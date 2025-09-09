CLIP: Ùn tắc giao thông do cấm cầu Bình Triệu.

Trước tình hình ùn ứ nghiêm trọng tại khu vực cầu Bình Triệu, chiều 9-9, đại diện Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) thông tin lộ trình đối với người dân không đi qua cầu Bình Triệu 2.

Ùn tắc giao thông do cấm cầu Bình Triệu 1 để sửa chữa.

Cụ thể như sau:

+ Lộ trình 1: vòng xoay Bình Phuớc - Quốc lộ 13 - vòng xoay Bình Triệu rẽ phải đi Phạm Văn Đồng - cầu Bình Lợi - rẽ trái vào Nguyễn Xí - rẽ phải Đinh Bộ Lĩnh.

+ Lộ trình 2: vòng xoay Bình Phuớc - Quốc lộ 13 - rẽ trái vào Hiệp Bình - rẽ trái Phạm Văn Đồng - rẽ phải vào Kha Vạn Cân - rẽ phải đi đường số 2 - rẽ phải đi Nguyễn Văn Bá - đến Võ Nguyên Giáp - cầu Rạch Chiếc - cầu Sài Gòn.

+ Lộ trình 3: Vòng xoay Linh Xuân - Phạm Văn Đồng - rẽ trái đi Tô Ngọc Vân - Chợ Thủ Đức - Võ Văn Ngân - rẽ phải vào Đặng Văn Bi - rẽ phải vào Nguyễn Văn Bá - đến Võ Nguyên Giáp - cầu Rạch Chiếc - cầu Sài Gòn.

Bên cạnh đó, PC08 cũng đưa ra lộ trình thay thế cho người dân sẽ qua cầu Bình Triệu 2:

+ Lộ trình 1: Quốc lộ 13 - Phạm Văn Đồng - Cầu Bình Lợi - Nguyễn Xí - Nơ Trang Long - Phan Đăng Lưu - Lê Văn Duyệt - trung tâm TP HCM.

+ Lộ trình 2: Quốc lộ 13- Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị - Nơ Trang Long - Phan Đăng Lưu - Lê Văn Duyệt - trung Tâm TP HCM.

+ Lộ Trình 3: Quốc lộ 13- Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí - Đinh Bộ Lĩnh - Điện Biên Phủ - trung tâm TP HCM.

Từ ngày 26-8, cầu Bình Triệu 1 (TP HCM) bắt đầu cấm ô tô để nâng tĩnh không cầu. Do đó, cầu Bình Triệu 2 phải "chia lửa" bằng cách mở thêm một làn đường ngược chiều để ô tô lưu thông. Phương án tổ chức lại giao thông ở khu vực dự kiến kéo dài hơn 3 tháng, đến cuối tháng 11.

Song, kể từ ngày cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1, đại lộ Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13 - hai tuyến đường huyết mạch cửa ngõ phía Đông thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Dòng xe xếp hàng dài lên cầu Bình Triệu 2.

Khu vực xung quanh cầu Bình Triệu ùn tắc nghiêm trọng.

Ùn ứ giao thông nghiêm trọng.

Người dân phản ánh mất nhiều thời gian di chuyển qua cầu Bình Triệu.

