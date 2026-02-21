Giữ cho lòng nhân trong sáng

Có những giá trị truyền thống không mất đi, nhưng trong bối cảnh xã hội mới có thể bị thay đổi ít nhiều, nhất là biểu hiện của nó. Lòng nhân ái của người Việt là một giá trị như thế. Trong dòng chảy gấp gáp của đời sống hiện đại và dưới sự soi chiếu của mạng xã hội, chúng ta buộc phải đặt ra một câu hỏi "Làm thế nào để lòng nhân ái tiếp tục được nuôi dưỡng và phát triển đúng với bản chất của nó"?

Truyền thống hơn là phong trào

Nhân ái trong văn hóa Việt Nam là một truyền thống được truyền từ đời này qua đời khác, bằng lời ăn tiếng nói hằng ngày, bằng những hành xử tử tế khi hữu sự. Lòng nhân ái thường giản dị, thầm lặng, không phô trương, không hô hào lớn tiếng. Nó như dòng sông chảy mãi được tiếp thêm từ những nguồn mạch của đời sống. Sự nhân ái bắt đầu từ lòng trắc ẩn "thương người như thể thương thân", biết cảm nhận nỗi đau, sự thiệt thòi, biết nhận ra sự thiếu thốn, cùng quẫn của người khác. Từ đó có những chia sẻ nhỏ bé mà ấm áp "một miếng khi đói bằng một gói khi no", bằng thói quen giúp nhau khi "tối lửa tắt đèn", bằng sự im lặng rất tự nhiên sau mỗi lần cho đi, bằng một nụ cười cảm thông mỗi khi chìa tay giúp đỡ.

Một nhân viên bảo vệ ở TP HCM hỗ trợ người dân bị té ngã do đường trơn. ảnh: Hoàng Triều

Người Việt Nam từ lâu hiểu rằng giúp người không chỉ là trao đi vật chất, mà còn giữ gìn cảm giác an toàn và lòng tự trọng của người được

giúp.Vì thế, lòng tốt thường kín đáo, không cần sự chứng kiến và tung hô của đám đông. Thậm chí, lòng nhân ái còn ngại ngần trước "sự biết ơn" và ca ngợi thái quá, bởi như vậy là biến lòng nhân ái, sự tử tế thành "bất thường", hạ thấp cả người trao tặng và người tiếp nhận. Vì thế, nhân ái ở đây là một hành vi văn hóa chứ không phải một hành động khác thường để gây chú ý.

Sự phát triển của công nghệ hiện đại đã mang đến cho lòng nhân ái một không gian mới. Bên cạnh không gian truyền thống là "đời thực", lòng nhân ái còn hiện diện trên một không gian mới: "mạng ảo mà không ảo". Chưa bao giờ việc kêu gọi và kết nối sự giúp đỡ lại nhanh và rộng rãi như hôm nay. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng ngàn người xa lạ có thể cùng chung tay vì một hoàn cảnh khó khăn. Nhưng cũng từ đây, những việc làm xuất phát từ lòng nhân ái bắt đầu bước vào "vùng ánh sáng mạnh": Những con số, hình ảnh, lời kể, sự theo dõi của cộng đồng với nhiều trường hợp khiến lòng nhân ái đứng trước lằn ranh mong manh giữa việc giúp người hoạn nạn với sự thử thách lòng tin của con người. Vài câu chuyện gây băn khoăn về hoạt động từ thiện trong thời gian gần đây có thể xem như những "vệt mờ" trong quá trình chuyển biến của "môi trường từ thiện". Chúng không đủ để phủ nhận truyền thống nhân ái, nhưng đủ để nhắc nhở rằng lòng tốt cũng có thể bị lợi dụng và tổn thương.

Tủ Bánh mì Hạnh phúc của CLB Hạnh Nguyện tại TP HCM

Lòng nhân ái trở thành một hiện tượng xã hội luôn được theo sát, đánh giá, so sánh... mà bên cạnh sự khách quan nhìn nhận cũng không thiếu những chủ quan và thiên kiến. Nhận thức được sự thay đổi này thì cả người trao tặng sự tử tế và người nhận được đều cần có một ý thức văn hóa cao hơn, ứng xử phù hợp hơn. Bởi vì, điều làm xã hội trăn trở không hẳn là đúng - sai của từng câu chuyện cụ thể, mà là cảm giác bất an: Liệu nhân ái có đang bị đặt nhầm chỗ? Liệu sự giúp đỡ có còn giữ được sự tử tế vốn có? Khi sự nghi ngờ len vào cả những hành động thiện chí, khi lòng tốt liên tục bị đòi hỏi phải tự chứng minh thì đó là dấu hiệu cho thấy niềm tin vào lòng nhân ái đang bị lung lay, cần được bảo vệ và chăm sóc lại.

