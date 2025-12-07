Giun đất bò kín sân vườn, chết bất thường ở Quảng Trị: Lấy mẫu đất, nước tìm nguyên nhân

Đoàn liên ngành lấy mẫu đất để mang đi phân tích

Ngày 7-12, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết đã lập đoàn kiểm tra liên ngành sau khi nhận phản ánh về tình trạng giun bò lên mặt đất với mật độ lớn, xảy ra tại hai thôn Vịnh Sơn và Thọ Sơn (xã Phú Trạch).

Đoàn kiểm tra gồm đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Đoàn Địa chất 406, UBND xã Phú Trạch và Trung tâm Quan trắc nông nghiệp và môi trường - đơn vị trực tiếp lấy và phân tích các mẫu.

Tại hiện trường, đoàn lấy mẫu đất và nước ở vườn nhà bà Nguyễn Thị Thoài (thôn Vịnh Sơn) và khu vực đường lên Đảo Cỏ (thôn Thọ Sơn) - nơi ghi nhận lượng giun chết nhiều nhất. Các mẫu sẽ được phân tích để đánh giá khả năng thay đổi môi trường đất, độ ẩm hay tác động từ hóa chất khiến giun trồi lên rồi chết khô.

Hiện tượng giun chết gây hoang mang dư luận

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị, kết quả phân tích mẫu nước dự kiến có sau 5 ngày, mẫu đất sau khoảng 10 ngày. Kết quả sẽ được gửi đến chính quyền và người dân để triển khai biện pháp xử lý nếu cần thiết.

Cơ quan chức năng đồng thời đề nghị UBND xã Phú Trạch phối hợp người dân theo dõi diễn biến mới, ghi nhận thêm hiện tượng bất thường trước khi có kết luận chính thức.

Những ngày qua, người dân hai thôn Vịnh Sơn và Thọ Sơn lo lắng khi hàng loạt giun bất ngờ bò lên sân vườn, đường đi, thậm chí lan đến sát Quốc lộ 1. Nhiều con khô quắt, co cứng - hiện tượng mà người dân địa phương cho biết "chưa từng chứng kiến trước đây".