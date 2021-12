Thất bại trước người Thái không phải là cái cớ để người hâm mộ "chì chiết" đội tuyển, mà đó là cơ sở để nhìn nhận rõ mặt bằng trình độ bóng đá Việt Nam đang ở đâu, so với chính mình, so với thế lực hàng đầu của bóng đá Đông Nam Á là Thái Lan và "mon men" so với châu Á - khu vực mà chúng ta vừa có dịp thử sức ở sân chơi vòng loại World Cup 2022, phơi áo cả 7 trận.



Người yêu bóng đá lẫn người làm bóng đá Việt Nam vốn có "tinh thần AQ" rất cao nên sau chuỗi thất bại liên tiếp tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, hy vọng về tương lai vẫn rất sáng ngời! Rằng là châu Á có trình độ bóng đá ngoài tầm Việt Nam, việc thua cuộc ở sân chơi này là khó tránh bởi tất cả các đối thủ đều rất mạnh, cho nên vào đến vòng loại là dịp để cọ xát, nâng mình lên, đồng thời chứng tỏ tuyển Việt Nam là đội khó đánh bại.

Nhưng sự thật thì không phải như vậy. Ngay cả khi trong bảng xếp hạng của FIFA, thứ hạng của Việt Nam cao hơn Thái Lan, những người am hiểu bóng đá đều nhìn nhận rằng bóng đá Việt tiến bộ là có nhưng chỉ "làm trời làm đất" trong ao làng Đông Nam Á mà thôi! Và sự tiến bộ đó được cụ thể hóa bằng thành tích vô địch AFF Cup 2018 và SEA Games 30 năm 2019. Những chức vô địch này được kết tinh nhờ quá trình đầu tư công phu trong thời gian dài, từ chất lượng cầu thủ đến ban huấn luyện nhưng cũng phải thừa nhận một yếu tố khách quan, đó là vào lúc ấy một số đối thủ lớn - trong đó có Thái Lan - đang đà sa sút. Thực ra, vô địch SEA Games chẳng phải Việt Nam chưa từng, từ năm 1959 đã đăng quang Merdeka (tiền thân của bóng đá SEA Games) và năm 2008 cũng đã lên ngôi AFF Cup. Do vậy, những thành tích mới liên tiếp trong các năm 2018, 2019 chỉ chứng minh sự khởi sắc tạm thời của thể thao thành tích cao Việt Nam, mà bóng đá là bộ môn tiêu biểu, chứ chưa thể giúp định vị bóng đá Việt Nam là anh cả của Đông Nam Á.

"Trường đồ tri mã lực", đường dài mới biết ngựa hay (hay dở), do vậy "anh cả" hay là thường thường bậc trung, nhìn vào giải AFF Cup 2020 đang thi đấu ở Singapore thì rõ! Bóng đá Việt Nam trở lại với chính mình, như vốn có, ấy là có thể bắt nạt những đối thủ dưới cơ, còn khi gặp đối thủ ngang cơ và trên cơ thì lúng túng, bế tắc. Phong độ nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi - trong thể thao có câu nói này, rất đúng với hiện tình của bóng đá nam Việt Nam.

Bóng đá có sức mạnh cổ vũ tinh thần rất lớn, đó cũng là nơi thể hiện tầm vóc văn hóa, tinh thần dân tộc. Chính vì vậy mà nhà nước mới đầu tư và kỳ vọng phát triển. Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là trò chơi. Đẳng cấp nào thì chơi ở sân đấu nấy. Nhìn thẳng vào thực tế, bóng đá Việt nên bằng lòng ở "ao làng" Đông Nam Á, như AFF Cup và SEA Games là vừa sức. Với bóng đá, thắng - thua là chuyện thường tình, phải biết quên đi thất bại để vươn tới thành công, ấy mới là tinh thần thể thao đúng nghĩa.