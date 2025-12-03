Gỡ vướng tuyển dụng công chức cấp xã đối với sinh viên cử tuyển

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Gỡ vướng tuyển dụng công chức cấp xã đối với sinh viên cử tuyển

G.Nam

(NLĐO) - Theo Bộ Nội vụ, địa phương căn cứ Nghị định 170 để xem xét tuyển dụng người cử tuyển vào công chức cấp xã

Bộ Nội vụ vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi – cũng là vướng mắc chung của nhiều địa phương – về việc xem xét bố trí biên chế công chức cấp xã đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách thuộc diện cử tuyển đã tốt nghiệp đại học.

Theo phản ánh của cử tri, hiện nhiều xã, phường có một lực lượng không nhỏ sinh viên cử tuyển sau khi tốt nghiệp trở về làm việc, hỗ trợ cơ quan chính quyền cơ sở. Đây chủ yếu là cán bộ trẻ, có trình độ, am hiểu địa bàn và mong muốn gắn bó lâu dài.

Tuy nhiên, theo Nghị định 170/2025/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, các đối tượng này chưa đủ điều kiện về thời gian công tác (tối thiểu 5 năm) nên chưa được xem xét tiếp nhận vào biên chế công chức cấp xã, gây tâm tư và ảnh hưởng đến động lực công tác.

Gỡ vướng tuyển dụng công chức cấp xã đối với sinh viên cử tuyển - Ảnh 1.

Theo Bộ Nội vụ, địa phương chủ động tuyển dụng người cử tuyển vào công chức cấp xã

Cử tri đề nghị Chính phủ và Bộ Nội vụ nghiên cứu cơ chế đặc thù, rút ngắn hoặc linh hoạt thời gian công tác, đặc biệt đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Trả lời kiến nghị, Bộ Nội vụ cho biết: Căn cứ Luật Cán bộ, Công chức 2025, Nghị định 170/2025/NĐ-CP đã quy định rõ việc xét tuyển công chức đối với người học theo chế độ cử tuyển sau khi về công tác tại địa phương. Đồng thời, điều 13 của nghị định cũng nêu cụ thể đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ tiếp nhận vào công chức.

Bộ Nội vụ cho hay ngày 31-8-2025, Bộ đã ban hành Công văn 7415/BNV-CCVC hướng dẫn phương án bảo đảm nhân sự cấp xã. Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố căn cứ Nghị định 170 và hướng dẫn của Bộ để chủ động xem xét, tuyển dụng các trường hợp thuộc diện cử tuyển phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế tại địa phương.

Tin liên quan

5 chính sách mới nhất về cán bộ, công chức cấp xã cần chú ý

5 chính sách mới nhất về cán bộ, công chức cấp xã cần chú ý

(NLĐO)- Cán bộ, công chức cấp xã được bảo lưu chế độ, chính sách tiền lương và phụ cấp khi được bố trí làm việc tại đơn vị mới trong thời gian 6 tháng.

Ngân sách nhà nước giải quyết chính sách cho công chức cấp xã

(NLĐ0)- Theo Nghị định 178/2024, nguồn kinh phí sẽ do nhà nước cấp để trả cho cán bộ công chức cấp xã.

Đề xuất cán bộ, công chức cấp xã thuộc biên chế của tỉnh, xếp lương theo ngạch, bậc

(NLĐO) - Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, khi Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) có hiệu lực, cán bộ, công chức cấp xã sẽ thuộc biên chế của tỉnh, thành phố.

tuyển dụng Công chức Bộ Nội vụ cấp xã tuyển dụng công chức cử tuyển
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo