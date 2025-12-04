HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Quảng Trị cùng lúc xuất hiện 2 hiện tượng lạ “chưa từng ghi nhận” dưới chân Đèo Ngang

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) – Sau hiện tượng hàng loạt giun bò lên khỏi mặt đất rồi chết khô, cùng thời điểm Quốc lộ 1 qua Đèo Ngang (Quảng Trị) xuất hiện vết nứt lớn, kéo dài.

VIDEO: Hiện trường vết nứt xuất hiện ở khu vực Đèo Ngang nối Quảng Trị - Hà Tĩnh.

Ngày 4-12, UBND xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết địa phương đang kiểm tra 2 hiện tượng bất thường xuất hiện gần như cùng thời điểm dưới chân Đèo Ngang, khi giun bò lên mặt đất rồi chết khô và vết nứt dài hàng chục mét trên Quốc lộ 1.

Mới đây, sau khi hiện tượng giun đất trồi lên mặt đất rồi chết khô tại thôn Vịnh Sơn, xã Phú Trạch, nằm dưới chân Đèo Ngang (dãy Hoành Sơn), người dân tiếp tục phát hiện thêm một điểm giun chết cách vị trí ban đầu khoảng 3 km, trên đường lên Đảo Cỏ, thôn Thọ Sơn. Hàng loạt con giun nằm khô cứng, rải rác trên nền đất, đá và cỏ ven đường, khu vực vốn rất ít người qua lại.

- Ảnh 1.

Hiện trường giun trồi lên mặt đất rồi chết khô tại thôn Vịnh Sơn, xã Phú Trạch

- Ảnh 2.

Nhiều con giun nằm rải rác trên mặt đất, khô cứng bất thường

- Ảnh 3.

Khu vực người dân phát hiện nhiều điểm giun chết bất thường

Cùng lúc, đoạn Quốc lộ 1 nối Quảng Trị - Hà Tĩnh qua Đèo Ngang xuất hiện vết nứt rộng khoảng 3cm, kéo dài hàng chục mét, có điểm lọt cả ngón tay. Vết nứt nằm ngay trên taluy dốc đứng, bên dưới là tuyến dẫn vào hầm Đèo Ngang, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở hoặc rơi vỡ mặt đường.

Đại diện Hạt Quản lý đường bộ cho hay đã nắm được sự việc và báo cáo cơ quan chuyên môn, song tại hiện trường chưa có biển cảnh báo hay biện pháp đảm bảo an toàn cho phương tiện qua lại.

- Ảnh 4.

Nhựa đường nứt dài hàng chục mét, kéo theo nhiều khe hở nhỏ xung quanh.

- Ảnh 5.

Đoạn taluy dựng đứng ngay dưới vị trí nứt, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở

- Ảnh 6.

Vết nứt trên Quốc lộ 1 đoạn qua Đèo Ngang, có điểm rộng đến 3cm.

Việc giun chết hàng loạt và mặt đường nứt gãy xảy ra gần như trùng thời điểm khiến người dân đặt câu hỏi về khả năng biến động địa chất hoặc ảnh hưởng từ mưa lớn kéo dài. Hiện các cơ quan chức năng chưa xác định nguyên nhân.

Lãnh đạo UBND xã Phú Trạch khẳng định đây là hiện tượng "chưa từng xảy ra" tại địa phương này; xã đã giao Phòng Kinh tế tổng hợp đầy đủ thông tin, báo cáo cơ quan chuyên môn phối hợp kiểm tra để làm rõ nguyên nhân.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị nhận định hiện tượng động vật đồng loạt nổi lên mặt đất thường là dấu hiệu dự báo những biến động của thiên nhiên. Bởi lẽ, động vật sống trong đất rất nhạy cảm với những biến động của địa chất.

"Đây cũng có thể là do hóa chất hoặc có ai đó bẫy giun bằng cách đưa nguồn điện vào để chúng đồng loạt trồi lên. Chúng tôi sẽ kiểm tra cụ thể mới xác định được nguyên nhân" - người này nói.


