Trên cơ sở tổng kết 40 năm đổi mới, Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã rút ra bài học kinh nghiệm "Tăng cường củng cố và phát huy hiệu quả sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc".

Ông Bùi Mạnh Phúc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hải Phòng

Đây là bài học kinh nghiệm quý báu mang tầm lý luận, có giá trị định hướng thực tiễn cho sự nghiệp cách mạng của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới. Tôi hoàn toàn nhất trí, đồng ý với nội dung này.

Một trong những thành tựu vĩ đại của đất nước trong thời kỳ đổi mới là Đảng ta đã phát huy sức mạnh của nhân dân, lấy mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" làm mục tiêu hành động; bảo đảm công bằng và bình đẳng xã hội, chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân; kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích toàn xã hội,... với phương châm xuyên suốt "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Tinh thần đoàn kết, lan tỏa trong cộng đồng dân cư, tạo nên sức mạnh nội sinh, sức mạnh cố kết cộng đồng để tạo nên nguồn lực tại chỗ, đặc biệt có giá trị lớn trong các trường hợp biến cố, thiên tai hay thảm họa bất ngờ.

Hội Chữ thập đỏ TP Hải Phòng phát động ủng hộ các tỉnh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Đây là nền tảng cơ bản, tiền đề quan trọng để các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động xuyên suốt, hiệu quả. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ TP Hải Phòng dưới sự chỉ đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng sẽ tích cực, chủ động, minh bạch trong công tác huy động nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Đồng thời, công tác Hội Chữ thập đỏ TP Hải Phòng trong giai đoạn tới sẽ tiếp tục chuyển biến linh hoạt như: Tăng cường áp dụng chuyển đổi số, đa dạng các hình thức chăm lo, mở rộng phạm vi chăm sóc đối với các trường hợp yếu thế, rủi ro, bất hạnh. Đội ngũ cán bộ Hội Chữ thập Hội Chữ thập đỏ TP Hải Phòng sẽ ngày càng chuẩn hóa kỹ năng, nghiệp vụ theo hướng chuyên nghiệp, năng động, hiện đại góp phần lan tỏa phong trào "người tốt, việc thiện" trong bối cảnh mới, tình hình mới, đáp ứng yêu cầu đóng góp, dựng xây thành phố Cảng nói riêng, đất nước ta nói chung.