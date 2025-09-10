Gỡ ùn tắc cầu Bình Triệu: Phân luồng, khôi phục bến phà

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Gỡ ùn tắc cầu Bình Triệu: Phân luồng, khôi phục bến phà

Bài và ảnh: ANH VŨ

Sửa chữa cầu Bình Triệu 1 đã gây ùn tắc nghiêm trọng ở cửa ngõ phía Đông TP HCM, khiến hàng ngàn người dân phải mệt mỏi "chôn chân" hàng giờ

Từ ngày 26-8, cầu Bình Triệu 1 (TP HCM) bắt đầu cấm ô tô để nâng tĩnh không cầu. Do đó, cầu Bình Triệu 2 phải "chia lửa" bằng cách mở thêm một làn đường ngược chiều để ô tô lưu thông. Phương án tổ chức lại giao thông ở khu vực dự kiến kéo dài hơn 3 tháng, đến cuối tháng 11. Song, kể từ ngày cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1, đại lộ Phạm Văn Đồng và Quốc lộ 13 - hai tuyến đường huyết mạch ở cửa ngõ phía Đông - thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Mệt mỏi giữa "biển" xe

Nhiều người dân không giấu được sự mệt mỏi và bức xúc. Chị Nguyễn Anh Tú (ngụ phường Tam Bình) cho biết đã bị trễ giờ làm do mất hơn 1 giờ để di chuyển từ cầu vượt Bình Phước đến trung tâm thành phố, bị kẹt xe trong khói bụi cả sáng lẫn chiều.

Anh Phạm Gia Bảo, tài xế ô tô, cũng cho biết thời gian đi làm của anh từ Linh Xuân đến ngã tư Hàng Xanh đã tăng gấp đôi. Dù đã chủ động đổi lộ trình sang hướng cầu Bình Lợi - Nguyễn Xí sau khi ô tô bị cấm qua cầu Bình Triệu 1, anh vẫn không tránh khỏi cảnh kẹt xe lan rộng. Anh Bảo nhấn mạnh sự lãng phí về thời gian, sức khỏe và đặc biệt lo ngại khi các phương tiện ưu tiên như xe cứu thương, cứu hỏa cũng bị mắc kẹt, không có lối đi.

Theo ghi nhận thực tế, tình trạng ùn tắc nghiêm trọng xảy ra từ 7 giờ hằng ngày. Khu vực vòng xoay cầu Bình Lợi, giao giữa Quốc lộ 13 và đại lộ Phạm Văn Đồng, luôn trong tình trạng đông đặc phương tiện. Dòng xe ùn ứ kéo dài 2 - 3 km trên Quốc lộ 13 và nhiều ki-lô-mét trên đại lộ Phạm Văn Đồng.

Tại các điểm nóng như nút giao Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí, người tham gia giao thông có thể mất đến 15 phút chỉ để đi qua. Nhiều người phải chụp ảnh cảnh kẹt xe để gửi cho công ty xin phép đến muộn.

Tình hình này cũng ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa. Tài xế Phan Hải (45 tuổi) cho biết mỗi ngày ông mất thêm 20 - 30 phút chỉ để qua được cầu Bình Lợi và phải xuất phát sớm hơn thường lệ để không bị trễ giờ giao hàng. Ông Hải mong muốn các cơ quan chức năng sớm có giải pháp khắc phục.

Gỡ ùn tắc cầu Bình Triệu: Phân luồng, khôi phục bến phà- Ảnh 1.

Dòng xe ùn ứ ngay giao lộ Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí

Lộ trình tránh ùn tắc

Để tránh tắc nghẽn giao thông, đại diện Phòng CSGT (PC08) - Công an TP HCM lưu ý người dân hạn chế lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 và 2. Từ trung tâm thành phố, người dân có thể đi từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh) - Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí - Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình), tránh qua cầu Bình Triệu.

Trong khi đó, người dân ở chiều ngược lại có thể chọn lộ trình khác, tránh Quốc lộ 13, đại lộ Phạm Văn Đồng hoặc rẽ ở các đường Nguyễn Xí, Phan Văn Trị, Nơ Trang Long, Hoàng Minh Giám...

Đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết thường xuyên phối hợp Đội CSGT Hàng Xanh bố trí tổ công tác gồm 6 CSGT túc trực ngay khu vực cầu Bình Triệu để giải tỏa ùn tắc.

Vị này cũng cho hay đang tiếp tục phân luồng, điều tiết các phương tiện từ đường Phạm Văn Đồng, Kha Vạn Cân... đi đường số 2 để đi cầu Sài Gòn, tránh cầu Bình Triệu. Đồng thời hướng dẫn các xe rẽ vào đường Nguyễn Xí, đi đường Đinh Bộ Lĩnh để đi ngã tư Hàng Xanh.

"Qua quan sát, tình trạng ùn tắc nặng nề chỉ xảy ra vào khung giờ từ 7 giờ đến 8 giờ, khi người dân đi học, đi làm đông. Một vấn đề nữa là trên Quốc lộ 13 có tuyến đường sắt cắt ngang, mỗi lần tàu qua mất khoảng 5 - 7 phút. Do đó, đơn vị cũng đặc biệt chú ý để giải tỏa giao thông tại khu vực này" - đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc nói.

Gỡ ùn tắc cầu Bình Triệu: Phân luồng, khôi phục bến phà- Ảnh 2.

Dòng xe nối dài, nhích từng chút ở Quốc lộ 13, hướng về cầu Bình Triệu

Gỡ ùn tắc cầu Bình Triệu: Phân luồng, khôi phục bến phà- Ảnh 3.

Quốc lộ 13, đoạn khu vực cầu Bình Lợi (TP HCM) ùn ứ nghiêm trọng

Kỹ sư cầu đường Trần Văn Tường đề xuất 2 giải pháp tháo gỡ. Thứ nhất, cần có phương án thay thế phần không gian bị chiếm dụng, ví dụ như khôi phục lại phà Bình Quới (trước đây đã ngưng hoạt động) để phục vụ các phương tiện từ khu vực Dĩ An, Linh Tây, Linh Đông, chợ Thủ Đức vào trung tâm và ngược lại. Thứ hai, để giảm xung đột, có thể xem xét phân luồng giao thông lại: chỉ cho phép xe máy lưu thông hai chiều trên cầu Bình Triệu 1 và chỉ cho ô tô lưu thông hai chiều trên cầu Bình Triệu 2. Ông nhấn mạnh vai trò của cơ quan quản lý là phải kiểm soát quy trình, lấy con người làm trung tâm để bảo đảm an toàn và hiệu quả.

Chung quan điểm, chuyên gia giao thông Đỗ Văn Cầu cho rằng các cơ quan chức năng phải tính toán kỹ lưỡng tác động của việc sửa chữa. Theo ông, việc thông báo cấm ô tô và chỉ dẫn lộ trình thay thế phải được làm quyết liệt, sớm và truyền tải rộng rãi qua nhiều kênh đến đúng đối tượng.

Về giải pháp trước mắt, ông Cầu đề xuất nên sắp xếp thi công các hạng mục gây ảnh hưởng đến làn xe máy vào ban đêm hoặc tránh giờ cao điểm. Quan trọng nhất, công trình phải được thi công quyết liệt, đúng tiến độ để tránh gây mệt mỏi thêm cho người dân.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cần tổ chức giao thông linh hoạt trên cầu để tránh xung đột giữa các dòng xe. 

Không chỉ là chuyện mở đường

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ - Sở Xây dựng TP HCM cho biết từ ngày 26-8, việc thi công nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13 đã gây biến động giao thông tại khu vực.

Để hạn chế ảnh hưởng, nhiều giải pháp đã được triển khai. Đáng chú ý là việc lắp đặt thêm đèn tín hiệu tại vòng xoay cầu Bình Lợi để điều tiết giao thông và thực hiện phân luồng từ xa qua hệ thống biển báo tại các tuyến đường chính như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí và khu vực ngã tư Hàng Xanh. Một số hạng mục được thi công vào ban đêm hoặc ngoài giờ cao điểm để giảm thiểu ùn tắc. Lực lượng chức năng cũng đã lập nhóm Zalo để phối hợp xử lý sự cố nhanh chóng.

