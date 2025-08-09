Gỡ "điểm nghẽn" trong chính sách an sinh

Đó là hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHXH tự nguyện cho người lao động từ 45 - 60 tuổi. Đề xuất này nhằm mở rộng cánh cửa hưu trí cho nhóm lao động ở độ tuổi vốn có thể đối mặt với cảnh không lương hưu khi về già.

Thực tế cho thấy nhiều người lao động trong khu vực phi chính thức hoặc có quá trình làm việc gián đoạn chỉ có thể tham gia BHXH tự nguyện ở độ tuổi khá muộn. Với quy định hiện tại về số năm đóng tối thiểu để hưởng lương hưu (sắp tới là 15 năm theo Luật BHXH sửa đổi), nhóm lao động từ 45 - 60 tuổi gặp rất nhiều khó khăn trong việc tích lũy đủ thời gian đóng cần thiết. Gánh nặng tài chính là rào cản lớn nhất khiến họ chần chừ hoặc không thể theo đuổi việc đóng bảo hiểm đến cùng.

Theo các quy định hiện hành, người tham gia BHXH tự nguyện đã được nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng, dao động 10% - 30% trên mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn, tùy thuộc vào đối tượng. Tuy nhiên, mức hỗ trợ này chưa đủ sức hấp dẫn và chưa thật sự giảm nhẹ gánh nặng cho người dân, đặc biệt là tại một đô thị có chi phí đắt đỏ như TP HCM.

Đề xuất nâng tổng mức hỗ trợ lên đến 40% (bao gồm 20% từ ngân sách thành phố và 20% từ ngân sách trung ương) cho nhóm tuổi 45 - 60 là một giải pháp tài chính trực diện và thiết thực. Bằng cách giảm đáng kể số tiền thực đóng hằng tháng, chính sách này không chỉ tạo động lực mạnh mẽ, khuyến khích người lao động ở độ tuổi này tham gia mới, mà còn tiếp sức cho những người đang tham gia có thể duy trì việc đóng góp. Mục tiêu cuối cùng là giúp họ đạt đủ điều kiện về thời gian để được hưởng lương hưu hằng tháng và được cấp thẻ BHYT miễn phí khi hết tuổi lao động.

Nhìn xa hơn, đề xuất này không chỉ là một chính sách an sinh đơn thuần mà còn mang lại lợi ích kép. Về mặt xã hội, nó góp phần quan trọng vào mục tiêu bao phủ BHXH toàn dân, giảm số người cao tuổi không có lương hưu, từ đó giảm áp lực lên hệ thống trợ cấp xã hội và gánh nặng cho con cháu. Về kinh tế, việc có một khoản lương hưu ổn định sẽ giúp người cao tuổi duy trì khả năng chi tiêu, góp phần vào sự ổn định của kinh tế địa phương.

Để đề xuất đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, TP HCM cần xây dựng một lộ trình triển khai rõ ràng, minh bạch. Công tác truyền thông cần đẩy mạnh để người dân, đặc biệt là nhóm đối tượng mục tiêu, hiểu rõ về lợi ích của chính sách và cách thức tham gia. Bên cạnh đó, việc đơn giản hóa thủ tục, ứng dụng công nghệ trong việc thu - nộp cũng là yếu tố quan trọng để tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng, việc chủ động đưa ra các giải pháp đột phá như đề xuất của TP HCM là rất cần thiết. Đây là minh chứng cho thấy sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố đến đời sống người dân, thể hiện vai trò đầu tàu, dám nghĩ, dám làm trong việc xây dựng một mạng lưới an sinh xã hội toàn diện, không để ai bị bỏ lại phía sau.