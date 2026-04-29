HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Giúp công nhân khó khăn sửa sang mái ấm

MAI CHI

(NLĐO)- Căn nhà sẽ được sửa chữa các hạng mục như nâng mái, thay tôn, sửa điện, sơn nước…tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện là 70 triệu đồng

Hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026 và chào mừng các ngày lễ lớn, ngày 29-4, Công đoàn phường Trung Mỹ Tây, TPHCM đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội phường khởi công sửa chữa mái ấm cho hộ gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại số 85/1 TCH07, khu phố 53.

Giúp công nhân khó khăn sửa sang mái ấm - Ảnh 1.

Ông Trần Kiều nhận hỗ trợ sửa chữa nhà từ ban tổ chức

Căn nhà được sửa chữa là của gia đình anh Trần Ninh Minh Bình, công nhân may thuộc Công ty TNHH Vintex. Anh Bình hiện sống với cha là ông Trần Kiều- người khuyết tật, bị liệt 2 chân, mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo.

Căn nhà của gia đình anh Bình xây dựng đã lâu, nay xuống cấp trầm trọng, tường nứt, mái tôn hư hỏng, hệ thống điện không đảm bảo, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt trong mùa mưa. Do thu nhập của 2 cha con eo hẹp nên thời gian qua không có chi phí để sửa sang.

Biết được hoàn cảnh gia đình anh, Công đoàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội phường đã vận động Hội Doanh nghiệp phường hỗ trợ 70 triệu đồng để sửa chữa các hạng mục như: nâng mái, thay tôn, sửa điện, sơn nước… để ổn định cuộc sống. Thời gian sửa chữa nhà dự kiến là 14 ngày.

Bàn giao 5 "Mái ấm Công đoàn"

Bàn giao 5 "Mái ấm Công đoàn"

LĐLĐ quận 1, TP HCM phối hợp với LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng, Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Trà Vinh đã bàn giao 5 "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.

Xây tặng 95 căn "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn

Sáng 23-9, tại Ngã ba Giồng (huyện Hóc Môn, TP HCM), LĐLĐ TP HCM phát động công trình xây dựng 95 căn "Mái ấm Công đoàn" trao tặng cho đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP HCM.

3,5 tỉ đồng hỗ trợ xây dựng "Mái ấm Công đoàn"

LĐLĐ TP Đà Nẵng vừa tổ chức nghiệm thu và bàn giao 5 "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại huyện Hòa Vang.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo