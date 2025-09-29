Giữa bão số 10, siêu thị tung gói bình ổn giá, giảm đến 33%

Chiều 29-9, đại diện hệ thống bán lẻ Saigon Co.op cho biết với kinh nghiệm ứng phó thiên tai và chiến lược dự báo rủi ro trước đó - đã kích hoạt phương án ứng phó toàn diện: Tăng tốc dự trữ hàng hóa, giảm giá mạnh thực phẩm thiết yếu và mở điểm hỗ trợ cộng đồng ngay tại các siêu thị ở vùng bão.

Siêu thị giảm giá nhiều mặt hàng từ 10%- 33%

Nhiều điểm bán thuộc Saigon Co.op nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 10 như Co.opmart Hà Tĩnh, Co.opmart Thanh Hóa, Co.opmart Đồng Hới, Co.opmart Quảng Trị và các cửa hàng Co.op Food đã nhanh chóng khắc phục ảnh hưởng bão, giúp hoạt động bên trong diễn ra ổn định.

Các quầy kệ vẫn đầy đủ gạo, mì, sữa, rau xanh, thịt cá, nước uống cùng hàng trăm mặt hàng thiết yếu khác, đảm bảo nhu cầu mua sắm an toàn và thuận tiện cho người dân.

Hiện tại, hơn 800 điểm bán thuộc hệ thống đồng loạt trở thành những "kho dự trữ vệ tinh", phối hợp chặt chẽ cùng trung tâm phân phối để kịp thời điều tiết nguồn hàng.

Hàng tươi sống được bổ sung liên tục

Song song với việc bảo đảm nguồn cung, Saigon Co.op triển khai các chương trình trợ giá để san sẻ chi tiêu với người tiêu dùng. Các mặt hàng thực phẩm tiện dụng như mì gói, đồ hộp, bánh mì, xúc xích… được giảm sâu đến 33%, đi kèm chương trình "Mua 1 tặng 1", "Mua 2 tặng 1".

Riêng nhóm hàng rau xanh, củ, quả - mặt hàng thường biến động mạnh trong mưa bão - Saigon Co.op đã phối hợp với các nhà vườn, HTX để bổ sung nguồn cung liên tục, đồng thời giảm thêm từ 15 – 20% nhằm đảm bảo mức giá bình ổn, giúp người dân an tâm tích trữ.

Các mặt hàng thịt heo, thịt gà, thịt ếch, tôm, trứng… cũng được điều chỉnh giảm bình quân 10%, tạo điều kiện để người dân chuẩn bị dự trữ với chi phí hợp lý.

Thực phẩm khô, tiện dùng trong thiên tai

Không ghi nhận thiếu hàng hay quá tải

Đại diện hệ thống siêu thị MM Mega Market Việt Nam cho biết MM Mega Market Vinh, Depot Thanh Hóa và Depot Đồng Hới (Quảng Trị), cũng như tại các khu vực bị ảnh hưởng gián tiếp, đều đã được chuẩn bị đầy đủ về hàng hóa và nhân lực.

Các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm khô, nước uống, rau củ quả, thịt cá… được ưu tiên để đảm bảo sẵn sàng cung ứng kịp thời cho người dân.

Hàng hóa tại MM Mega Market Vinh đảm bảo đầy đủ

Tại MM Mega Market Vinh, tình hình cung ứng hàng hóa vẫn diễn ra ổn định. Hàng hóa tươi sống như rau củ và thịt cá được nhập nhiều hơn so với ngày thường để đáp ứng nhu cầu của người dân. Tình hình mua sắm tại đây cũng duy trì ổn định, không ghi nhận tình trạng thiếu hàng hay quá tải cục bộ.

Bên cạnh đó, công ty cũng đã triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn cho nhân viên, hàng hóa, cũng như phục vụ tốt nhất nhu cầu mua sắm của người dân trong mùa bão.