Niềm tin vào con người

Lòng nhân ái ở người Việt Nam không chỉ là đạo đức mà còn là một cơ chế tự bảo vệ xã hội, được hình thành qua quá trình lịch sử luôn phải đối phó với thiên tai, chiến tranh và đói nghèo. Hàng ngàn năm trôi qua với bao cơn lũ lụt, bao kỳ hạn hán, hàng chục cuộc chiến tranh kéo dài ác liệt gây ra bao biến động xã hội, nền kinh tế nông nghiệp chịu rủi ro cao trước sự bất thường của thời tiết... Trong bối cảnh đó, không có lòng nhân ái thì cộng đồng không thể tồn tại được, bởi vì "giúp người hôm nay" cũng là "cứu mình ngày mai". Lòng nhân ái không viển vông, trừu tượng mà xuất phát từ thực tế và có giá trị thực tiễn.

Là "bản năng cộng đồng" nên truyền thống nhân ái tồn tại bền bỉ qua những biến động lịch sử. Mỗi xã hội đều có những giá trị cần được bảo vệ bằng sự tỉnh táo và công bằng. Với người Việt Nam, nhân ái là một giá trị quý giá như vậy. Giữ cho lòng nhân ái được bình yên vì nó không cần được thổi phồng hay tô màu lòe loẹt, mà nó cần được trả về đúng không gian văn hóa của mình: lặng lẽ, bền bỉ và chân thành. Tuy nhiên, để ngăn ngừa và loại trừ một vài cá nhân đã lợi dụng hoàn cảnh và niềm tin của các nhà hảo tâm, lòng nhân ái cũng cần có những "điều kiện" nhất định để bảo đảm cho lòng nhân không bị biến dạng và giữ vững niềm tin vào con người: Trong thời đại internet, lòng nhân ái cần là hành xử trên nền tảng văn hóa và luật pháp của Nhà nước, không chỉ là cảm xúc bột phát, nhất thời.

Có lẽ ít người nói điều này, đó là hành xử nhân ái là để người được giúp không thấy mình bị mang ơn mắc nợ, nhưng ngược lại cũng không nên coi sự giúp đỡ mình là "đương nhiên", là nghĩa vụ của người khác. Người tốt dễ mở lòng nhưng rất nhạy cảm với sự giả dối, họ sẵn sàng giúp đỡ nhưng không ai muốn bị lợi dụng. Đặc biệt, những người "trung gian" giữa người giúp và người được giúp càng cần lòng trung thực và sự minh bạch. Họ là nhịp cầu nối của những tấm lòng, vì vậy, nếu cây cầu "mục nát" thì hậu quả khôn lường! Khi lòng tốt của cộng đồng bị biến thành công cụ đánh bóng tên tuổi cá nhân hay một tổ chức nào đó, khi nỗi đau của người khác bị biến thành công cụ kiếm lợi bất chính thì xã hội sẽ phản ứng. Sự "khủng hoảng niềm tin" làm xã hội có những phản ứng khôn lường.

Một di sản quý báu! Lòng nhân ái là giá trị và hành xử cần được bảo vệ chứ không chỉ được ca ngợi. Nó cần được nuôi dưỡng bằng sự tử tế chứ không bằng lời tung hô. Sau những ngày thiên tai nặng nề ở miền Trung vừa qua, khi nhìn lại những hoạt động cứu trợ của xã hội, có lẽ điều dễ nhận thấy nhất là lòng nhân ái của nhân dân ta vẫn vẹn nguyên và trong sáng, thực sự là một di sản quý báu! Giữ cho lòng nhân ái được trong sạch bắt đầu từ niềm tin vào con người, đó không chỉ là trách nhiệm của những tổ chức hay cá nhân làm từ thiện, mà là trách nhiệm và văn hóa ứng xử của cả cộng đồng. Bởi một xã hội mất niềm tin vào lòng tốt là một xã hội đang nghèo đi về nhân cách!



