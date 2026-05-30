Công đoàn phường Cát Lái, TPHCM, vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”.

Đoàn viên - lao động phấn khởi nhận quà hỗ trợ từ Công đoàn phường Cát Lái trong Tháng Công nhân năm 2026

Ông Nguyễn Như Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cát Lái, Chủ tịch Công đoàn phường, cho biết ngay từ đầu Tháng Công nhân, Ban Chấp hành Công đoàn phường đã xây dựng kế hoạch hoạt động với nhiều nội dung thiết thực, bám sát nhu cầu của đoàn viên - lao động. Các chương trình được triển khai đồng bộ, vừa chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, vừa phát huy vai trò cầu nối giữa người lao động với doanh nghiệp và chính quyền địa phương.

Trong tháng cao điểm, Công đoàn phường tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, tập trung phổ biến các chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động như tiền lương, BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động, việc làm, chuyển đổi số, phòng chống ma túy và các quy định pháp luật lao động.

Công đoàn phường Cát Lái chú trọng phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh

Công đoàn phường cũng tăng cường tiếp cận các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước chưa có tổ chức Công đoàn để tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập Công đoàn và thành lập Công đoàn cơ sở.

Một trong những điểm nhấn của Tháng Công nhân năm nay là việc mở rộng các chương trình phúc lợi cho đoàn viên. Tại hội nghị, Công đoàn phường Cát Lái và Công ty TNHH VIVI GROUP đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác triển khai Chương trình “Phúc lợi đoàn viên” giai đoạn 2026 - 2030.

Chương trình tạo điều kiện để đoàn viên - lao động tiếp cận nhiều sản phẩm, dịch vụ thiết yếu với giá ưu đãi. Song song đó, công tác chăm lo đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được quan tâm.

Trong Tháng Công nhân năm nay, Công đoàn phường đã chăm lo 182 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho đoàn viên - lao động gặp khó khăn do biến động việc làm hoặc hoàn cảnh gia đình.

Với định hướng hỗ trợ bền vững, Công đoàn phường Cát Lái đã khảo sát, nắm bắt hoàn cảnh thực tế của đoàn viên khó khăn để đề xuất các giải pháp chăm lo phù hợp. Qua rà soát, đơn vị đã đề xuất hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho một đoàn viên thuộc Công đoàn cơ sở Công ty Dịch vụ Công ích Quận 2 với kinh phí 48 triệu đồng.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cát Lái cũng trao tặng 57 thẻ bảo hiểm y tế cho đoàn viên thuộc Nghiệp đoàn Vé số Thủ Đức.

Bên cạnh các hoạt động chăm lo, Công đoàn phường Cát Lái còn chú trọng công tác xây dựng tổ chức và phát triển Đảng trong công nhân lao động. Tại hội nghị, đơn vị đã trao danh sách 30 đoàn viên ưu tú đợt 1 năm 2026 cho tổ chức Đảng xem xét, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng.