Sức khỏe

Giữ thang giúp hàng xóm, người đàn ông bị bỏng điện kinh hoàng

N.Dung

(NLĐO) - Bỏng điện do nổ hồ quang là tai nạn hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, có thể gây tổn thương sâu, lan rộng và đe dọa tính mạng chỉ trong tích tắc.

Bệnh nhân V.Đ.N. (61 tuổi, ở Hà Nội) được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng bỏng nặng, chiếm 25-30% diện tích cơ thể, tập trung ở đầu, mặt, cổ, 2 tay và 2 chân cháy đen sém.

Giữ thang giúp hàng xóm, người đàn ông bị bỏng điện kinh hoàng - Ảnh 1.

Các bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân sau tai nạn do bỏng điện. Ảnh: Đặng Thanh

Người thân cho biết ông N. không trực tiếp chạm vào dây điện mà chỉ giữ thang cho hàng xóm sửa điện tại khu vực chuồng gà, khi nguồn điện tổng chưa được ngắt và không mặc đồ bảo hộ. 

Chỉ trong chưa đầy một giây, tia hồ quang tóe sáng như pháo hoa, khiến toàn bộ vùng da hở bị cháy sém.

Theo bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình và Thần kinh cột sống, đây là ca bỏng do tia hồ quang có bức xạ nhiệt rất cao, có thể tạo ra nhiệt độ từ 4.000 đến 20.000°C (gấp gần 4 lần nhiệt độ bề mặt mặt trời), làm bay hơi kim loại và gây tổn thương sâu, nguy cơ hoại tử, nhiễm trùng lớn. Trường hợp bỏng do nổ hồ quang điện là tai nạn hiếm gặp nhưng có thể gây bỏng sâu, lan rộng và đe dọa tính mạng nạn nhân.

Bệnh nhân được cấp cứu tích cực, giảm đau, chống sốc, truyền dịch, kiểm soát điện giải, theo dõi tim mạch, thần kinh và băng vết thương. Sau khi ổn định, ông được thay băng, cắt lọc mô hoại tử để loại bỏ tổ chức chết, giúp mô mới phục hồi.

"May mắn là tổn thương không lan sâu đến cơ, xương, mạch máu hay nội tạng. Sau gần một tuần điều trị, bệnh nhân đã ổn định, mô hạt phát triển tốt, tiên lượng phục hồi khả quan" - bác sĩ Tuấn cho biết.

Bác sĩ Tuấn khuyến cáo người dân cần đặc biệt chú ý an toàn khi tiếp xúc với điện, dù là dân dụng hay công nghiệp. Luôn ngắt cầu dao trước khi sửa chữa, mặc đồ bảo hộ, găng tay cách điện, giày khô và không làm việc trong môi trường ẩm ướt, thiếu ánh sáng.

Khi xảy ra sự cố điện gây bỏng hoặc chấn thương, cần gọi cấp cứu hoặc nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí đúng cách.

