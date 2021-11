Thực tế này cho thấy cuộc chiến chống Covid-19 vẫn còn tiếp diễn và lâu dài, cam go, hao tổn nhiều sức lực. Cả nước chuyển dần trạng thái từ "không Covid" sang "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19". Các hoạt động xã hội, sản xuất - kinh doanh đang từng bước được khôi phục. Tuy nhiên, những kết quả của sự hồi phục này vẫn chưa chắc chắn bởi chúng ta chưa đạt được miễn dịch cộng đồng khi tỉ lệ tiêm vắc-xin chưa đủ bao phủ toàn dân. Nếu chủ quan, thiếu cảnh giác trong phòng chống dịch thì hậu quả sẽ rất khó lường.



Ngay tại TP HCM, một bộ phận người dân có tâm lý "bung ra" sau nhiều tháng giãn cách xã hội, đi làm, buôn bán và giao lưu, tiếp xúc nhiều hơn. Nếu không tuân thủ nguyên tắc 5K và các biện pháp phòng chống dịch thì số ca mắc sẽ trở lại tăng lên cao, nguy cơ trở lại diễn biến phức tạp.

Thế nhưng, những biểu hiện chủ quan đã bộc lộ, như nhiều người tụ tập, nhảy múa, không giữ khoảng cách, không đeo khẩu trang trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Một số đơn vị, nhân viên làm việc trở lại song vẫn không đeo khẩu trang tại nơi làm việc, vào thang máy nói chuyện ồn ào... Trên đường vẫn có nhiều người không đeo khẩu trang khi chạy xe.

Ở những chỗ tập trung đông người như siêu thị, tiệm cắt tóc, gội đầu..., có nơi kỹ lưỡng như xem xét tiêm ngừa, khai báo y tế, xịt tay sát khuẩn..., song có nơi hầu như không kiểm tra, nhất là các quán ăn, tiệm cà phê. Dĩ nhiên có khách trở lại là vui mừng, song không phải vì cần có khách, cần doanh thu mà bỏ qua các quy định về phòng chống dịch...

Qua gần 2 năm bước vào cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, nhận thức chung của xã hội đều nhắc nhở với nhau rằng không tuân thủ các quy định 5K và phòng chống dịch là những hành vi nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng, sẽ đem lại hậu quả khó lường, sẽ trả giá rất đắt cho từng gia đình và toàn xã hội. Những công sức, thành quả phòng chống dịch của địa phương, khu vực, của cả nước sẽ bị phung phí một cách đau xót.

Vì vậy, bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin để đạt bao phủ toàn dân thì ý thức với bản thân và cộng đồng của từng người phải được đặt lên hàng đầu. Từng người dân nên hết sức cân nhắc để tự hạn chế và kiểm soát các nhu cầu đi lại, giao tiếp, tụ tập nơi đông người... của bản thân trong thời điểm này và tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng chống dịch.

Trong điều kiện bình thường mới, trên quan điểm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19", bên cạnh ý thức từng người là giải pháp căn cơ, đòi hỏi cơ quan chức năng phải tiếp tục mạnh tay xử lý những trường hợp vi phạm như vừa qua đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can hoặc xử phạt hành chính, xử lý trách nhiệm người vi phạm. Có như vậy mới đủ sức răn đe, bảo toàn những thành quả phòng chống dịch và đem lại an toàn cao nhất cho cộng đồng, xã hội.