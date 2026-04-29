Giúp công nhân khó khăn sửa sang mái ấm

Hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026 và chào mừng các ngày lễ lớn, ngày 29-4, Công đoàn phường Trung Mỹ Tây, TPHCM đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội phường khởi công sửa chữa mái ấm cho hộ gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại số 85/1 TCH07, khu phố 53.

Ông Trần Kiều nhận hỗ trợ sửa chữa nhà từ ban tổ chức

Căn nhà được sửa chữa là của gia đình anh Trần Ninh Minh Bình, công nhân may thuộc Công ty TNHH Vintex. Anh Bình hiện sống với cha là ông Trần Kiều- người khuyết tật, bị liệt 2 chân, mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo.

Căn nhà của gia đình anh Bình xây dựng đã lâu, nay xuống cấp trầm trọng, tường nứt, mái tôn hư hỏng, hệ thống điện không đảm bảo, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt trong mùa mưa. Do thu nhập của 2 cha con eo hẹp nên thời gian qua không có chi phí để sửa sang.

Biết được hoàn cảnh gia đình anh, Công đoàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội phường đã vận động Hội Doanh nghiệp phường hỗ trợ 70 triệu đồng để sửa chữa các hạng mục như: nâng mái, thay tôn, sửa điện, sơn nước… để ổn định cuộc sống. Thời gian sửa chữa nhà dự kiến là 14 ngày.