn thay đổi hằng ngày với 2 món mặn, 1 món xào, canh và tráng miệng.

Nhà ăn được thiết kế đẹp, có hệ thống điều hòa, giúp giờ nghỉ trưa trở thành khoảng thời gian thư giãn đúng nghĩa của NLĐ. Định kỳ hằng tháng, Công ty CP Văn hóa Tân Bình và Công đoàn cơ sở còn tổ chức những bữa ăn đặc biệt với chất lượng cao hơn nhằm bổ sung dinh dưỡng và tri ân NLĐ.

CN Nguyễn Thị Ngọc Hà nhận xét bữa ăn giữa ca là yếu tố quan trọng gắn kết NLĐ với DN. "Bữa ăn ngon miệng, bảo đảm chất lượng cùng không gian thoáng mát giúp chúng tôi nạp lại năng lượng sau những giờ làm việc miệt mài" - chị bày tỏ.

Theo Công đoàn Công ty CP Văn hóa Tân Bình, chất lượng bữa ăn hiện nay đã bảo đảm. Dù vậy, do giá cả thị trường tăng nhanh, Công đoàn đang khảo sát để thương lượng, đề xuất ban giám đốc nâng mức tiền ăn giữa ca cho NLĐ trong thời gian tới.

Mong đợi "Ngày ăn ngon"

Tại Công ty TNHH Nidec Việt Nam (Khu Công nghệ cao, TP HCM), "Ngày ăn ngon" vào thứ ba và thứ năm hằng tuần luôn được CN mong đợi. Với thực đơn 6-7 món chính, gồm cả món chay và món theo vùng miền, suất ăn trong những ngày này phong phú hơn về chất lượng lẫn khẩu phần.

Ông Lưu Kim Hồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Nidec Việt Nam, cho biết DN đặc biệt quan tâm đến bữa ăn và thời gian nghỉ trưa của NLĐ. Ngay từ những ngày đầu thành lập, DN đã đầu tư khu vực nhà ăn và không gian nghỉ trưa khang trang nhằm giúp NLĐ tái tạo sức lao động.

Bếp ăn được giao cho đơn vị đối tác vận hành nhưng chất lượng luôn được giám sát bởi Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Phòng Y tế Công ty TNHH Nidec Việt Nam. Thực đơn được thông báo trước để NLĐ góp ý, đồng thời có thể tự chọn món phù hợp khẩu vị. Mỗi suất ăn có giá 21.000-22.000 đồng, trong đó DN hỗ trợ toàn bộ chi phí điện, nước, gas để tập trung nâng chất lượng thực phẩm.

Theo ông Hồng, việc xây dựng thực đơn đa dạng, không trùng lặp trong tuần giúp NLĐ ăn ngon miệng hơn. CN cũng có thể phản ánh trực tiếp nếu phát hiện vấn đề về chất lượng bữa ăn. Bên cạnh nhà ăn, Nidec Việt Nam còn bố trí siêu thị mini và các quầy bán nước giải khát, thực phẩm thiết yếu với giá ưu đãi nhờ DN hỗ trợ chi phí mặt bằng, điện nước.

Tại Công ty TNHH Nước uống tinh khiết Sài Gòn (phường Thông Tây Hội, TP HCM), suất ăn giữa ca hiện trị giá khoảng 38.000 đồng, bảo đảm đủ dinh dưỡng cho NLĐ. Mức này được áp dụng từ đầu năm 2026, tăng 3.000 đồng so với năm 2025 sau khi Công đoàn chủ động thương lượng với DN.

Theo bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Nước uống tinh khiết Sài Gòn, ngoài bữa ăn giữa ca, đơn vị còn tổ chức căng-tin đồng giá 5.000 đồng để phục vụ NLĐ trong giờ giải lao. Phần chi phí thiếu hụt được DN và Công đoàn hỗ trợ.

Nâng cao năng suất lao động Nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca, bảo đảm an toàn thực phẩm không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của NLĐ mà còn là động lực quan trọng để tăng năng suất lao động. Thời gian qua, LĐLĐ TP HCM đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động, cán bộ Công đoàn và các đơn vị cung cấp suất ăn về lợi ích của việc cải thiện bữa ăn giữa ca. Nhiều DN đã đưa nội dung này vào thỏa ước lao động tập thể với giá trị suất ăn từ 20.000 - 25.000 đồng trở lên. Bên cạnh đó, Công đoàn còn tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan để thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm và tổ chức bữa ăn giữa ca cho NLĐ.



