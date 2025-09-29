Tổng cộng bao nhiêu chuyến bay bị ảnh hưởng bởi bão số 10 Bualoi?

Theo thông tin từ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), cơn bão số 10 Bualoi với tốc độ di chuyển nhanh và cường độ mạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến các Phân khu kiểm soát đường dài (ACC) Hà Nội, ACC Hồ Chí Minh cùng nhiều sân bay khu vực miền Trung và miền Bắc.

Phó Cục trưởng Cục Hàng không VIệt Nam Hồ Minh Tấn kiểm tra công tác phòng chống bão tại Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam



Từ ngày 26 đến 29-9, bão số 10 đã tác động trực tiếp đến hoạt động bay trong hai vùng thông báo bay (FIR Hà Nội và FIR Hồ Chí Minh).

Cụ thể, ngày 26-9, có 42 chuyến bay đổi đường bay.

Ngày 27-9, có 181 chuyến bay đổi đường bay. Tại sân bay quốc tế Đà Nẵng có 5 chuyến phải hạ cánh tại sân bay dự bị, 30 chuyến bay chờ, 1 chuyến hủy cất cánh do thời tiết dưới tiêu chuẩn.

Ngày 28-9, có 92 chuyến bay đổi đường; trong đó Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới, Thọ Xuân phải tạm dừng tiếp thu trong nhiều giờ, tổng cộng gần 100 chuyến bay bị hủy.

Đến 15 giờ ngày 29-9, chỉ còn 1 chuyến bay phải đổi đường bay.

Dù ảnh hưởng nghiêm trọng, công tác đảm bảo an toàn vẫn được duy trì tuyệt đối. Con người, tài sản, hệ thống trang thiết bị kỹ thuật và hạ tầng điều hành bay đều an toàn.

Ngay từ ngày 26-9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Tổng công ty đã họp khẩn, kích hoạt các phương án ứng phó bão. Các đài trạm kỹ thuật được kiểm tra, gia cố; Trung tâm Khí tượng hàng không tăng cường bản tin dự báo, cảnh báo kịp thời. Lực lượng kỹ thuật và điều hành bay trực 24/24, đảm bảo hệ thống Thông tin - Dẫn đường - Giám sát và liên lạc hoạt động thông suốt.

Các cơ sở điều hành bay chủ động điều chỉnh phương án như bố trí bay chờ, tránh bão, đổi đường bay, chọn đường cất/hạ cánh phù hợp. Trong thời gian bão, Ban Chỉ huy thường xuyên cập nhật diễn biến, chỉ đạo theo nguyên tắc "bốn tại chỗ". Các trung tâm kiểm soát không lưu phối hợp với Cục Hàng không phát hành Điện văn thông báo hàng không kịp thời. Hoạt động điều hành bay được duy trì an toàn tuyệt đối, bất chấp thời tiết bất lợi.