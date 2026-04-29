Để Công đoàn là điểm tựa của người lao động

Tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau chuyến thăm, nói chuyện với công nhân TP HCM ngày 27-4, Công đoàn TP HCM triển khai đồng bộ giải pháp chăm lo, bảo vệ, nâng cao đời sống và kỹ năng cho người lao động (NLĐ). Ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch LĐLĐ thành phố - đã trao đổi với Báo Người Lao Động về các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

* Phóng viên: Những giải pháp nào nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về vấn đề chăm lo đời sống của đoàn viên - lao động thành phố trong thời gian tới, thưa ông?

- Ông BÙI THANH NHÂN: Nhiệm vụ xuyên suốt và cốt lõi của tổ chức Công đoàn là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động. Để triển khai thực hiện nhiệm vụ cốt lõi trong tình hình mới, đồng thời cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I, Công đoàn TP HCM đang quyết liệt triển khai các đề án, giải pháp chăm lo an sinh xã hội cho đoàn viên - lao động, chia sẻ khó khăn với NLĐ, giúp nâng cao tay nghề, góp phần ổn định nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của thành phố.

Đối với các giải pháp chăm lo an sinh cho đoàn viên - lao động, quan điểm của chúng tôi là không để NLĐ khó khăn nào đứng ngoài các hoạt động chăm lo, nhất là nhóm dễ bị tổn thương như: người có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người bị giảm thu nhập.

Vì vậy, LĐLĐ thành phố sẽ tiếp tục duy trì, mở rộng, nâng chất các chương trình thiết thực như "Phúc lợi đoàn viên", "Mái ấm Công đoàn", "Tháng Công nhân (CN)"; hỗ trợ khó khăn; chương trình chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng Công đoàn… Qua đó, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên - lao động.

Người lao động được khám sức khỏe miễn phí qua chương trình chăm sóc sức khỏe của LĐLĐ TP HCM. Ảnh: THANH NGA

Trước mắt, chúng tôi đang tập trung triển khai có hiệu quả Tháng CN lần thứ 18 với phương châm lấy NLĐ làm trung tâm, Công đoàn cơ sở làm nền tảng, chuyển đổi số làm công cụ và hiệu quả thực chất làm thước đo. Nhiều chỉ tiêu đã được lượng hóa như: 80% doanh nghiệp (DN) có từ 100 lao động trở lên tham gia; xây dựng 50 "Mái ấm Công đoàn"; khám sức khỏe cho khoảng 50.000 nữ CN; khám bệnh nghề nghiệp cho khoảng 30.000 NLĐ…

LĐLĐ thành phố cũng đẩy mạnh giải pháp hỗ trợ vốn vay thông qua Tổ chức Tài chính vi mô CEP để giúp NLĐ giải quyết khó khăn, làm kinh tế phụ để ổn định nâng cao đời sống, ngăn ngừa tình trạng CN vì khó khăn mà rơi vào bẫy tín dụng đen.

Về các giải pháp lâu dài, tổ chức Công đoàn thành phố đang tập trung đẩy mạnh ký kết hợp tác chiến lược với các DN, tập đoàn lớn, để sớm triển khai đề án xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) cho CN - lao động thành phố (với các hình thức cho thuê, thuê mua, bán).

Với đề án này, chúng tôi kỳ vọng đến năm 2030 sẽ góp phần thiết thực giúp NLĐ có cuộc sống ổn định, bảo đảm an sinh lâu dài đồng thời góp phần giữ và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

* Thưa ông, ngoài nâng chất các chính sách chăm lo thì Công đoàn TP HCM tập trung các giải pháp nào để đại diện, bảo vệ đoàn viên - lao động tốt hơn?

- Để đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng ngày càng tốt hơn, để Công đoàn không chỉ là mái nhà ấm áp mà còn là điểm tựa cho đoàn viên - lao động, Công đoàn thành phố đã đề ra các nhóm giải pháp, hệ thống chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, tăng cường đối thoại, mở diễn đàn để đoàn viên - lao động trực tiếp trao đổi, đề đạt nguyện vọng với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, với cấp ủy, chính quyền địa phương và cộng đồng DN.

