Pháp luật

Góp vốn đầu tư với người phụ nữ, nhiều người bị chiếm đoạt 17 tỉ đồng

Như Quỳnh

(NLĐO) - Tin lời, góp vốn đầu tư bất động sản với người phụ nữ, nhiều người bị chiếm đoạt 17 tỉ đồng.

Ngày 3-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Bùi Thị Thanh Tuyến (SN 1985, trú tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

- Ảnh 1.

Bùi Thị Thanh Tuyến tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, công an nhận đơn trình báo của chị B.T.T.H. (sinh năm 1991, trú tại phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ) tố cáo Bùi Thị Thanh Tuyến có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 200 triệu đồng.

Theo đơn tố cáo, Tuyến kêu gọi chị H. góp vốn đầu tư bất động sản để "mua chung, bán lại kiếm lời," cam kết chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Tuyến không thực hiện bất kỳ giao dịch mua bán nào mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập Bùi Thị Thanh Tuyến đến làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng Tuyến đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định từ tháng 5-2023 đến nay, bằng thủ đoạn gian dối, Tuyến đã chiếm đoạt tài sản của 12 người khác với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 17 tỉ đồng.

Theo cơ quan công an, Tuyến thường tự xưng có nhiều mối quan hệ, kinh nghiệm đầu tư và "nguồn hàng" bất động sản giá rẻ. Đối tượng đưa ra các dự án "ảo," không có địa chỉ cụ thể, dụ dỗ người khác góp vốn với hứa hẹn lãi suất cao.

Ban đầu, Tuyến chi trả tiền "lợi nhuận" đúng hẹn để tạo lòng tin, sau đó tiếp tục mời gọi góp thêm vốn rồi chiếm đoạt toàn bộ.

Ngoài ra, Tuyến tự giới thiệu có khả năng làm nhanh các thủ tục đăng ký, chỉnh lý biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khiến nhiều người nhẹ dạ giao cho Tuyến giấy tờ gốc. Sau khi nhận, Tuyến làm giả hợp đồng ủy quyền, giấy chuyển nhượng, đặt cọc... và sử dụng vào mục đích bất hợp pháp.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án đầu tư bất động sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản vốn đầu tư tỉnh Phú Thọ
