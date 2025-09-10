Gỡ ùn tắc cầu Bình Triệu: Phân luồng, khôi phục bến phà

Từ ngày 26-8, cầu Bình Triệu 1 (TP HCM) bắt đầu cấm ô tô để nâng tĩnh không cầu. Do đó, cầu Bình Triệu 2 phải "chia lửa" bằng cách mở thêm một làn đường ngược chiều để ô tô lưu thông. Phương án tổ chức lại giao thông ở khu vực dự kiến kéo dài hơn 3 tháng, đến cuối tháng 11. Song, kể từ ngày cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1, đại lộ Phạm Văn Đồng và Quốc lộ 13 - hai tuyến đường huyết mạch ở cửa ngõ phía Đông - thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Mệt mỏi giữa "biển" xe

Nhiều người dân không giấu được sự mệt mỏi và bức xúc. Chị Nguyễn Anh Tú (ngụ phường Tam Bình) cho biết đã bị trễ giờ làm do mất hơn 1 giờ để di chuyển từ cầu vượt Bình Phước đến trung tâm thành phố, bị kẹt xe trong khói bụi cả sáng lẫn chiều.

Anh Phạm Gia Bảo, tài xế ô tô, cũng cho biết thời gian đi làm của anh từ Linh Xuân đến ngã tư Hàng Xanh đã tăng gấp đôi. Dù đã chủ động đổi lộ trình sang hướng cầu Bình Lợi - Nguyễn Xí sau khi ô tô bị cấm qua cầu Bình Triệu 1, anh vẫn không tránh khỏi cảnh kẹt xe lan rộng. Anh Bảo nhấn mạnh sự lãng phí về thời gian, sức khỏe và đặc biệt lo ngại khi các phương tiện ưu tiên như xe cứu thương, cứu hỏa cũng bị mắc kẹt, không có lối đi.

Theo ghi nhận thực tế, tình trạng ùn tắc nghiêm trọng xảy ra từ 7 giờ hằng ngày. Khu vực vòng xoay cầu Bình Lợi, giao giữa Quốc lộ 13 và đại lộ Phạm Văn Đồng, luôn trong tình trạng đông đặc phương tiện. Dòng xe ùn ứ kéo dài 2 - 3 km trên Quốc lộ 13 và nhiều ki-lô-mét trên đại lộ Phạm Văn Đồng.

Tại các điểm nóng như nút giao Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí, người tham gia giao thông có thể mất đến 15 phút chỉ để đi qua. Nhiều người phải chụp ảnh cảnh kẹt xe để gửi cho công ty xin phép đến muộn.

Tình hình này cũng ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa. Tài xế Phan Hải (45 tuổi) cho biết mỗi ngày ông mất thêm 20 - 30 phút chỉ để qua được cầu Bình Lợi và phải xuất phát sớm hơn thường lệ để không bị trễ giờ giao hàng. Ông Hải mong muốn các cơ quan chức năng sớm có giải pháp khắc phục.

Dòng xe ùn ứ ngay giao lộ Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí

Lộ trình tránh ùn tắc

Để tránh tắc nghẽn giao thông, đại diện Phòng CSGT (PC08) - Công an TP HCM lưu ý người dân hạn chế lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 và 2. Từ trung tâm thành phố, người dân có thể đi từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh) - Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí - Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình), tránh qua cầu Bình Triệu.

Trong khi đó, người dân ở chiều ngược lại có thể chọn lộ trình khác, tránh Quốc lộ 13, đại lộ Phạm Văn Đồng hoặc rẽ ở các đường Nguyễn Xí, Phan Văn Trị, Nơ Trang Long, Hoàng Minh Giám...

Đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết thường xuyên phối hợp Đội CSGT Hàng Xanh bố trí tổ công tác gồm 6 CSGT túc trực ngay khu vực cầu Bình Triệu để giải tỏa ùn tắc.

Vị này cũng cho hay đang tiếp tục phân luồng, điều tiết các phương tiện từ đường Phạm Văn Đồng, Kha Vạn Cân... đi đường số 2 để đi cầu Sài Gòn, tránh cầu Bình Triệu. Đồng thời hướng dẫn các xe rẽ vào đường Nguyễn Xí, đi đường Đinh Bộ Lĩnh để đi ngã tư Hàng Xanh.

"Qua quan sát, tình trạng ùn tắc nặng nề chỉ xảy ra vào khung giờ từ 7 giờ đến 8 giờ, khi người dân đi học, đi làm đông. Một vấn đề nữa là trên Quốc lộ 13 có tuyến đường sắt cắt ngang, mỗi lần tàu qua mất khoảng 5 - 7 phút. Do đó, đơn vị cũng đặc biệt chú ý để giải tỏa giao thông tại khu vực này" - đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc nói.

