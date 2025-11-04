Góc khuất "công nghệ" thẩm mỹ: Một bệnh viện lên tiếng về việc "hợp tác với JT Angel"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Góc khuất "công nghệ" thẩm mỹ: Một bệnh viện lên tiếng về việc "hợp tác với JT Angel"

Sỹ Hưng

(NLĐO) - Bệnh viện Giao thông Vận tải TP HCM đã lên tiếng về thông tin ký hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với Bệnh viện Thẩm mỹ JT Angel

Liên quan loạt bài điều tra "Góc khuất "công nghệ" thẩm mỹ" trên Báo Người Lao Động, Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế cho biết đã yêu cầu Sở Y tế TP HCM vào cuộc xác minh, báo cáo thông tin cho bộ. "Khi có báo cáo cụ thể từ Sở Y tế TP HCM, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cho Báo Người Lao Động" - đại diện Cục Quản lý Khám chữa bệnh nói rõ.

"Chúng tôi không hợp tác với họ"

Trong khi đó, Sở Y tế TP HCM đã có công văn phản hồi Báo Người Lao Động, khẳng định đang phối với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý các cơ sở thẩm mỹ vi phạm.

GÓC KHUẤT "CÔNG NGHỆ" THẨM MỸ: Bệnh viện GTVT TP HCM phủ nhận "quen" Bệnh viện JT Angel - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng tại thời điểm phẫu thuật tại Bệnh viện Thẩm mỹ JT Angel (Ảnh nạn nhân cung cấp)

Trong một diễn biến liên quan, có thông tin cho rằng trước đó, Bệnh viện Giao thông Vận tải TP HCM và Bệnh viện Thẩm mỹ JT Angel (Bệnh viện JT Angel; đường An Dương Vương, TP HCM) có ký hợp đồng hỗ trợ chuyên môn.

Chiều 3-11, xác nhận với phóng viên, đại diện Bệnh viện Giao thông Vận tải TP HCM (nơi bác sĩ Huỳnh Hải Bằng - người bị khiếu nại khi thực hiện phẫu thuật khiến một Việt kiều Mỹ có nguy cơ mù mắt tại Bệnh viện JT Angel - đang làm việc), cho rằng bệnh viện không liên quan, không hợp tác với JT Angel. 

"Không có chuyện đó. Bệnh viện chúng tôi là bệnh viện nhà nước, không liên quan gì họ" – đại diện Bệnh viện Giao thông Vận tải khẳng định.

GÓC KHUẤT "CÔNG NGHỆ" THẨM MỸ: Bệnh viện GTVT TP HCM phủ nhận "quen" Bệnh viện JT Angel - Ảnh 2.

Biên lai bà Hồng đóng tiền cho Bệnh viện JT Angel thời điểm phẫu thuật

Đại diện Bệnh viện Giao thông Vận tải TP HCM cũng xác nhận bác sĩ Bằng hiện công tác tại bệnh viện này. "Thời điểm đó (phẫu thuật cho bà Hồng - PV), bác sĩ Bằng làm ngoài giờ, không liên quan đến bệnh viện chúng tôi. Giờ tôi trả lời cho rõ luôn. Nếu ai thông tin không đúng sự thật, chúng tôi sẽ khiếu nại" – đại diện Bệnh viện Giao thông Vận tải TP HCM cương quyết.

GÓC KHUẤT "CÔNG NGHỆ" THẨM MỸ: Bệnh viện GTVT TP HCM phủ nhận "quen" Bệnh viện JT Angel - Ảnh 3.

Nhân viên Bệnh viện JT Angel tư vấn phẫu thuật thẩm mỹ cho khách

Trước đó, bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng (SN 1963, Việt kiều Mỹ) gửi đơn đến Báo Người Lao Động phản ánh về sự tắc trách của Bệnh viện JT Angel khiến bà có nguy cơ bị mù mắt sau thời gian phẫu thuật tại đây. Bà Hồng còn cho biết đã gửi đơn đến Bộ Y tế, mong muốn phối hợp với Sở Y tế TP HCM thành lập hội đồng chuyên môn để xem xét lại phác đồ phẫu thuật, điều trị mắt cho bà.

Theo bà Hồng, hiện tại mắt của bà bị tổn thương nặng, nhìn không rõ đường đi. Bà cho rằng ê-kíp bác sĩ khi tiến hành phẫu thuật cho bà không làm đúng quy trình khiến bà tổn thương mắt. "Họ không thăm khám mắt tôi trước khi phẫu thuật. Giờ gặp chuyện, họ lại đổ thừa mắt tôi bị tổn thương trước. Không ai dại đánh đổi cả đôi mắt như vậy" – bà bức xúc.

Trong đơn, bà Hồng mong muốn Sở Y tế TP HCM làm rõ về chuyên môn của bác sĩ Huỳnh Hải Bằng; quá trình gây mê/gây tê trước khi phẫu thuật; sự tắc trách của bệnh viện sau khi bà gặp sự cố… "Vì sao bác sĩ Bằng chưa đăng ký hành nghề tại Bệnh viện JT Angel nhưng vẫn trực tiếp phẫu thuật cho tôi?" - bà đặt vấn đề. 

Sở Y tế TP HCM nói gì?

Ngay sau khi nhận đơn phản ánh, ngày 11-6, Sở Y tế TP HCM đã có công văn trả lời bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng. 

Theo Sở Y tế TP HCM, trước đó, ngày 29-4, sở đã ban hành quyết định về việc thành lập hội đồng chuyên môn để xem xét, kết luận đối với trường hợp người bệnh là bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng khám chữa bệnh tại Bệnh viện JT Angel.

Ngày 21-5, hội đồng chuyên môn đã họp để xác định việc Bệnh viện JT Angel và người hành nghề có hay không sai sót chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh đối với bà Hồng. Sau khi xem xét, phân tích các dữ liệu trên hồ sơ bệnh án bà Hồng đã khám, điều trị tại Bệnh viện JT Angel và nghe báo cáo quá trình tiếp nhận, chăm sóc, chẩn đoán, điều trị cho bà, hội đồng chuyên môn đã có kết luận.

Theo đó, hội đồng chuyên môn đánh giá bệnh nhân có góc tiền phòng hẹp (cấu trúc giải phẫu nhãn cầu bệnh nhân đã có góc tiền phòng hẹp), nguy cơ dẫn đến cơn góc đóng cấp (tăng nhãn áp) có thể xảy ra bất cứ lúc nào; có phản ứng viêm màng bồ đào trước; bệnh nhân cần được theo dõi tiếp chuyên khoa mắt về bệnh lý Glaucoma...

Sở Y tế cho rằng về phương diện phẫu thuật thẩm mỹ vùng mắt, Bệnh viện JT Angel đạt yêu cầu. Tuy nhiên, sở yêu cầu JT Angel rút kinh nghiệm, chú ý phát hiện bệnh lý nhãn cầu (nếu có) khi thực hiện phẫu thuật, thủ thuật vùng quanh mắt. khuyến cáo nên khám chuyên khoa mắt trước khi phẫu thuật cho bệnh nhân trên 50 tuổi, tầm soát các bệnh lý về mắt.

Kết luận của Sở Y tế cũng nêu rõ một số nội dung: Cần đánh giá gây mê/gây tê trước phẫu thuật liên quan vùng mắt, phân tầng nguy cơ. Bổ sung các biểu mẫu khám tiền mê và bổ sung đầy đủ các nội dung bảng kiểm an toàn phẫu thuật trong hồ sơ bệnh án, nội dung tường trình phẫu thuật cần ghi rõ vị trí tiêm và liều lượng thuốc sử dụng.

Đáng chú ý, hội đồng chuyên môn ghi nhận bác sĩ Huỳnh Hải Bằng chưa đăng ký hành nghề tại Bệnh viện JT Angel (thời điểm phẫu thuật cho bà Hồng).

Tin liên quan

GÓC KHUẤT "CÔNG NGHỆ" THẨM MỸ: Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự

GÓC KHUẤT "CÔNG NGHỆ" THẨM MỸ: Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự

Sở Y tế TP HCM khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các bệnh viện thẩm mỹ, phòng khám… sai phạm

GÓC KHUẤT "CÔNG NGHỆ" THẨM MỸ (*): Vì lợi nhuận mà bất chấp làm liều

Khi mức tiền nộp phạt quá nhỏ so với lợi nhuận, các cơ sở thẩm mỹ vi phạm vẫn làm liều, bất chấp ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của khách hàng

Liên quan điều tra "Góc khuất "công nghệ" thẩm mỹ": Website Phòng khám Vanity đột ngột “bảo trì”

(NLĐO) - Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh, website Phòng khám Vanity bất ngờ ngưng hoạt động với dòng thông báo đang “bảo trì”

khám chữa bệnh phẫu thuật thẩm mỹ giao thông vận tải giảm cân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo