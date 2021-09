Trong khi đó, website của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai (dongnaicdc.vn) vừa đăng bài tổng hợp từ các báo, theo đó dẫn nguồn từ lãnh đạo Cục Quản lý dược khẳng định trong 38 đơn vị được Bộ Y tế cấp phép chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phạm vi nhập khẩu vắc-xin, kinh doanh dịch vụ bảo quản vắc-xin (gồm cả vắc-xin Covid-19), đến thời điểm này không có tên Donacoop.



Vậy, có thể hiểu rằng CDC Đồng Nai đã gián tiếp khẳng định chuyện một doanh nghiệp (DN) trú đóng tại địa phương mình thương thảo và mua được lượng lớn vắc-xin Pfizer như thế là không có.

Trước đó, sau thông tin do Donacoop tung ra, đại diện Pfizer tại Việt Nam đã tuyên bố hãng chưa từng làm việc với Donacoop; quan điểm nhất quán và được thực hiện xuyên suốt, toàn cầu của Pfizer là chỉ làm việc trực tiếp với Chính phủ các nước và tổ chức COVAX để cung ứng vắc-xin, không làm việc với DN tư nhân; đến nay Pfizer không chấp nhận bất cứ đơn vị tư nhân nào đàm phán mua hoặc làm trung gian phân phối vắc-xin của hãng này.

Căn cứ và động cơ nào Donacoop khiến tung tin như vậy? Đó là chưa kể đến sự tác động của Donacoop để UBND tỉnh Đồng Nai có công văn kiến nghị Chính phủ xem xét, tạo điều kiện cho công ty này nhập khẩu vắc-xin Pfizer phòng Covid-19 và tiếp đó, Chính phủ có công văn yêu cầu các đơn vị hữu quan hỗ trợ (với cùng nội dung kể trên). Về việc này, Donacoop giải trình thế nào đây với cấp trên và toàn dân, đâu thể im lặng cho qua chuyện?

Cả nước đang "khát" vắc-xin, thế nên nỗ lực tìm nguồn cung của các DN, trong đó có Donacoop, là rất đáng ghi nhận. Nhưng không ai chấp nhận DN "thừa gió bẻ măng" bằng đòn gió nhằm đánh bóng tên tuổi. Thực tế cho thấy hầu hết trường hợp tung hoang tin liên quan Covid-19, gây hại cho xã hội thời gian qua đều đã bị xử lý. Do vậy, đối với vấn đề hệ trọng như mua bán vắc-xin phòng Covid-19, lẽ nào ai muốn "nổ" kiểu gì cũng được!?

"Nổ" là một dạng "bệnh lý", dù chưa từng có trong y văn thế giới nhưng xuất hiện tại Việt Nam gần đây khá nhiều. Đó là chứng hoang tưởng về chức vụ, thân thế, tiền bạc và sức mạnh "mềm" của bản thân, dẫn đến phát ngôn hoặc hành xử sai lạc, để rồi rước họa vào thân, ngoài ra còn gây phương hại đến người khác và cộng đồng. Trường hợp mới nhất là ông H.H.Nh., chiều 29-8 trong lúc vào siêu thị ở quận 7, TP HCM mua sắm, do bị ngăn lại, ông Nh. đã to tiếng với bảo vệ, thách thức "Tôi là Ban Chỉ đạo quận 7", kết cục 2 ngày sau bị khởi tố bị can về hành vi "Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác" - theo Điều 339 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, không ít người tự xưng mình là ông này bà kia, đe nẹt và chống đối lực lượng thực thi nhiệm vụ phòng chống dịch, đã bị kỷ luật bay chức.

Chợt nhớ lời nhân vật Dế Choắt trăng trối với Dế Mèn trong "Dế Mèn phiêu lưu ký" (Tô Hoài) mà thời bé ai cũng đã học: "Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình".