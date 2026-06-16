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Biến những thứ tưởng chừng bỏ đi thành việc tử tế

Tác giả: Quốc Huy

(NLĐO)- Những chai nhựa, lon cũ hay bộ quần áo không còn sử dụng đang được phụ nữ Long Hải biến thành nguồn lực bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương.

Buổi sáng cuối tuần, tại "Quầy quần áo 0 đồng" ở xã Long Hải, nhiều người dân tìm đến lựa chọn những bộ quần áo còn mới, sạch sẽ được sắp xếp ngay ngắn trên các kệ. Cách đó không xa, những "Ngôi nhà xanh nhân ái" vẫn đều đặn đón nhận chai nhựa, lon nước, giấy vụn do người dân mang đến. Từ những vật dụng tưởng chừng bỏ đi, phụ nữ Long Hải đang tạo nên một vòng tuần hoàn ý nghĩa, vừa góp phần giảm rác thải ra môi trường, vừa hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.

Những "Ngôi nhà xanh nhân ái" 

Trong bối cảnh lượng rác thải sinh hoạt và rác thải nhựa ngày càng gia tăng, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Hải đã lựa chọn cách tiếp cận thiết thực là biến những thứ không còn giá trị sử dụng thành nguồn tài nguyên phục vụ cộng đồng. 

Kéo dài vòng đời của những món đồ bỏ quên - Ảnh 1.

Người dân Long Hải mang chai nhựa, lon nước đã qua sử dụng đến "Ngôi nhà xanh nhân ái" để chung tay bảo vệ môi trường.

Từ đầu năm 2025, 28 "Ngôi nhà xanh nhân ái" đã được lắp đặt tại các khu dân cư trên địa bàn xã. Những chiếc lồng sắt được đặt ở vị trí thuận lợi để người dân bỏ vào đó các loại phế liệu có thể tái chế như chai nhựa, lon nước ngọt, giấy carton hay bìa cứng. 

Để mô hình thực sự đi vào cuộc sống, các chi hội phụ nữ đã kiên trì đến từng hộ dân tuyên truyền về ý nghĩa của việc phân loại rác tại nguồn. Những chai nhựa hay lon bia sau khi sử dụng không còn bị vứt bỏ lẫn với rác sinh hoạt mà được người dân chủ động thu gom, đưa đến "Ngôi nhà xanh nhân ái".

Chị Nguyễn Thị Oanh, Chi hội trưởng phụ nữ ấp Hải Lâm, cho hay mô hình không chỉ giúp hình thành thói quen tiết kiệm, chống lãng phí mà còn tạo ra nguồn quỹ ý nghĩa để hỗ trợ cộng đồng.

Kéo dài vòng đời của những món đồ bỏ quên - Ảnh 2.

Những phế liệu tưởng chừng vô giá trị được người dân phân loại và đưa vào "Ngôi nhà xanh nhân ái".

Hiệu quả của mô hình nhanh chóng được khẳng định bằng những con số biết nói. Chỉ trong năm 2025, số tiền thu được từ việc bán phế liệu tại 28 "Ngôi nhà xanh nhân ái" đạt gần 65 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã trao 46 suất quà cho phụ nữ bệnh tật, 160 suất học bổng Nguyễn Thị Định cùng nhiều phần quà học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ tạo nguồn quỹ an sinh, mô hình còn góp phần thay đổi nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường. Việc phân loại rác tại nguồn dần trở thành thói quen hằng ngày, giúp đường làng ngõ xóm thêm xanh, sạch và giảm áp lực cho hệ thống thu gom rác thải của địa phương.

Lan tỏa lối sống xanh và sẻ chia

Nếu "Ngôi nhà xanh nhân ái" tập trung vào tái chế phế liệu thì "Quầy quần áo 0 đồng" lại mang đến một vòng đời mới cho những bộ quần áo đã qua sử dụng. Ra đời từ tháng 6-2024, mô hình được đặt tại khu phố Hải Hà 2 với mục tiêu kéo dài vòng đời của quần áo cũ, giảm lượng rác thải dệt may ra môi trường và hỗ trợ trang phục miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Kéo dài vòng đời của những món đồ bỏ quên - Ảnh 3.

Những bộ quần áo còn sử dụng tốt được sắp xếp gọn gàng tại "Quầy quần áo 0 đồng" để phục vụ người dân.

Thay vì bỏ đi những bộ quần áo vẫn còn sử dụng tốt, người dân mang đến quyên góp cho Hội Phụ nữ. Sau khi tiếp nhận, các hội viên sẽ phân loại, giặt sạch, sắp xếp và treo ngay ngắn trên kệ để người có nhu cầu đến lựa chọn miễn phí. 

Để duy trì nguồn quần áo, các cán bộ hội đã tận dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook nhằm lan tỏa thông điệp sống xanh. Mỗi khi có người muốn tặng đồ, hội viên sẵn sàng đến tận nhà tiếp nhận, phân loại và vận chuyển về điểm tập kết.

Kéo dài vòng đời của những món đồ bỏ quên - Ảnh 4.

Mô hình giúp kéo dài vòng đời quần áo cũ và giảm lượng rác thải thời trang ra môi trường.

Không chỉ có quần áo, "Quầy quần áo 0 đồng" còn tiếp nhận giày dép, balo, túi xách, thắt lưng và nhiều vật dụng khác còn sử dụng tốt. Sau hơn hai năm hoạt động, khoảng 40.000 bộ quần áo đã được tái tuần hoàn thành công đến tay những người có nhu cầu. Ông Huỳnh Ngọc Lắm, người dân địa phương, cho hay ông đã nhiều lần đến quầy để lựa chọn quần áo. Theo ông, các sản phẩm đều được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ và vẫn còn rất đẹp.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Hải, thời gian tới hội sẽ tiếp tục mở rộng mô hình, không chỉ dừng ở quần áo mà còn thu gom thêm các vật dụng gia đình đã qua sử dụng nhằm giảm lượng chất thải sinh hoạt ra môi trường.

Kéo dài vòng đời của những món đồ bỏ quên - Ảnh 5.

Những mô hình nhỏ đang góp phần xây dựng lối sống xanh và tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Từ các chai nhựa nhỏ bé đến những bộ quần áo cũ, các mô hình do phụ nữ Long Hải triển khai đang chứng minh rằng bảo vệ môi trường không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Chỉ cần thay đổi một thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, mỗi người đều có thể góp phần giảm rác thải, tiết kiệm tài nguyên và sẻ chia với cộng đồng.

Đó cũng là giá trị bền vững nhất mà những "Ngôi nhà xanh nhân ái" hay "Quầy quần áo 0 đồng" đang mang lại biến những thứ tưởng chừng bỏ đi thành điều tử tế, giúp môi trường xanh hơn và cuộc sống nhân văn hơn.

Kéo dài vòng đời của những món đồ bỏ quên - Ảnh 6.

 

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