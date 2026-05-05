Thời sự Chính trị

Giữ vững “trận địa tư tưởng” từ cơ sở: Phường Tân Định thi Báo cáo viên giỏi

PHAN ANH

(NLĐO)- Giữa bối cảnh tin giả, xấu độc ngày càng tinh vi, phường Tân Định, TPHCM tổ chức hội thi Báo cáo viên giỏi để nâng chất đội ngũ tuyên truyền

Ngày 5-5, Đảng ủy phường Tân Định, TPHCM tổ chức hội thi Báo cáo viên giỏi cấp phường năm 2026 với chủ đề "Son sắt niềm tin - Vững vàng lý tưởng".

Phát biểu khai mạc hội thi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Định Dương Thị Hồng Gấm cho biết trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, cách tiếp cận thông tin của người dân đã thay đổi sâu sắc.

Giữ vững “trận địa tư tưởng” từ cơ sở: Phường Tân Định thi Báo cáo viên giỏi - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Định Dương Thị Hồng Gấm phát biểu khai mạc hội thi

Bên cạnh thuận lợi, vẫn tồn tại nhiều thách thức như tin giả, thông tin xấu độc, luận điệu xuyên tạc, gây nhiễu loạn không gian mạng và tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Trước yêu cầu đó, công tác tuyên truyền cần tiếp tục đổi mới toàn diện, từ nội dung, phương thức đến đội ngũ thực hiện. Báo cáo viên không chỉ nắm vững nghị quyết, chủ trương mà còn phải diễn đạt dễ hiểu, thuyết phục, gần dân; biết lắng nghe, đối thoại và ứng dụng hiệu quả công nghệ, nền tảng số.

Giữ vững “trận địa tư tưởng” từ cơ sở: Phường Tân Định thi Báo cáo viên giỏi - Ảnh 2.

Phường Tân Định tổ chức hội thi Báo cáo viên giỏi cấp phường năm 2026

Đặc biệt, năm 2026 là thời điểm trọng tâm tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, nhằm đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh, bảo đảm an sinh.

Tại phường Tân Định, công tác tuyên truyền cần bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, tập trung vào cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền đô thị, giữ gìn trật tự, môi trường, phòng chống tội phạm, chăm lo an sinh và xây dựng nếp sống văn minh.

"Mỗi báo cáo viên phải là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội.ngay từ cơ sở" - bà Dương Thị Hồng Gấm nhấn mạnh và cho hay hội thi vì vậy có ý nghĩa thiết thực, là dịp đánh giá chất lượng đội ngũ, tạo môi trường giao lưu, rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh.

Tại hội thi, 25 thí sinh đã tranh tài sôi nổi ở 3 phần thi, gồm: soạn đề cương thuyết trình; thuyết trình; trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

Kết quả chung cuộc của mỗi thí sinh là điểm trung bình cộng của 3 phần thi. Ban Tổ chức sẽ trao 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 3 Giải Ba và 5 Giải Khuyến khích. Ngoài ra còn có các giải thưởng dành cho đơn vị có nhiều người đăng ký dự thi nhất, cổ động viên nhiệt tình nhất, thí sinh thuyết trình hay nhất.

Thí sinh đạt giải cao sẽ được Đảng ủy bồi dưỡng, hoàn thiện chuyên đề, cử đại diện phường Tân Định tham gia hội thi cấp thành phố.

TP HCM đã và đang chủ động triển khai Nghị quyết 35 bằng nhiều giải pháp đồng bộ từ cơ sở đến không gian mạng

không gian mạng đã trở thành "mặt trận" quan trọng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Xây dựng bản lĩnh chính trị không dừng ở nhận thức mà phải đi tiếp bằng cách đào tạo để mỗi cán bộ thực sự "đề kháng" trước thông tin sai trái

TPHCM báo cáo viên PHƯỜNG TÂN ĐỊNH hội thi Báo cáo viên thi báo cáo viên giỏi trận địa tư tưởng
