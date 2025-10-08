HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

AI 365

Google bất ngờ tung gói Gemini 1 năm, hướng dẫn đăng ký tại đây

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Để được hưởng gói ưu đãi Gemini 1 năm, sinh viên cần sử dụng tài khoản Gmail cá nhân, không phải email do trường cấp.

Google đã chính thức phát triển chương trình đặc biệt, tặng một năm sử dụng gói miễn phí Google One AI Premium (bao gồm Gemini Pro và 2TB dung lượng) cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam.

Để được hưởng gói ưu đãi Gemini 1 năm, sinh viên cần sử dụng tài khoản Gmail cá nhân, không phải email do trường cấp. Việc xác minh tư cách sinh viên được thực hiện qua nền tảng SheerID ( thẻ sinh viên, email trường cấp, giấy tờ đầu vào học).

Cách đăng ký Gemini Pro miễn phí 1 năm cho sinh viên - Ảnh 1.

Gói miễn phí dành cho sinh viên

Ngoài ra, Google yêu cầu người dùng thêm phương thức thanh toán hợp lệ, chẳng hạn thẻ visa, mastercard hoặc ví điện tử, để xác thực tài khoản. Dù là gói miễn phí, bước này vẫn bắt buộc.

Các bước đăng ký Gemini Pro miễn phí cho sinh viên

Bước 1: Truy cập trang ưu đãi và đăng nhập

Đầu tiên, bạn cần truy cập vào trang đăng nhập chính thức của Google One dành cho sinh viên. Vui lòng sử dụng tài khoản Gmail của cá nhân mình để đăng nhập vào hệ thống. https://gemini.google/students/

Cách đăng ký Gemini Pro miễn phí 1 năm cho sinh viên - Ảnh 2.

Bước 2: Xác minh tư cách sinh viên

Tại trang ưu đãi, Google sẽ yêu cầu xác định mình là sinh viên. Quá trình này được thực thi thông qua một dịch vụ thứ ba có uy tín là SheerID.

Người dùng cần điền đầy đủ và chính xác thông tin về trường học, họ tên, ngày sinh và cung cấp các tờ giấy cần thiết theo yêu cầu để hệ thống xác thực.

Cách đăng ký Gemini Pro miễn phí 1 năm cho sinh viên - Ảnh 3.

Xác minh tư cách

Bước 3: Cung cấp thông tin thanh toán

Sau khi xác minh thành công, người dùng sẽ được chuyển đến bước bổ sung phương thức thanh toán.

Google yêu cầu bước này để xác thực tài khoản và chuẩn bị tự động giới hạn thời gian sử dụng thử nghiệm gói Gemini 1 năm.

Bước 4: Hoàn tất

Khi hoàn thành các bước trên, tài khoản Google của người dùng sẽ được tự động nâng cấp gói Google One AI Premium.

Các quyền lợi bao gồm dung lượng lưu trữ 2TB trên Google Drive, Gmail và Google Photos. Quyền truy cập vào mô hình AI cao cấp Gemini Pro.

Ngoài ra, còn có thể sử dụng hợp nhất các tính năng AI trong phòng công cụ văn bản như Docs, Sheets, Slides.

Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý chương trình ưu đãi này có thời hạn, cho nên cần hoàn tất đăng ký trước ngày 9-12. Nên hủy gia hạn tự động để tránh trừ khoản phí 489.000 đồng/tháng sau khi hết 1 năm miễn phí.

Có thể sử dụng gói quản lý Foot trên Google One và hủy gói ngay sau khi đăng ký thành công. Việc này sẽ không ảnh hưởng đến việc trải nghiệm gói Gemini 1 năm.

Một số trường đại học đã đăng ký gói Google Workspace for Education. Bạn cũng nên kiểm tra xem tài khoản nào được tích hợp sẵn các công cụ AI như Gemini hay không.

NotebookLM hỗ trợ tiếng Việt, Gemini tăng sức mạnh sáng tạo hình ảnh

NotebookLM hỗ trợ tiếng Việt, Gemini tăng sức mạnh sáng tạo hình ảnh

(NLĐO) - Google vừa công bố 3 nâng cấp lớn cho người dùng VN: NotebookLM được hỗ trợ tiếng Việt, Gemini nâng cấp tính năng chỉnh ảnh, Google Search có AI Mode

AI Reno14 tối ưu hóa sức mạnh Google Gemini

(NLĐO)- Chỉ với một chạm, Gemini trên Reno14 Series phản hồi nhanh với độ chính xác cao và ngữ cảnh tự nhiên

Lộ diện mô hình AI mạnh hơn GPT-4o và Gemini 1.5 Pro

(NLĐO)- Mô hình AI mới có tên Claude 3.5 Sonnet sẽ giúp viết và dịch mã, xử lý quy trình làm việc nhiều bước, diễn giải biểu đồ và sao chép văn bản từ hình ảnh, đồng thời có thể hiểu rõ về ngôn ngữ hài hước và viết theo cách giống con người hơn.

AI sinh viên gmail gemini pro gemini 1 năm
