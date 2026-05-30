Lao động

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về đoàn viên - lao động

Huỳnh Như

(NLĐO) - Trong Tháng Công nhân, Công đoàn phường Cát Lái, TPHCM, triển khai nhiều hoạt động chăm lo đoàn viên - lao động

Công đoàn phường Cát Lái, TPHCM, vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”.

Đoàn viên - lao động phấn khởi nhận quà hỗ trợ từ Công đoàn phường Cát Lái trong Tháng Công nhân năm 2026

Ông Nguyễn Như Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cát Lái, Chủ tịch Công đoàn phường, cho biết ngay từ đầu Tháng Công nhân, Ban Chấp hành Công đoàn phường đã xây dựng kế hoạch hoạt động với nhiều nội dung thiết thực, bám sát nhu cầu của đoàn viên - lao động. Các chương trình được triển khai đồng bộ, vừa chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, vừa phát huy vai trò cầu nối giữa người lao động với doanh nghiệp và chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Như Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cát Lái, Chủ tịch Công đoàn phường

Trong tháng cao điểm, Công đoàn phường tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, tập trung phổ biến các chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động như tiền lương, BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động, việc làm, chuyển đổi số, phòng chống ma túy và các quy định pháp luật lao động. 

Công đoàn phường Cát Lái chú trọng phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh

Công đoàn phường cũng tăng cường tiếp cận các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước chưa có tổ chức Công đoàn để tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập Công đoàn và thành lập Công đoàn cơ sở.

Đại diện Công đoàn phường Cát Lái và Công ty TNHH VIVI GROUP ký kết Chương trình “Phúc lợi đoàn viên” giai đoạn 2026 - 2030

Một trong những điểm nhấn của Tháng Công nhân năm nay là việc mở rộng các chương trình phúc lợi cho đoàn viên. Tại hội nghị, Công đoàn phường Cát Lái và Công ty TNHH VIVI GROUP đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác triển khai Chương trình “Phúc lợi đoàn viên” giai đoạn 2026 - 2030.

Lãnh đạo phường Cát Lái trao quà hỗ trợ đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn trong Tháng Công nhân năm 2026.

Chương trình tạo điều kiện để đoàn viên - lao động tiếp cận nhiều sản phẩm, dịch vụ thiết yếu với giá ưu đãi. Song song đó, công tác chăm lo đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được quan tâm.

Trong Tháng Công nhân năm nay, Công đoàn phường đã chăm lo 182 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho đoàn viên - lao động gặp khó khăn do biến động việc làm hoặc hoàn cảnh gia đình.

Nguồn kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở giúp đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, yên tâm lao động và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp

Với định hướng hỗ trợ bền vững, Công đoàn phường Cát Lái đã khảo sát, nắm bắt hoàn cảnh thực tế của đoàn viên khó khăn để đề xuất các giải pháp chăm lo phù hợp. Qua rà soát, đơn vị đã đề xuất hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho một đoàn viên thuộc Công đoàn cơ sở Công ty Dịch vụ Công ích Quận 2 với kinh phí 48 triệu đồng.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cát Lái trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho đoàn viên thuộc Nghiệp đoàn Vé số Thủ Đức

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cát Lái cũng trao tặng 57 thẻ bảo hiểm y tế cho đoàn viên thuộc Nghiệp đoàn Vé số Thủ Đức.

Bên cạnh các hoạt động chăm lo, Công đoàn phường Cát Lái còn chú trọng công tác xây dựng tổ chức và phát triển Đảng trong công nhân lao động. Tại hội nghị, đơn vị đã trao danh sách 30 đoàn viên ưu tú đợt 1 năm 2026 cho tổ chức Đảng xem xét, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng. 

Đổi mới để phục vụ đoàn viên - lao động tốt hơn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Võ Minh Thanh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cát Lái, ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà Công đoàn phường đạt được trong Tháng Công nhân năm 2026. Đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của Ban Chấp hành Công đoàn phường trong việc triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo kịp thời cho đoàn viên, người lao động.

Bà Võ Minh Thanh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cát Lái phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bà Tùng đề nghị Công đoàn phường Cát Lái tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; nâng cao chất lượng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động.

LĐLĐ TPHCM phối hợp triển khai nhiều dự án nhà ở cho công nhân, người lao động

(NLĐO) - Các bên đặt mục tiêu phối hợp phát triển và hoàn thành tối thiểu 6.000-8.000 căn nhà ở cho thuê, thuê mua đến năm 2030

Chăm lo, hỗ trợ đoàn viên - lao động khó khăn

(NLĐO) - Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026, Công đoàn xã Bình Chánh tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên - lao động khó khăn.

Phường Phú Thọ, TPHCM: Sôi nổi "Ngày hội công nhân – Ấm áp nghĩa tình" năm 2026

(NLĐO) - Ngày hội công nhân phường Phú Thọ sôi nổi với nhiều hoạt động chăm lo, phúc lợi, tạo không gian gắn kết và sẻ chia cho đoàn viên – lao động

    Thông báo