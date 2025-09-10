Ngày 10-9, Công an xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, xác minh vụ việc 2 anh em ruột nghi bị hành hung khi có hành động hỗ trợ người bị tai nạn giao thông trên tuyến đường đê đối diện Chùa Dù, thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng.

Ông N.Đ.V. bị đánh phải nhập viện cấp cứu do giúp người bị tại nạn giao thông. Ảnh: NVCC

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 7-9, ông N.Đ.V. (SN 1982, ở xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh) trên đường về nhà thì phát hiện 2 người bị ngã xe máy, nằm trên tuyến đường đê đối diện Chùa Dù, thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng.

Ông V. tiếp cận hiện trường vụ tai nạn và kêu gọi người dân xung quanh hỗ trợ đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời ở lại hiện trường để đảm bảo an toàn cho nạn nhân trong lúc chờ người thân đến.

Tuy nhiên, khi người thân nạn nhân đến nơi, thay vì hỏi rõ sự việc thì lại bất ngờ lớn tiếng chửi bới và cho rằng ông V. cùng em trai N.B.T. (SN 1988) là người gây tai nạn.

Mặc dù ông V. đã giải thích rõ sự việc và bản thân nạn nhân cũng xác nhận anh chỉ là người giúp đỡ, nhưng nhóm người lạ mặt vẫn hung hãn lao vào hành hung hai anh em. Ông V. bị đấm vào sườn lưng và cắn đứt vành tai ngoài, phải khâu gần chục mũi. Còn ông T. trong lúc bị tấn công bị trật khớp tay nên không có khả năng chống cự, đã bị thương nặng.

Sự việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh kịp thời hô hoán và báo cho Công an xã Nhân Thắng đến can thiệp.

Hiện tại sức khỏe của ông T. đã khá hơn sau khi làm phẫu thuật sống mũi, nắn khớp tay. Các bác sĩ đang theo dõi thêm vì não vẫn chưa ổn định, chụp hình thấy mẻ cả sương ở hốc mắt.

Theo ông V., trước khi ông đi qua, có một xe ô tô có camera hành trình đã ghi lại hình ảnh hiện trường vụ tai nạn và đã nộp cho công an để xác minh. Ngoài ra, xe ô tô của ông cũng có camera hành trình để chứng minh ông không phải là người gây tai nạn.