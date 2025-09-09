CLIP: Ùn tắc giao thông do cấm cầu Bình Triệu.
Trước tình hình ùn ứ nghiêm trọng tại khu vực cầu Bình Triệu, chiều 9-9, đại diện Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) thông tin lộ trình đối với người dân không đi qua cầu Bình Triệu 2.
Cụ thể như sau:
+ Lộ trình 1: vòng xoay Bình Phuớc - Quốc lộ 13 - vòng xoay Bình Triệu rẽ phải đi Phạm Văn Đồng - cầu Bình Lợi - rẽ trái vào Nguyễn Xí - rẽ phải Đinh Bộ Lĩnh.
+ Lộ trình 2: vòng xoay Bình Phuớc - Quốc lộ 13 - rẽ trái vào Hiệp Bình - rẽ trái Phạm Văn Đồng - rẽ phải vào Kha Vạn Cân - rẽ phải đi đường số 2 - rẽ phải đi Nguyễn Văn Bá - đến Võ Nguyên Giáp - cầu Rạch Chiếc - cầu Sài Gòn.
+ Lộ trình 3: Vòng xoay Linh Xuân - Phạm Văn Đồng - rẽ trái đi Tô Ngọc Vân - Chợ Thủ Đức - Võ Văn Ngân - rẽ phải vào Đặng Văn Bi - rẽ phải vào Nguyễn Văn Bá - đến Võ Nguyên Giáp - cầu Rạch Chiếc - cầu Sài Gòn.
Bên cạnh đó, PC08 cũng đưa ra lộ trình thay thế cho người dân sẽ qua cầu Bình Triệu 2:
+ Lộ trình 1: Quốc lộ 13 - Phạm Văn Đồng - Cầu Bình Lợi - Nguyễn Xí - Nơ Trang Long - Phan Đăng Lưu - Lê Văn Duyệt - trung tâm TP HCM.
+ Lộ trình 2: Quốc lộ 13- Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị - Nơ Trang Long - Phan Đăng Lưu - Lê Văn Duyệt - trung Tâm TP HCM.
+ Lộ Trình 3: Quốc lộ 13- Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí - Đinh Bộ Lĩnh - Điện Biên Phủ - trung tâm TP HCM.
Từ ngày 26-8, cầu Bình Triệu 1 (TP HCM) bắt đầu cấm ô tô để nâng tĩnh không cầu. Do đó, cầu Bình Triệu 2 phải "chia lửa" bằng cách mở thêm một làn đường ngược chiều để ô tô lưu thông. Phương án tổ chức lại giao thông ở khu vực dự kiến kéo dài hơn 3 tháng, đến cuối tháng 11.
Song, kể từ ngày cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1, đại lộ Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13 - hai tuyến đường huyết mạch cửa ngõ phía Đông thường xuyên xảy ra ùn tắc.
Ùn ứ giao thông nghiêm trọng.
Lộ trình từ trung tâm TP HCM ra cầu Bình Triệu: thay thế cho người dân qua Cầu Bình Triệu 2:
+ Lộ trình 1: Lê Văn Duyệt - Phan Đăng Lưu - Nơ Trang Long - Nguyễn Xí - Phạm Văn Đồng - Cầu Bình Lợi - Quốc lộ 13.
+ Lộ trình 2: Vòng Xoay Hàng Xanh - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Quốc Lộ 13 - Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí - Phạm Văn Đồng - Cầu Bình Lợi - Quốc Lộ 13.
+ Lộ Trình 3: Nguyễn Hữu Cảnh- Điện Biên Phủ - Cầu Sài Gòn - Võ Nguyên Giáp (Xa Lộ Hà Nội) - Nguyễn Văn Bá - Đường số 2 - Phạm Văn Đồng.
