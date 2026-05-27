Giữ sạch nếp nhà, làm xanh khu phố

Nhiều người xem đây là nhiệm vụ của nhà nước, doanh nghiệp, đoàn thể chứ không phải việc của cá nhân hay gia đình mình. Hệ quả là ý thức vệ sinh chung kém, việc giáo dục con cái bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức.

TP HCM đang đối mặt tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Năm 2025, nồng độ bụi mịn PM2.5 nhiều thời điểm cao gấp 4-7 lần ngưỡng an toàn WHO. Chất lượng không khí suy giảm, nhiều ngày ở mức "xấu" do 12 triệu phương tiện giao thông cùng nguồn thải sinh hoạt, sản xuất. Ô nhiễm không chỉ làm bầu không khí nặng nề, sông kênh đen ngòm mà còn trực tiếp đe dọa sức khỏe, làm tăng bệnh hô hấp, tim mạch, ung thư.

Khắc phục ô nhiễm là một trong 4 nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, vì nó gắn liền với chất lượng sống, hạnh phúc của nhân dân. Để xây dựng một TP HCM xanh - sạch - đẹp, phát triển bền vững đến năm 2030, giải pháp căn bản nhất chính là bắt đầu từ từng ngôi nhà, từng khu phố.

Môi trường không phải là câu chuyện xa xôi. Mỗi gia đình là một "tế bào" tác động trực tiếp đến thành phố. Rác sinh hoạt không phân loại sẽ gây ô nhiễm đất và nước. Nước thải đổ thẳng ra cống làm đen dòng sông. Khói bụi xe cộ, việc dùng túi ni-lông, đồ nhựa dùng một lần khiến tình hình tệ hơn. Nhưng nếu mỗi gia đình cùng hành động đều đặn, sức mạnh tổng hợp sẽ vô cùng to lớn.

Bảo vệ môi trường bắt đầu bằng thói quen hằng ngày tại nhà. Các gia đình cần phân loại rác tại nguồn: rác hữu cơ, rác tái chế và rác thải khác. Hãy giảm dùng túi ni-lông, thay bằng túi vải hoặc giỏ đi chợ, hạn chế đồ nhựa dùng một lần. Việc tiết kiệm năng lượng cũng rất cần thiết: tắt đèn khi không dùng, sửa vòi nước rỉ. Thêm vào đó, việc trồng cây xanh ở ban công, sân thượng giúp lọc không khí và giảm nhiệt độ. Mọi người nên ưu tiên đi bộ, xe đạp hoặc phương tiện công cộng thay cho xe cá nhân ở những quãng đường ngắn để giảm bớt khói bụi giao thông.

Từ nhà mình, ý thức cần lan tỏa mạnh mẽ ra các khu phố. Các phong trào như "Khu phố xanh - sạch", "Ngày chủ nhật xanh" nên được duy trì thường xuyên. Người dân cùng dọn vệ sinh, trồng cây ven đường, nhắc nhở nhau không vứt rác, không đốt rác bừa bãi. Các hộ kinh doanh phải cam kết không xả thải trực tiếp. Mô hình "Khu dân cư không rác thải nhựa" đang mang lại hiệu quả rõ rệt và cần được phát huy rộng rãi hơn nữa.

Song song đó, chính quyền và đoàn thể phải dẫn dắt, hỗ trợ người dân. Các phường xã cần tăng cường tuyên truyền qua Zalo, tọa đàm, hội thi. Đồng thời, cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trang bị thêm thùng rác công cộng, điểm thu gom tái chế và tặng cây xanh cho những điển hình tốt. Khi tất cả cùng chung tay, thành phố sẽ giảm đáng kể lượng rác và khí thải độc hại.

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm thiết thực của mỗi cá nhân, gia đình, không phải khẩu hiệu suông. Hãy bắt đầu từ việc nhỏ trong nhà: phân loại rác, tiết kiệm điện nước, trồng cây. Sau đó lan tỏa ra khu phố: cùng dọn vệ sinh, nhắc nhở nhau sống xanh. Chỉ khi mỗi ngôi nhà, mỗi con hẻm là một "pháo đài" bảo vệ môi trường, thành phố chúng ta mới thực sự xanh sạch, đáng sống!