Theo ThS Mai Thế Hoàng, giảng viên Trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM, nguyên nhân sâu xa của tình trạng ùn tắc tại các cửa ngõ thành phố, như Quốc lộ 13, là do hạ tầng chưa theo kịp nhu cầu. Lưu lượng phương tiện, đặc biệt là xe cá nhân, tăng nhanh trong khi hệ thống giao thông công cộng như xe buýt và metro chưa đủ sức đáp ứng.

Về giải pháp ngắn hạn, ông Hoàng đề xuất lập làn ưu tiên cho xe buýt và xe cứu thương trên các trục chính, đồng thời rà soát, điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu cho phù hợp với mật độ giao thông thực tế.

Về lâu dài, ông cho rằng việc chỉ mở rộng đường là chưa đủ. Giải pháp căn cơ là phải phát triển mạnh mẽ hệ thống giao thông công cộng (metro, BRT, xe buýt điện), xây dựng làn ưu tiên cố định và ứng dụng công nghệ số để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Quan trọng hơn cả, cần phải thay đổi thói quen đi lại của người dân, bắt đầu từ sinh viên và cán bộ, công chức. Ông nhấn mạnh: "Nếu không chuyển dịch hành vi, dù thêm nhiều dự án hạ tầng, nguy cơ "nghẽn mạch" vẫn lặp lại".

Ng.Quý - X.Huy


Ngày 9-9, đại diện PC08 thông tin lộ trình thay thế cho người dân không đi qua cầu Bình Triệu 2.

+ Lộ trình 1: Vòng xoay Bình Phuớc - Quốc lộ 13 - vòng xoay Bình Triệu rẽ phải đi Phạm Văn Đồng - cầu Bình Lợi - rẽ trái vào Nguyễn Xí - rẽ phải Đinh Bộ Lĩnh

+ Lộ trình 2: Vòng xoay Bình Phuớc - Quốc lộ 13 - rẽ trái vào Hiệp Bình - rẽ trái Phạm Văn Đồng - rẽ phải vào Kha Vạn Cân - rẽ phải đi đường số 2 - rẽ phải đi Nguyễn Văn Bá - đến Võ Nguyên Giáp - cầu Rạch Chiếc - cầu Sài Gòn.

+ Lộ trình 3: Vòng xoay Linh Xuân - Phạm Văn Đồng - rẽ trái đi Tô Ngọc Vân - Chợ Thủ Đức - Võ Văn Ngân - rẽ phải vào Đặng Văn Bi - rẽ phải vào Nguyễn Văn Bá - đến Võ Nguyên Giáp - cầu Rạch Chiếc - cầu Sài Gòn.

Tin liên quan

CSGT TP HCM vừa đưa ra lưu ý đặc biệt để người dân "né" kẹt xe qua cầu Bình Triệu

CSGT TP HCM vừa đưa ra lưu ý đặc biệt để người dân "né" kẹt xe qua cầu Bình Triệu

(NLĐO) - CSGT TP HCM vừa đưa ra lộ trình thay thế để người dân lưu thông qua khu vực cầu Bình Triệu đỡ kẹt xe.

Thông tin mới về cầu Bình Triệu, TP HCM người dân cần biết

(NLĐO) - Cầu Bình Triệu 1, 2 sẽ được điều chỉnh giao thông từ ngày 26-8 đến ngày 30-11-2025.

TP HCM: Cầu Bình Triệu 1 cấm ô tô để nâng độ tĩnh không

(NLĐO) - 16 giờ 40 phút, ngày 26-8, cầu Bình Triệu 1 cấm ô tô để thi công nâng tĩnh không, xe máy vẫn lưu thông bình thường

cầu Bình Triệu giao thông ùn tắc TP HCM phân luồng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo