Hàng chục ngàn công nhân cùng thưởng thức bữa ăn ca đặc biệt

Trưa 28-8, tại Nhà ăn Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (phường Tân Tạo, TP HCM), hơn 45.000 đoàn viên - lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam, Công ty TNHH Kayuen Việt Nam, Công ty TNHH Chang Yang Việt Nam, Công ty TNHH Pro Kingtex Việt Nam đã cùng tham dự Chương trình "Bữa cơm Công đoàn" do LĐLĐ TP HCM phối hợp với các Công đoàn cơ sở, doanh nghiệp nêu trên tổ chức.

Những hình ảnh về "Bữa cơm Công đoàn" tổ chức tại nhà ăn Công ty TNHH PouYuen Việt Nam

Tại chương trình, người lao động được thưởng thức bữa ăn trưa chất lượng hơn thường ngày, có giá khoảng 50.000 đồng gồm cơm, thịt kho trứng, đùi gà chiên, bắp cải xào, canh lagim, tráng miệng (rau câu, sữa chua và 1 bịch khoai tây chiên).

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM và doanh nghiệp dùng bữa với công nhân

Cùng dùng bữa và chung vui với đoàn viên - lao động tại chương trình, ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cảm ơn các doanh nghiệp đã chung tay cùng tổ chức Công đoàn để chăm lo cho đoàn viên - lao động. Theo ông Tâm, "Bữa cơm Công đoàn" là hoạt động ý nghĩa, không chỉ góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn ca, chăm sóc sức khỏe người lao động mà còn tạo sự gắn kết, sẻ chia giữa tập thể công nhân với công ty. Qua đó, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, thăm hỏi công nhân

Đại diện LĐLĐ TP mong muốn thời gian tới, bên cạnh việc cải thiện, nâng chất bữa ăn ca cho người lao động, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục cải thiện chế độ phúc lợi và đồng hành cùng tổ chức Công đoàn trong các hoạt động chăm lo để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với đơn vị.

Công nhân Công ty TNHH Sài Gòn May Mặc Xuất Khẩu dùng bữa tại Chương trình "Bữa cơm Công đoàn"

Hơn 150 người lao động Công ty TNHH Sài Gòn May Mặc Xuất Khẩu (phường Đức Nhuận, TP HCM) cũng được thưởng thức "Bữa cơm Công đoàn" do Công đoàn phường Đức Nhuận, TP HCM phối hợp cùng Ban giám đốc, Công đoàn Công ty TNHH Sài Gòn May Mặc Xuất Khẩu thực hiện vào trưa 28-8.

Bữa cơm đặc biệt gồm có các món ăn: thịt kho trứng; canh chua cá; đồ xào, tráng miệng (trái cây và một hũ sữa chua). Tổng trị giá mỗi suất ăn khoảng 45.000 đồng, trong đó, Công đoàn cơ sở hỗ trợ 15.000 đồng. Tại chương trình, công ty cũng đã trao 10 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.

Bà Hoàng Thị Minh Trang, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sài Gòn May Mặc Xuất Khẩu, tặng quà cho công nhân

Bà Hoàng Thị Minh Trang, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết đây là lần đầu tiên Công đoàn công ty tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" với mong muốn đem lại niềm vui và bổ sung dinh dưỡng cho người lao động. Hiện mỗi suất ăn (ngày thường) của công nhân trị giá từ 25.000 đồng- 30.000 đồng tùy giá thực phẩm từng thời điểm. Công ty cũng xây dựng bếp ăn tập thể để phục vụ bữa ăn ca cho công nhân.

Công nhân khó khăn tại Công ty TNHH Sài Gòn May Mặc Xuất Khẩu nhận quà tại Chương trình "Bữa cơm Công đoàn"

Công nhân Công ty TNHH Bao bì Alpla thưởng thức bữa ăn ca tại Chương trình "Bữa cơm Công đoàn"

Trước đó, Công đoàn xã Bình Mỹ, TP HCM cũng đã phối hợp cùng Công ty TNHH Bao bì Alpla (Việt Nam) tổ chức chương trình "Bữa cơm Công đoàn" với sự tham gia của khoảng 300 đoàn viên - lao động.

Người lao động tại Công ty TNHH Bao bì Alpla nhận quà chúc mừng sinh nhật



Tại chương trình, ban tổ chức cũng đã trao tặng 5 suất Học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con đoàn viên - lao động hiếu học (1 triệu đồng/suất) và tặng 30 phần quà sinh nhật cho đoàn viên có ngày sinh trong tháng 8-2025 (250.000 đồng/phần).