Buổi nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với NLĐ TP HCM là một trong những sự kiện đặc biệt, qua đó NLĐ được nói lên những tâm tư, nguyện vọng, được cảm nhận tình cảm, sự quan tâm, lắng nghe của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TP HCM từ đó có những chính sách thiết thực dành cho NLĐ.

Thời gian tới, Công đoàn sẽ tham gia tích cực, thực chất vào công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật trong các lĩnh vực lao động, việc làm và quan hệ lao động, đóng góp tích cực trong xây dựng thể chế, chính sách của Nhà nước liên quan đến NLĐ. Tiếp tục đề xuất với Tổng LĐLĐ Việt Nam trong việc ban hành các chính sách hỗ trợ đoàn viên - lao động và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để bảo đảm an ninh CN, quan hệ lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động…

Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ pháp lý cho đoàn viên, chúng tôi cũng mạnh dạn ứng dụng chuyển đổi số đối với công tác này, việc xây dựng và đưa vào hoạt động "Bộ trợ lý ảo AI Công đoàn" hỗ trợ NLĐ trong việc tư vấn, tiếp cận kiến thức pháp luật lao động, Công đoàn là trong những điểm sáng cụ thể.

Bên cạnh đó, Công đoàn thành phố tiếp tục triển khai đợt tái cấu trúc hệ thống với quy mô lớn, nhằm đưa Công đoàn đến gần cơ sở hơn. Cụ thể, sẽ ra mắt Công đoàn KCX-KCN thành phố; thành lập lực lượng cộng tác viên Công đoàn là cán bộ hưu trí, cán bộ có kinh nghiệm để hỗ trợ cơ sở.

Đặc biệt, chúng tôi biệt phái khoảng 40% cán bộ Công đoàn chuyên trách từ cấp thành phố về trực tiếp hỗ trợ Công đoàn phường, xã, đặc khu nhằm nâng cao tính chủ động của cơ sở trong chăm lo, bảo vệ đoàn viên - lao động. LĐLĐ thành phố cũng sẽ thành lập "Tổ tư vấn hoạt động Công đoàn" với sự tham gia của nhiều thành phần, nhằm bảo đảm các quyết sách có tính thực tiễn.

* Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho đoàn viên - lao động thì Công đoàn có những giải pháp nào hiệu quả, thưa ông?

- Nâng cao năng suất lao động hướng đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà LĐLĐ TP HCM đã xác định. Do vậy, tổ chức Công đoàn thành phố cũng đang tập trung phối hợp các đơn vị triển khai các dự án đào tạo chuyên môn, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, trong đó có kỹ năng ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc cho đoàn viên - lao động, cán bộ Công đoàn.

Ngoài ra, LĐLĐ thành phố cũng liên tục phát động các phong trào ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi; phong trào "Lao động giỏi - lao động sáng tạo", duy trì Giải thưởng Tôn Đức Thắng để khơi dậy sức sáng tạo; thúc đẩy CN - lao động nâng cao tay nghề, kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Đặc biệt, Tháng CN năm nay cũng là tháng cao điểm thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo, sáng kiến số, nâng cao năng suất lao động. Chúng tôi đặt mục tiêu phấn đấu có 10% đoàn viên - lao động tham gia đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp nâng cao năng suất lao động. Quan trọng hơn là các hoạt động, sáng kiến này phải gắn trực tiếp với năng suất lao động, chuyển hóa thành lợi nhuận cho DN, từ đó tạo cơ sở để tăng lương, thưởng cho CN.

Với các nhóm giải pháp cụ thể nhằm đào tạo, nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề cho NLĐ, LĐLĐ thành phố kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khả năng thích ứng của NLĐ với thị trường lao động.