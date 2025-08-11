Giúp hộ nghèo an cư

Sống nhiều năm trong căn nhà cấp 4 rộng khoảng 40 m² đã xuống cấp nghiêm trọng, thường bị ngập sâu mỗi khi mưa lớn, lại không có điều kiện sửa chữa, gia đình ông Chiêm Văn Hoàng (ngụ khu phố 61, phường An Phú Đông, TP HCM) đã vỡ òa hạnh phúc khi chứng kiến mái ấm của mình được khoác lên tấm áo mới.

Căn nhà đã được sửa sang khang trang, nền được nâng cao, lát gạch men; tường nhà được tô trát, chống thấm. Hệ thống cửa, điện, nước cũng được sửa chữa, thay mới để bảo đảm an toàn…

Ông Hoàng là cựu chiến binh, từng bị đột quỵ nên mất khả năng lao động. Mọi chi phí trong gia đình đều phụ thuộc vào thu nhập bấp bênh từ gánh hàng rong của vợ ông là bà Bùi Thúy Hiệp, khiến cuộc sống rất khó khăn.

Thấu hiểu hoàn cảnh đó, Ban Công tác Mặt trận khu phố 61 đã khảo sát và đề xuất Ủy ban MTTQ phường An Phú Đông, Ban Vận động, Quản lý và sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" của phường hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho gia đình ông Hoàng. Tổng kinh phí sửa chữa là 55 triệu đồng, trong đó Quỹ "Vì người nghèo" hỗ trợ 48 triệu đồng, phần còn lại do các nhà hảo tâm và gia đình đóng góp.

Vợ chồng ông Chiêm Văn Hoàng nhận bàn giao căn nhà tình thương sau khi được sửa chữa

Ngoài gia đình ông Hoàng, Ủy ban MTTQ phường An Phú Đông cũng đã bàn giao công trình sửa chữa nhà tình thương cho gia đình bà Lê Thị Tuyết Mai (ngụ tại đường Nguyễn Thị Sáu, khu phố 58). Bà Mai là mẹ đơn thân, phải nuôi con gái bị bệnh tim bẩm sinh, hằng ngày đi nhặt ve chai để kiếm sống. Gia đình bà thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong nhiều năm. Căn nhà của hai mẹ con cũng đã xuống cấp trầm trọng.

Nhờ sự chung tay của Ủy ban MTTQ phường An Phú Đông và Ban Công tác Mặt trận khu phố 5, căn nhà của bà Mai đã được gia cố, xây mới một phần với tổng kinh phí 198 triệu đồng. Trong đó, Quỹ "Vì người nghèo" hỗ trợ 48 triệu đồng, còn lại 150 triệu đồng do các nhà hảo tâm và gia đình đóng góp.

Đại diện Ủy ban MTTQ phường An Phú Đông cho biết trong hơn 20 ngày thi công, phường đã phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác Mặt trận, Cấp ủy Chi bộ và Văn phòng khu phố theo dõi sát sao, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, nhanh chóng nghiệm thu để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng chương trình "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát", đồng thời thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường An Phú Đông lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2025, phường An Phú Đông sẽ tiếp tục thực hiện 15 công trình tương tự nhằm giúp các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn cải thiện điều kiện sống, thực hiện phương châm "Không để ai bị bỏ lại phía sau".