Dòng xe nối dài, nhích từng chút ở Quốc lộ 13, hướng về cầu Bình Triệu

Quốc lộ 13, đoạn khu vực cầu Bình Lợi (TP HCM) ùn ứ nghiêm trọng

Kỹ sư cầu đường Trần Văn Tường đề xuất 2 giải pháp tháo gỡ. Thứ nhất, cần có phương án thay thế phần không gian bị chiếm dụng, ví dụ như khôi phục lại phà Bình Quới (trước đây đã ngưng hoạt động) để phục vụ các phương tiện từ khu vực Dĩ An, Linh Tây, Linh Đông, chợ Thủ Đức vào trung tâm và ngược lại. Thứ hai, để giảm xung đột, có thể xem xét phân luồng giao thông lại: chỉ cho phép xe máy lưu thông hai chiều trên cầu Bình Triệu 1 và chỉ cho ô tô lưu thông hai chiều trên cầu Bình Triệu 2. Ông nhấn mạnh vai trò của cơ quan quản lý là phải kiểm soát quy trình, lấy con người làm trung tâm để bảo đảm an toàn và hiệu quả.

Chung quan điểm, chuyên gia giao thông Đỗ Văn Cầu cho rằng các cơ quan chức năng phải tính toán kỹ lưỡng tác động của việc sửa chữa. Theo ông, việc thông báo cấm ô tô và chỉ dẫn lộ trình thay thế phải được làm quyết liệt, sớm và truyền tải rộng rãi qua nhiều kênh đến đúng đối tượng.

Về giải pháp trước mắt, ông Cầu đề xuất nên sắp xếp thi công các hạng mục gây ảnh hưởng đến làn xe máy vào ban đêm hoặc tránh giờ cao điểm. Quan trọng nhất, công trình phải được thi công quyết liệt, đúng tiến độ để tránh gây mệt mỏi thêm cho người dân.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cần tổ chức giao thông linh hoạt trên cầu để tránh xung đột giữa các dòng xe.

Không chỉ là chuyện mở đường Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ - Sở Xây dựng TP HCM cho biết từ ngày 26-8, việc thi công nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13 đã gây biến động giao thông tại khu vực. Để hạn chế ảnh hưởng, nhiều giải pháp đã được triển khai. Đáng chú ý là việc lắp đặt thêm đèn tín hiệu tại vòng xoay cầu Bình Lợi để điều tiết giao thông và thực hiện phân luồng từ xa qua hệ thống biển báo tại các tuyến đường chính như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí và khu vực ngã tư Hàng Xanh. Một số hạng mục được thi công vào ban đêm hoặc ngoài giờ cao điểm để giảm thiểu ùn tắc. Lực lượng chức năng cũng đã lập nhóm Zalo để phối hợp xử lý sự cố nhanh chóng. Theo ThS Mai Thế Hoàng, giảng viên Trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM, nguyên nhân sâu xa của tình trạng ùn tắc tại các cửa ngõ thành phố, như Quốc lộ 13, là do hạ tầng chưa theo kịp nhu cầu. Lưu lượng phương tiện, đặc biệt là xe cá nhân, tăng nhanh trong khi hệ thống giao thông công cộng như xe buýt và metro chưa đủ sức đáp ứng. Về giải pháp ngắn hạn, ông Hoàng đề xuất lập làn ưu tiên cho xe buýt và xe cứu thương trên các trục chính, đồng thời rà soát, điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu cho phù hợp với mật độ giao thông thực tế. Về lâu dài, ông cho rằng việc chỉ mở rộng đường là chưa đủ. Giải pháp căn cơ là phải phát triển mạnh mẽ hệ thống giao thông công cộng (metro, BRT, xe buýt điện), xây dựng làn ưu tiên cố định và ứng dụng công nghệ số để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Quan trọng hơn cả, cần phải thay đổi thói quen đi lại của người dân, bắt đầu từ sinh viên và cán bộ, công chức. Ông nhấn mạnh: "Nếu không chuyển dịch hành vi, dù thêm nhiều dự án hạ tầng, nguy cơ "nghẽn mạch" vẫn lặp lại". Ng.Quý - X.Huy





Ngày 9-9, đại diện PC08 thông tin lộ trình thay thế cho người dân không đi qua cầu Bình Triệu 2.

+ Lộ trình 1: Vòng xoay Bình Phuớc - Quốc lộ 13 - vòng xoay Bình Triệu rẽ phải đi Phạm Văn Đồng - cầu Bình Lợi - rẽ trái vào Nguyễn Xí - rẽ phải Đinh Bộ Lĩnh

+ Lộ trình 2: Vòng xoay Bình Phuớc - Quốc lộ 13 - rẽ trái vào Hiệp Bình - rẽ trái Phạm Văn Đồng - rẽ phải vào Kha Vạn Cân - rẽ phải đi đường số 2 - rẽ phải đi Nguyễn Văn Bá - đến Võ Nguyên Giáp - cầu Rạch Chiếc - cầu Sài Gòn.

+ Lộ trình 3: Vòng xoay Linh Xuân - Phạm Văn Đồng - rẽ trái đi Tô Ngọc Vân - Chợ Thủ Đức - Võ Văn Ngân - rẽ phải vào Đặng Văn Bi - rẽ phải vào Nguyễn Văn Bá - đến Võ Nguyên Giáp - cầu Rạch Chiếc - cầu Sài Gòn.