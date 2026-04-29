HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Để Công đoàn là điểm tựa của người lao động

THANH NGA thực hiện

Chăm lo, bảo vệ người lao động phải thực chất, hiệu quả; Công đoàn TP HCM quyết liệt đổi mới để trở thành điểm tựa tin cậy

Tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau chuyến thăm, nói chuyện với công nhân TP HCM ngày 27-4, Công đoàn TP HCM triển khai đồng bộ giải pháp chăm lo, bảo vệ, nâng cao đời sống và kỹ năng cho người lao động (NLĐ). Ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch LĐLĐ thành phố - đã trao đổi với Báo Người Lao Động về các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

* Phóng viên: Những giải pháp nào nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về vấn đề chăm lo đời sống của đoàn viên - lao động thành phố trong thời gian tới, thưa ông?
Để Công đoàn là điểm tựa của người lao động - Ảnh 1.

- Ông BÙI THANH NHÂN: Nhiệm vụ xuyên suốt và cốt lõi của tổ chức Công đoàn là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động. Để triển khai thực hiện nhiệm vụ cốt lõi trong tình hình mới, đồng thời cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I, Công đoàn TP HCM đang quyết liệt triển khai các đề án, giải pháp chăm lo an sinh xã hội cho đoàn viên - lao động, chia sẻ khó khăn với NLĐ, giúp nâng cao tay nghề, góp phần ổn định nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của thành phố.

Đối với các giải pháp chăm lo an sinh cho đoàn viên - lao động, quan điểm của chúng tôi là không để NLĐ khó khăn nào đứng ngoài các hoạt động chăm lo, nhất là nhóm dễ bị tổn thương như: người có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người bị giảm thu nhập.

Vì vậy, LĐLĐ thành phố sẽ tiếp tục duy trì, mở rộng, nâng chất các chương trình thiết thực như "Phúc lợi đoàn viên", "Mái ấm Công đoàn", "Tháng Công nhân (CN)"; hỗ trợ khó khăn; chương trình chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng Công đoàn… Qua đó, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên - lao động.

Để Công đoàn là điểm tựa của người lao động - Ảnh 2.

Người lao động được khám sức khỏe miễn phí qua chương trình chăm sóc sức khỏe của LĐLĐ TP HCM. Ảnh: THANH NGA

Trước mắt, chúng tôi đang tập trung triển khai có hiệu quả Tháng CN lần thứ 18 với phương châm lấy NLĐ làm trung tâm, Công đoàn cơ sở làm nền tảng, chuyển đổi số làm công cụ và hiệu quả thực chất làm thước đo. Nhiều chỉ tiêu đã được lượng hóa như: 80% doanh nghiệp (DN) có từ 100 lao động trở lên tham gia; xây dựng 50 "Mái ấm Công đoàn"; khám sức khỏe cho khoảng 50.000 nữ CN; khám bệnh nghề nghiệp cho khoảng 30.000 NLĐ…

LĐLĐ thành phố cũng đẩy mạnh giải pháp hỗ trợ vốn vay thông qua Tổ chức Tài chính vi mô CEP để giúp NLĐ giải quyết khó khăn, làm kinh tế phụ để ổn định nâng cao đời sống, ngăn ngừa tình trạng CN vì khó khăn mà rơi vào bẫy tín dụng đen.

Về các giải pháp lâu dài, tổ chức Công đoàn thành phố đang tập trung đẩy mạnh ký kết hợp tác chiến lược với các DN, tập đoàn lớn, để sớm triển khai đề án xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) cho CN - lao động thành phố (với các hình thức cho thuê, thuê mua, bán).

Với đề án này, chúng tôi kỳ vọng đến năm 2030 sẽ góp phần thiết thực giúp NLĐ có cuộc sống ổn định, bảo đảm an sinh lâu dài đồng thời góp phần giữ và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

* Thưa ông, ngoài nâng chất các chính sách chăm lo thì Công đoàn TP HCM tập trung các giải pháp nào để đại diện, bảo vệ đoàn viên - lao động tốt hơn?

- Để đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng ngày càng tốt hơn, để Công đoàn không chỉ là mái nhà ấm áp mà còn là điểm tựa cho đoàn viên - lao động, Công đoàn thành phố đã đề ra các nhóm giải pháp, hệ thống chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, tăng cường đối thoại, mở diễn đàn để đoàn viên - lao động trực tiếp trao đổi, đề đạt nguyện vọng với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, với cấp ủy, chính quyền địa phương và cộng đồng DN. 

Buổi nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với NLĐ TP HCM là một trong những sự kiện đặc biệt, qua đó NLĐ được nói lên những tâm tư, nguyện vọng, được cảm nhận tình cảm, sự quan tâm, lắng nghe của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TP HCM từ đó có những chính sách thiết thực dành cho NLĐ.

Thời gian tới, Công đoàn sẽ tham gia tích cực, thực chất vào công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật trong các lĩnh vực lao động, việc làm và quan hệ lao động, đóng góp tích cực trong xây dựng thể chế, chính sách của Nhà nước liên quan đến NLĐ. Tiếp tục đề xuất với Tổng LĐLĐ Việt Nam trong việc ban hành các chính sách hỗ trợ đoàn viên - lao động và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để bảo đảm an ninh CN, quan hệ lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động…

Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ pháp lý cho đoàn viên, chúng tôi cũng mạnh dạn ứng dụng chuyển đổi số đối với công tác này, việc xây dựng và đưa vào hoạt động "Bộ trợ lý ảo AI Công đoàn" hỗ trợ NLĐ trong việc tư vấn, tiếp cận kiến thức pháp luật lao động, Công đoàn là trong những điểm sáng cụ thể.

Bên cạnh đó, Công đoàn thành phố tiếp tục triển khai đợt tái cấu trúc hệ thống với quy mô lớn, nhằm đưa Công đoàn đến gần cơ sở hơn. Cụ thể, sẽ ra mắt Công đoàn KCX-KCN thành phố; thành lập lực lượng cộng tác viên Công đoàn là cán bộ hưu trí, cán bộ có kinh nghiệm để hỗ trợ cơ sở.

Đặc biệt, chúng tôi biệt phái khoảng 40% cán bộ Công đoàn chuyên trách từ cấp thành phố về trực tiếp hỗ trợ Công đoàn phường, xã, đặc khu nhằm nâng cao tính chủ động của cơ sở trong chăm lo, bảo vệ đoàn viên - lao động. LĐLĐ thành phố cũng sẽ thành lập "Tổ tư vấn hoạt động Công đoàn" với sự tham gia của nhiều thành phần, nhằm bảo đảm các quyết sách có tính thực tiễn.

* Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho đoàn viên - lao động thì Công đoàn có những giải pháp nào hiệu quả, thưa ông?

- Nâng cao năng suất lao động hướng đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà LĐLĐ TP HCM đã xác định. Do vậy, tổ chức Công đoàn thành phố cũng đang tập trung phối hợp các đơn vị triển khai các dự án đào tạo chuyên môn, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, trong đó có kỹ năng ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc cho đoàn viên - lao động, cán bộ Công đoàn.

Ngoài ra, LĐLĐ thành phố cũng liên tục phát động các phong trào ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi; phong trào "Lao động giỏi - lao động sáng tạo", duy trì Giải thưởng Tôn Đức Thắng để khơi dậy sức sáng tạo; thúc đẩy CN - lao động nâng cao tay nghề, kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Đặc biệt, Tháng CN năm nay cũng là tháng cao điểm thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo, sáng kiến số, nâng cao năng suất lao động. Chúng tôi đặt mục tiêu phấn đấu có 10% đoàn viên - lao động tham gia đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp nâng cao năng suất lao động. Quan trọng hơn là các hoạt động, sáng kiến này phải gắn trực tiếp với năng suất lao động, chuyển hóa thành lợi nhuận cho DN, từ đó tạo cơ sở để tăng lương, thưởng cho CN.

Với các nhóm giải pháp cụ thể nhằm đào tạo, nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề cho NLĐ, LĐLĐ thành phố kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khả năng thích ứng của NLĐ với thị trường lao động. 

Anh NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG - CN tại Công ty TNHH Makita Việt Nam (phường Bình Dương):

Mong tiếp cận nhà ở xã hội

Trước đây, tôi ở nhà trọ tự phát nên vấn đề an ninh không được bảo đảm như hiện nay. Tuy nhiên, từ khi được thuê NƠXH (với chi phí khoảng 3 triệu đồng/tháng), tôi thấy cuộc sống của gia đình đã ổn định hơn vì có ban quản lý và chính quyền hỗ trợ, rất thuận tiện và an toàn, các con cũng có không gian sống và sinh hoạt tốt hơn.

Vì vậy, tôi mong Nhà nước và tổ chức Công đoàn tiếp tục phát triển thêm nhiều dự án NƠXH tạo điều kiện để NLĐ có thể mua được nhà. Đồng thời, hy vọng các mô hình này sẽ được nhân rộng để hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn khác trong công ty cũng như trong xã hội.

Chị HUỲNH THỊ LÝ - CN Công ty Yazaki EDS Việt Nam:

Tăng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe

Tôi từng trải qua thời gian dài chiến đấu với bệnh hiểm nghèo, thực sự nếu không có sự tiếp sức của Công đoàn, đứng ra vận động anh chị em đóng góp hỗ trợ hàng trăm triệu đồng thì tôi không thể vượt qua giai đoạn khó khăn, suy sụp nhất. Thực tế chi phí điều trị bệnh hiểm nghèo hiện nay quá khả năng chi trả của NLĐ, vì vậy, tôi rất mong muốn Nhà nước mở rộng phạm vi chi trả của bảo hiểm đối với các bệnh nặng và các bệnh phải điều trị dài ngày, để CN đỡ khó khăn.

Tôi được biết Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có văn bản gửi đến các Công đoàn cơ sở yêu cầu lập danh sách CN mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp để hỗ trợ. Tôi mong chính sách này sớm được triển khai rộng rãi, định kỳ hằng năm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo