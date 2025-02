Giúp bố đơn thân có con, "bà trùm" mang thai hộ lĩnh án tù

Ngày 24-2, tại phiên toà sơ thẩm, HĐXX TAND TP Huế đã tuyên phạt Trương Thị Thuỳ Trinh (SN 1983; trú tại tỉnh Bình Thuận) tổng hình phạt 3 năm 5 tháng tù về 2 tội "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại" và "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức"; Trần Việt Thành (SN 1996; trú tại Bắc Kạn) ngoài mức án 3 năm tù về 2 tội trên còn lĩnh thêm hình phạt 7 năm tù về tội "Mua bán bộ phận cơ thể người".

Bị cáo Trần Tuấn Anh (SN 1992; trú tại Hà Nam) nhận mức án 7 năm 6 tháng tù về tội "Mua bán bộ phận cơ thể người".

"Bà trùm" đường dây mang thai hộ Trương Thị Thuỳ Trinh cùng 2 bị cáo Trần Tuấn Anh và Trần Việt Thành tại phiên toà.

Tại phiên xét xử, các bị cáo đồng ý với cáo trạng của VKSND TP Huế và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, từ năm 2022 - 2023, khi biết có nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn, không thể mang thai, những người (bố, mẹ chưa có con) có nhu cầu có con và có nhiều phụ nữ có nhu cầu mang thai hộ để kiếm tiền, Trinh đã nảy sinh ý định tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Trương Thị Thùy Trinh đã thuê Trần Việt Thành cùng tham gia giúp mình thực hiện một số công việc như công chứng giấy tờ giả để hợp thức hoá thủ tục, đưa đi xét nghiệm để tổ chức 3 vụ mang thai hộ.

"Bà trùm" đường dây mang thai hộ tại phiên xét xử.

Trong đó, năm 2022, Trinh đã tìm người mang thai hộ cho anh Nguyễn Kinh L. (SN 1995; trú tại TP HCM) khi người này có nhu cầu trở thành bố đơn thân với giá 1 tỉ đồng. Sau khi tiến hành kiểm tra sức khoẻ đạt, hợp thức hoá các thủ tục bằng giấy tờ giả, Trinh đã đưa L. đến một bệnh viện ở Huế lấy tinh trùng và trứng của người mang thai hộ Ngô Thị Tường V. (SN 1995; trú tỉnh Bình Thuận). Sau khi thực hiện việc thụ tinh trong ống nghiệm, phôi được cấy vào cơ thể V. để người này mang thai.

Từ khi V. mang thai, Trinh đã thuê một căn hộ chung cư ở Huế cho V. an dưỡng. Hằng ngày, Trinh cung cấp mọi nhu yếu phẩm cho V., đưa đi khám thai định kỳ. Do bị công an phát hiện nên Trinh chưa kịp thu lợi bất chính trường hợp này.

Trinh còn giúp một cặp đôi ở Đà Nẵng, quan hệ đồng giới với nhau, có nhu cầu có con để thu lợi bất chính. Trong vụ án này, Trinh có vai trò mua tinh trùng, thực hiện các thủ tục tại bệnh viện để cấy vào một trong 2 người của cặp đôi này. Kết quả là đã sinh được một bé trai nên Trinh thu lợi 26,5 triệu đồng.

Đối với bị cáo Trần Tuấn Anh, từ năm 2019 - 2023, đã mua bán bộ phận cơ thể người 4 vụ, trong đó Thành tham gia giúp sức 3 vụ.