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Giữ màu xanh cho đồng ruộng, bảo vệ môi trường sống

Tác giả: Hải Vân

(NLĐO)- Thu gom, xử lý đúng quy định bao bì thuốc bảo vệ thực vật góp phần giảm ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, xây dựng nền nông nghiệp bền vững

Từ thói quen tiện tay vứt bỏ vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng xuống đồng ruộng, nhiều nông dân TPHCM đã thay đổi nhận thức, chủ động thu gom và đưa đến các điểm tập kết. Những hành động nhỏ đang góp phần giữ gìn màu xanh cho đồng ruộng và bảo vệ môi trường sống.

Cánh đồng không còn rác thải nông nghiệp

Trên cánh đồng lúa ở ấp An Lạc, xã Long Điền, TPHCM, sau mỗi lần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), ông Trần Kim Trọng đều cẩn thận thu gom vỏ chai, bao bì và mang đến bỏ vào bể chứa được đặt ngay trên cánh đồng. Ông Trọng cho biết gia đình đang canh tác 3,5 ha lúa. Mỗi lần sử dụng thuốc BVTV, việc thu gom bao bì sau sử dụng đã trở thành thói quen.

"Trước đây, nhiều người chưa quan tâm đúng mức đến việc xử lý bao bì thuốc BVTV. Nay được tuyên truyền thường xuyên, chúng tôi hiểu rõ tác hại nên luôn thu gom và đưa đến điểm tập kết để xử lý đúng quy trình" - ông Trọng chia sẻ.

Thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật: Giữ màu xanh cho đồng ruộng - Ảnh 1.

Những hành động nhỏ như bỏ vỏ thuốc đúng nơi quy định đang góp phần giữ gìn màu xanh cho đồng ruộng.

Trên các cánh đồng xã Long Điền, những bể chứa bao bì thuốc BVTV được bố trí tại các vị trí thuận lợi, gần đường nội đồng và hệ thống kênh mương. Nhờ đó, nông dân không còn tiện tay vứt vỏ chai xuống ruộng như trước mà chủ động mang đến bỏ đúng nơi quy định.

Ông Nguyễn Văn Hưng, ngụ ấp An Hòa, xã Long Điền, cho biết thông qua các lớp tập huấn, ông hiểu rõ việc vứt bỏ bao bì thuốc BVTV bừa bãi có thể gây ô nhiễm đất, nguồn nước và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

"Sau mỗi lần bón phân hay phun thuốc, tôi đều thu gom bao bì và bỏ vào bể chứa trên cánh đồng. Đó là cách đơn giản để bảo vệ môi trường và chính sức khỏe của mình" - ông Hưng chia sẻ.

Ông Lê Minh Kha, Trưởng Phòng Kinh tế xã Long Điền, cho hay hầu hết vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn đều được đầu tư bể chứa vỏ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng. Hiện toàn xã có 19 bể chứa, tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện việc thu gom.

Không chỉ người trồng lúa, nông dân canh tác các loại cây trồng khác cũng ngày càng chú trọng việc thu gom, xử lý bao bì thuốc BVTV nhằm bảo vệ môi trường.

Thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật: Giữ màu xanh cho đồng ruộng - Ảnh 2.

Nông dân xã Long Điền thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng để đưa vào bể chứa trên cánh đồng.

Ông Huỳnh Trọng Chinh, Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp An Nhứt, cho biết từ năm 2015, hơn 200 ha lúa của HTX đã được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hỗ trợ xây dựng 4 bể chứa rác thải nông nghiệp.

"Việc tập kết bao bì thuốc BVTV trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. HTX thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở bà con xử lý đúng quy trình nên hầu hết xã viên đều tuân thủ nghiêm ngặt" - ông Chinh nói.

Tương tự, tại các xã Nghĩa Thành, Ngãi Giao, Kim Long, Xuân Sơn, Châu Đức thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, với diện tích trồng trọt hơn 35.200 ha, các địa phương đều đầu tư bể chứa để thu gom và xử lý đúng quy định.

Giảm nguy cơ phát tán chất thải nguy hại

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TPHCM (Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM), bao bì thuốc BVTV là chất thải nguy hại, có nguy cơ phát tán các chất độc hại ra môi trường nếu không được xử lý đúng quy trình.

Thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật: Giữ màu xanh cho đồng ruộng - Ảnh 3.

Mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật đang góp phần xây dựng những cánh đồng xanh, sạch, an toàn.

Những năm qua, ngành nông nghiệp TPHCM đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc thu gom và xử lý loại chất thải này. Song song đó, các địa phương chủ động xây dựng hệ thống bể chứa bao bì thuốc BVTV sau sử dụng.

Nhìn chung, hầu hết các bể chứa đều đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, thuận tiện cho việc thu gom. UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn TPHCM cũng tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

Thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật: Giữ màu xanh cho đồng ruộng - Ảnh 4.

Những bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật được bố trí tại các vị trí thuận lợi, góp phần hình thành thói quen sản xuất an toàn cho nông dân.

Bà Lê Thị Nghiêm, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TPHCM, thông tin trong năm 2025, đơn vị đã tổ chức 16 lớp tập huấn lồng ghép nội dung hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng cho 685 lượt nông dân tham gia.

Đồng thời, Chi cục đã tuyên truyền thông qua 10 bảng pano tại các vùng sản xuất tập trung và cấp phát khoảng 8.000 tờ gấp về chương trình "Tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình" năm 2025.

Thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật: Giữ màu xanh cho đồng ruộng - Ảnh 5.

Cùng với sản xuất hiệu quả, người dân ngày càng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong canh tác nông nghiệp.

Bên cạnh đó, đơn vị đã kiểm tra 270 hộ sản xuất rau trên địa bàn thành phố về tình hình sử dụng thuốc BVTV ngoài đồng ruộng và không phát hiện trường hợp vi phạm.

Việc thu gom, xử lý đúng quy định bao bì thuốc BVTV không chỉ góp phần giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường mà còn nâng cao ý thức sản xuất an toàn, hướng tới nền nông nghiệp xanh và phát triển bền vững. Mỗi vỏ thuốc được bỏ đúng nơi quy định hôm nay sẽ góp phần giữ gìn những mùa vàng an toàn cho mai sau.

Thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật: Giữ màu xanh cho đồng ruộng - Ảnh 6.

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