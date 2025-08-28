HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

NotebookLM hỗ trợ tiếng Việt, Gemini tăng sức mạnh sáng tạo hình ảnh

Lê Duy

(NLĐO) - Google vừa công bố 3 nâng cấp lớn cho người dùng VN: NotebookLM được hỗ trợ tiếng Việt, Gemini nâng cấp tính năng chỉnh ảnh, Google Search có AI Mode

Trước hết, tính năng Video Overviews trên NotebookLM chính thức hỗ trợ tiếng Việt, giúp tóm tắt và trình bày nội dung trực quan hơn. Trong khi đó, Gemini được tích hợp mô hình tạo và chỉnh sửa hình ảnh mới từ Google DeepMind, vốn đã gây ấn tượng mạnh ngay từ giai đoạn thử nghiệm.

NotebookLM được hỗ trợ tiếng Việt, Gemini tăng sức mạnh sáng tạo hình ảnh - Ảnh 1.

Điểm nổi bật của bản cập nhật là khả năng duy trì sự nhất quán về diện mạo nhân vật trong ảnh. Google cho biết chỉ một chi tiết khác biệt nhỏ cũng có thể khiến ảnh trở nên “gần giống nhưng không thật sự đúng”, do đó Gemini mới đảm bảo bạn bè, gia đình hay thú cưng luôn giữ đúng thần thái dù thay đổi kiểu tóc, trang phục hay bối cảnh. Người dùng chỉ cần tải lên một tấm ảnh và yêu cầu thay đổi, Gemini sẽ tự động xử lý, từ ghép ảnh cùng thú cưng, thử phông nền mới cho căn phòng, đến đặt bạn ở bất kỳ địa điểm nào trên thế giới.

Đặc biệt, ảnh chỉnh sửa có thể được đưa ngược vào Gemini để tạo thành video sinh động, mang đến trải nghiệm sáng tạo liền mạch. Cuối cùng, Google cũng xác nhận AI Mode trên Search sẽ được triển khai tại Việt Nam, hứa hẹn thay đổi cách người dùng tiếp cận và khám phá thông tin.

NotebookLM được hỗ trợ tiếng Việt, Gemini tăng sức mạnh sáng tạo hình ảnh - Ảnh 2.

Google Search mang tính năng AI Mode đến Việt Nam

Một số trải nghiệm bạn có thể thử với tính năng chỉnh sửa hình ảnh mới:

- Thay đổi trang phục hoặc bối cảnh: Tải lên ảnh của bạn hoặc thú cưng, mô hình sẽ giữ nguyên diện mạo trong mọi bức ảnh khi bạn đặt những hình ảnh đó vào các bối cảnh mới. Bạn có thể thử những bộ trang phục khác nhau, hóa thân thành nhiều nghề nghiệp, hay thậm chí xem mình trông như thế nào ở một thập kỷ khác — tất cả vẫn giữ được nét đặc trưng của bạn.

- Kết hợp các hình ảnh lại với nhau: Giờ đây bạn có thể tải nhiều ảnh và kết hợp chúng để tạo ra một bức hình hoàn toàn mới. Ví dụ: Ghép ảnh bạn với chú chó để có một bức chân dung hoàn hảo của cả hai trên sân bóng rổ.

- Chỉnh sửa nhiều bước: Bạn có thể tiếp tục chỉnh sửa ảnh mà Gemini tạo ra. Hãy bắt đầu với một căn phòng trống, sơn lại tường, sau đó thêm kệ sách, bàn ghế hoặc bàn cà phê.

- Pha trộn thiết kế: Áp dụng phong cách của một bức ảnh cho một vật thể trong ảnh khác. Bạn có thể lấy màu sắc và chất liệu của cánh hoa để biến thành đôi ủng đi mưa, hoặc thiết kế chiếc váy mang họa tiết từ đôi cánh bướm.

Bạn có thể trải nghiệm tính năng chỉnh sửa hình ảnh nâng cao này ngay hôm nay trong ứng dụng Gemini. Tất cả hình ảnh được tạo hoặc chỉnh sửa trong Gemini đều kèm theo watermark hiển thị rõ ràng, cùng với dấu ấn kỹ thuật số vô hình SynthID, nhằm minh bạch rằng đây là sản phẩm được tạo bởi AI.

Google search AI Mode NotebookLM NotebookLM tiếng Việt Video Overviews Gemini Google Gemini Google DeepMind
