HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Tiền đề quan trọng phát huy sức mạnh đại đoàn kết

Bùi Mạnh Phúc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hải Phòng

(NLĐO)- Tinh thần đoàn kết, lan toả trong cộng đồng dân cư, tạo nên sức mạnh nội sinh, sức mạnh cố kết cộng đồng để tạo nên nguồn lực tại chỗ.

Trên cơ sở tổng kết 40 năm đổi mới, Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã rút ra bài học kinh nghiệm "Tăng cường củng cố và phát huy hiệu quả sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc".

Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết trong cộng đồng để phát triển bền vững - Ảnh 1.

Ông Bùi Mạnh Phúc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hải Phòng

Đây là bài học kinh nghiệm quý báu mang tầm lý luận, có giá trị định hướng thực tiễn cho sự nghiệp cách mạng của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới. Tôi hoàn toàn nhất trí, đồng ý với nội dung này.

Một trong những thành tựu vĩ đại của đất nước trong thời kỳ đổi mới là Đảng ta đã phát huy sức mạnh của nhân dân, lấy mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" làm mục tiêu hành động; bảo đảm công bằng và bình đẳng xã hội, chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân; kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích toàn xã hội,... với phương châm xuyên suốt "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Tinh thần đoàn kết, lan tỏa trong cộng đồng dân cư, tạo nên sức mạnh nội sinh, sức mạnh cố kết cộng đồng để tạo nên nguồn lực tại chỗ, đặc biệt có giá trị lớn trong các trường hợp biến cố, thiên tai hay thảm họa bất ngờ.

Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết trong cộng đồng để phát triển bền vững - Ảnh 2.

Hội Chữ thập đỏ TP Hải Phòng phát động ủng hộ các tỉnh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Đây là nền tảng cơ bản, tiền đề quan trọng để các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động xuyên suốt, hiệu quả. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ TP Hải Phòng dưới sự chỉ đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng sẽ tích cực, chủ động, minh bạch trong công tác huy động nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Đồng thời, công tác Hội Chữ thập đỏ TP Hải Phòng trong giai đoạn tới sẽ tiếp tục chuyển biến linh hoạt như: Tăng cường áp dụng chuyển đổi số, đa dạng các hình thức chăm lo, mở rộng phạm vi chăm sóc đối với các trường hợp yếu thế, rủi ro, bất hạnh. Đội ngũ cán bộ Hội Chữ thập Hội Chữ thập đỏ TP Hải Phòng sẽ ngày càng chuẩn hóa kỹ năng, nghiệp vụ theo hướng chuyên nghiệp, năng động, hiện đại góp phần lan tỏa phong trào "người tốt, việc thiện" trong bối cảnh mới, tình hình mới, đáp ứng yêu cầu đóng góp, dựng xây thành phố Cảng nói riêng, đất nước ta nói chung.

Tin liên quan

Chủ tịch nước: Mỗi thắng lợi của dân tộc đều bắt nguồn từ sức mạnh đại đoàn kết

Chủ tịch nước: Mỗi thắng lợi của dân tộc đều bắt nguồn từ sức mạnh đại đoàn kết

(NLĐO) - Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định mỗi thắng lợi của dân tộc đều bắt nguồn từ sức mạnh đại đoàn kết, đồng lòng, cống hiến của các tầng lớp nhân dân

Không ngừng vun đắp khối đại đoàn kết

MTTQ TP HCM là nơi khởi xướng, thực hiện thành công nhiều chương trình hành động cách mạng và các phong trào thi đua yêu nước

TP HCM tri ân 49 gương điển hình sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy TP HCM bày tỏ lòng tri ân đến các tổ chức, cá nhân được tri ân vì sự đóng góp to lớn cho sự nghiệp đại đoàn kết của dân tộc

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hải Phòng sự nghiệp cách mạng Đại đoàn kết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo