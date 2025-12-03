Gỡ vướng tuyển dụng công chức cấp xã đối với sinh viên cử tuyển

Bộ Nội vụ vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi – cũng là vướng mắc chung của nhiều địa phương – về việc xem xét bố trí biên chế công chức cấp xã đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách thuộc diện cử tuyển đã tốt nghiệp đại học.

Theo phản ánh của cử tri, hiện nhiều xã, phường có một lực lượng không nhỏ sinh viên cử tuyển sau khi tốt nghiệp trở về làm việc, hỗ trợ cơ quan chính quyền cơ sở. Đây chủ yếu là cán bộ trẻ, có trình độ, am hiểu địa bàn và mong muốn gắn bó lâu dài.

Tuy nhiên, theo Nghị định 170/2025/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, các đối tượng này chưa đủ điều kiện về thời gian công tác (tối thiểu 5 năm) nên chưa được xem xét tiếp nhận vào biên chế công chức cấp xã, gây tâm tư và ảnh hưởng đến động lực công tác.

Theo Bộ Nội vụ, địa phương chủ động tuyển dụng người cử tuyển vào công chức cấp xã

Cử tri đề nghị Chính phủ và Bộ Nội vụ nghiên cứu cơ chế đặc thù, rút ngắn hoặc linh hoạt thời gian công tác, đặc biệt đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Trả lời kiến nghị, Bộ Nội vụ cho biết: Căn cứ Luật Cán bộ, Công chức 2025, Nghị định 170/2025/NĐ-CP đã quy định rõ việc xét tuyển công chức đối với người học theo chế độ cử tuyển sau khi về công tác tại địa phương. Đồng thời, điều 13 của nghị định cũng nêu cụ thể đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ tiếp nhận vào công chức.

Bộ Nội vụ cho hay ngày 31-8-2025, Bộ đã ban hành Công văn 7415/BNV-CCVC hướng dẫn phương án bảo đảm nhân sự cấp xã. Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố căn cứ Nghị định 170 và hướng dẫn của Bộ để chủ động xem xét, tuyển dụng các trường hợp thuộc diện cử tuyển phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế tại địa phương.