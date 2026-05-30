Giúp người lao động "Khỏe để lao động, vững bước tương lai"

Sáng 30-5, tại Sân vận động quận 7 (phường Phú Thuận, TPHCM), LĐLĐ TPHCM đã tổ chức khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, người lao động năm 2026, vòng loại khu vực 1, với chủ đề: "Khỏe để lao động, vững bước tương lai".

Giải đấu nhằm hưởng ứng các hoạt động trong Tháng Công nhân lần thứ 18, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn, đặc biệt là chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Phạm Chí Tâm - Phó chủ tịch LĐLĐ TPHCM - phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc giải thi đấu, ông Phạm Chí Tâm - Phó chủ tịch LĐLĐ TPHCM - nhấn mạnh chủ đề của giải đấu năm nay: "Khỏe để lao động, vững bước tương lai" là thông điệp rất thiết thực. Muốn lao động tốt, cống hiến tốt, mỗi đoàn viên, người lao động trước hết phải có sức khỏe, có môi trường sinh hoạt lành mạnh. Qua giải đấu này, tổ chức Công đoàn Thành phố mong muốn tiếp tục khơi dậy phong trào rèn luyện thể thao thường xuyên trong đoàn viên, người lao động; từ đó xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phong phú, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - trao cờ cho các đội

Theo thông tin từ ban tổ chức, vòng loại khu vực 1 diễn ra từ 30-5 đến ngày 5-7, quy tụ 1.760 vận động viên của 80 đội bóng đại diện cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại các Tổ công tác quản lý địa bàn số 1, số 2, số 3, số 7; Tổ công tác quản lý Công đoàn khu chế xuất, khu công nghiệp.

Vòng loại khu vực 1 sẽ thi đấu với hình thức đấu loại trực tiếp, 10 đội có thành tích thi đấu tốt nhất sẽ bước vào vòng chung kết xếp loại khu vực 1.

Trước đó, LĐLĐ TPHCM đã tổ chức khai mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, người lao động năm 2026 khu vực 2 - khu vực Bình Dương trước đây, quy tụ 42 đội bóng nam với hơn 750 vận động viên đến từ Công đoàn xã, phường và Công đoàn cơ sở của các đơn vị, doanh nghiệp.

