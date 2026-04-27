XÂY DỰNG ĐẢNG VỮNG MẠNH TRONG KỶ NGUYÊN SỐ: Giữ vững "trận địa tư tưởng" từ sớm, từ xa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

XÂY DỰNG ĐẢNG VỮNG MẠNH TRONG KỶ NGUYÊN SỐ: Giữ vững "trận địa tư tưởng" từ sớm, từ xa

Bài và ảnh: PHAN ANH

TP HCM đã và đang chủ động triển khai Nghị quyết 35 bằng nhiều giải pháp đồng bộ từ cơ sở đến không gian mạng

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối mặt không ít thách thức, nhất là tại các địa bàn trọng điểm như TP HCM. Vì vậy, TP HCM đã chủ động đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 35/2018 của Bộ Chính trị, không chỉ tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng mà còn đi trước một bước trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Chuyển từ bị động sang chủ động

Ông Lê Văn Minh - Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP HCM - cho biết việc triển khai Nghị quyết 35 tại thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo nên những chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động.

Trong đó, điểm nổi bật là sự chuyển biến từ thế bị động sang chủ động ngay từ cơ sở. Thay vì chờ thông tin phát sinh mới xử lý, các đơn vị cơ sở của TP HCM đã chủ động xây dựng và vận hành hiệu quả những trang, nhóm trên một số nền tảng số, tạo thành một mạng lưới thông tin thông suốt từ thành phố đến tận từng khu phố, ấp. Lực lượng nòng cốt và các nhóm chuyên gia tại cơ sở không chỉ dừng lại ở việc nắm bắt dư luận mà còn thực sự trở thành những "người gác cổng" nhạy bén, kịp thời phát hiện và "hạ nhiệt" các điểm nóng về an ninh trật tự, quản lý đô thị ngay từ khi mới phát sinh.

TP HCM đã chủ động triển khai các chiến dịch "phủ xanh" thông tin tích cực, bước đầu đẩy lùi những thông tin xấu độc, nhất là trong các sự kiện chính trị lớn của đất nước và thành phố, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng vững chắc "thế trận lòng dân" trên không gian mạng.

Bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Bởi lẽ, TP HCM không chỉ là trung tâm kinh tế, văn hóa, đầu tàu hội nhập của cả nước mà còn là một trong những địa bàn trọng yếu mà các thế lực thù địch tập trung chống phá quyết liệt nhất. Tuy nhiên, thay vì chỉ phản ứng, thành phố đã chủ động nhận diện sớm xu hướng, phương thức hoạt động của các đối tượng này.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP HCM hằng ngày rà quét thông tin trên không gian mạng, nắm bắt các thông tin tích cực lẫn tiêu cực để có giải pháp định hướng, chỉ đạo và xử lý. Qua đó, cơ quan chức năng nhận thấy nếu trước đây, các thế lực thù địch tập trung chống phá, xuyên tạc hệ tư tưởng của Đảng, vai trò lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo Đảng và Nhà nước, thì thời gian gần đây, chúng đã dần chuyển đổi, đi vào những vấn đề thực tiễn hơn.

Trong đó, chúng tập trung xuyên tạc, nói xấu, kêu gọi, kích động để người dân hiểu sai về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Các đối tượng này đi vào những vấn đề cụ thể, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và địa phương, như: chủ trương tặng 100.000 đồng cho mỗi người dân dịp Quốc khánh 2-9-2025, việc triển khai xây dựng Công viên số 1 Lý Thái Tổ ở TP HCM, chủ trương hạn chế xe xăng vào trung tâm thành phố thời gian tới...

Trước những hành vi chống phá, xuyên tạc ấy, TP HCM luôn chủ động, ngay lập tức cung cấp thông tin chính thống từ cơ quan chức năng để người dân hiểu rõ, hiểu đúng, qua đó đồng thuận với chủ trương của Đảng, Nhà nước và thành phố. Việc nhận diện sớm tình hình giúp TP HCM không bị rơi vào thế bị động, mà chủ động kiểm soát, định hướng dư luận ngay từ đầu.

Việc Công viên số 1 Lý Thái Tổ được xây dựng đã đáp ứng sự trông chờ, nguyện vọng của người dân TP HCM

"Phủ xanh" không gian mạng

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35 tại TP HCM, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy xác định phải tăng cường thông tin tích cực, chính thống, "phủ xanh" không gian mạng.

TP HCM đã xây dựng hệ thống các trang, nhóm trong lĩnh vực này. Trang, nhóm mang tên "Cờ đỏ của TP HCM" được xây dựng rộng khắp, từ Thành ủy TP HCM đến các Ban Chỉ đạo 35, Ban Công tác 35 ở địa phương. Các cơ quan, đơn vị đều có trang fanpage để cung cấp những thông tin chính thống.

Cùng với đó, cơ quan chức năng kịp thời phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch. "Đây là việc làm thường xuyên. Khi có dư luận xấu, sai ở lĩnh vực, cơ sở, địa phương nào thì Ban Chỉ đạo 35 lập tức chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương đó nhanh chóng có bài viết, thông tin chính thống định hướng để người dân hiểu được vấn đề; không được chậm trễ, mù mờ thông tin. Chậm một chút là thông tin trái chiều đi nhanh hơn" - ông Lê Văn Minh nhấn mạnh.

Khi được cung cấp đầy đủ thông tin, hiểu đúng bản chất vấn đề, người dân sẽ nâng cao khả năng "miễn nhiễm" trước các thông tin xấu độc. Nhờ đó, người dân tin tưởng hơn, đồng thuận hơn vào sự phát triển chung của thành phố.

Mặt khác, TP HCM kiên quyết xử lý các đối tượng lợi dụng không gian mạng để chống phá. Thành phố cũng quán triệt các cơ quan, đơn vị trong quá trình điều hành, thực hiện nhiệm vụ phải đúng quy định; cán bộ phải thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ; không để các đối tượng thù địch lợi dụng sai phạm để chống phá.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của lực lượng 35 TP HCM là làm sao để người dân hiểu rõ, đồng thuận và cùng nhau thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chung tay thực hiện thành công những chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, của địa phương và đơn vị.

Bên cạnh đó, TP HCM còn chủ động đào tạo, nâng cao trình độ lý luận chính trị gắn chặt với thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cũng phối hợp truyền tải những chủ trương, định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố vào chương trình đào tạo lý luận, giúp cán bộ, đảng viên có cái nhìn toàn diện, nền tảng để có "vũ khí" đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Tinh gọn, hiệu quả, linh hoạt

Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7-2025, TP HCM đã nhanh chóng kiện toàn lực lượng thực hiện công tác 35 theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Cấp thành phố và các Đảng bộ trực thuộc tiếp tục duy trì Ban Chỉ đạo 35, trong khi các xã, phường, đặc khu chuyển sang mô hình Ban Công tác 35, tăng tính linh hoạt trong việc xử lý tình huống tại cơ sở. Đáng chú ý, lực lượng cơ sở được xác định là "mắt xích" quan trọng nhất, đóng vai trò trực tiếp trong việc nắm bắt diễn biến tư tưởng của người dân để có hướng xử lý phù hợp.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo