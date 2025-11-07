HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Đáp ứng kỳ vọng của nhân dân về chất lượng dịch vụ y tế

Tuấn Minh

(NLĐO) - Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa đưa ra 3 trụ cột then chốt nhằm đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của nhân dân về chất lượng dịch vụ y tế trong gian đoạn tới

Tiến sĩ Lê Văn Cường, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, cho biết dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đánh dấu một bước nhảy vọt về tư duy phát triển khi chắt lọc, cập nhật các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, các quyết sách chiến lược đột phá trong các nghị quyết của Bộ Chính trị được ban hành từ cuối năm 2024 đến nay.

Góp ý Văn kiện Đại hội XIV: Đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của nhân dân về chất lượng dịch vụ y tế - Ảnh 1.

Tiến sĩ Lê Văn Cường, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

Trên cơ sở dự thảo văn kiện Đại hội XIV, nhiều nghị quyết mới là các quyết sách chiến lược quan trọng đã được ban hành làm cơ sở, động lực, đột phá cho sự phát triển nhanh, bền vững đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong đó, Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là "đòn bẩy" để ngành y tế cụ thể hóa chủ trương, chính sách chăm sóc sức khỏe toàn dân và nâng cao đời sống, hạnh phúc của nhân dân, trọng tâm bảo đảm mạng lưới y tế cơ sở vững chắc, y tế dự phòng chủ động và ứng dụng công nghệ số trong quản lý y tế, để mỗi công dân đều được hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao.

Để cụ thể hóa yêu cầu đó, Tiến sĩ Lê Văn Cường cho rằng ngành y tế Thanh Hóa xác định ba trụ cột then chốt cần tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt trong giai đoạn tới.

Thứ nhất, đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế. Ngành sẽ tiếp tục cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh, nhất là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời gắn với những nhiệm vụ đột phá mà Nghị quyết số 72-NQ/TW đã đề ra. Trọng tâm là triển khai hiệu quả Đề án 06, xây dựng và vận hành hiệu quả cơ sở dữ liệu y tế đồng bộ, hoàn thiện sổ sức khỏe điện tử, đơn thuốc điện tử, liên thông dữ liệu bảo hiểm y tế và các ngành liên quan.

Góp ý Văn kiện Đại hội XIV: Đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của nhân dân về chất lượng dịch vụ y tế - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Cường kiểm tra công tác chuyển đổi số tại cơ sở y tế trên địa bàn

Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu, thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ chẩn đoán, điều trị. Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Những giải pháp này giúp chuyển đổi phương thức phục vụ nhân dân, góp phần chuẩn hóa quy trình chuyên môn, minh bạch hóa hoạt động, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của ngành y tế, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho sự hình thành nền y tế thông minh, hiện đại.

Thứ hai, thực hiện quan điểm của Nghị quyết 72-NQ/TW về xây dựng đội ngũ thầy thuốc "sâu y lý, giỏi y thuật, giàu y đức", ngành y tế Thanh Hóa sẽ đổi mới toàn diện công tác quản lý, phát triển nguồn nhân lực, triển khai đồng bộ các khâu từ thu hút, đào tạo, sử dụng, luân chuyển đến giữ chân người giỏi.

Trọng tâm là đào tạo, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt là bác sỹ cho y tế cơ sở, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, đồng thời mở rộng hợp tác với các trường, viện trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ngành sẽ tham mưu thực hiện chính sách đãi ngộ đặc thù, tạo động lực cho cán bộ y tế an tâm công tác. Song song với đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu và minh bạch; xây dựng văn hóa và phong cách làm việc chuyên nghiệp, kỷ cương, sáng tạo và nhân văn, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và người dân.

Thứ ba, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Bảo đảm mọi nguồn lực đầu tư được sử dụng hiệu quả, thực sự phục vụ thiết thực cho sự nghiệp chăm lo, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tham mưu cho tỉnh ưu tiên đầu tư mở rộng, nâng cấp hệ thống y tế, nhất là tuyến cơ sở và các địa bàn khó khăn.

Chỉ đạo thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư trọng điểm, từng bước hiện đại hóa các bệnh viện đạt chuẩn hạng I, đồng thời cải tạo, nâng cấp cơ sở y tế, trạm y tế khang trang, đồng bộ. Cùng với đó, ngành đẩy mạnh xã hội hóa, huy động đa dạng các nguồn lực xã hội, mở rộng hợp tác công - tư trong đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đồng thời, tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính y tế, quản lý sử dụng hiệu quả tài sản công, triển khai hiệu quả cơ chế tự chủ, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Góp ý Văn kiện Đại hội XIV: Đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của nhân dân về chất lượng dịch vụ y tế - Ảnh 3.

Nhiều kỹ thuật cao được triển khai thành công tại nhiều bệnh viện tại Thanh Hóa đã góp phần giảm tải tuyến trên, nâng cao công tác chăm sóc điều trị bệnh cho nhân dân

"Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và của toàn thể nhân dân. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chuyên nghiệp và nhân văn, ngành y tế Thanh Hóa quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, xây dựng hệ thống y tế tỉnh nhà ngày càng hiện đại đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, đóng góp vào sự phát triển bền vững của tỉnh Thanh Hóa và đất nước"- Tiến sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa nhấn mạnh.

Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày một nâng cao

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, ngành y tế Thanh Hóa đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ngành y tế từng bước kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tăng cường phân cấp, siết chặt kỷ luật hành chính, phát huy trách nhiệm người đứng đầu. Trong phòng, chống dịch COVID-19, ngành y tế thể hiện rõ vai trò nòng cốt, chủ động, kịp thời, được Trung ương và nhân dân đánh giá cao. Chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng nâng lên, các chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt mục tiêu của Đại hội.

Hạ tầng y tế được quan tâm đầu tư với 4200 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và xã hội hóa, công tác chuyển đổi số có bước đột phá mạnh mẽ. Đặc biệt, nguồn nhân lực y tế không ngừng phát triển, nhiều bác sĩ được đào tạo chuyên sâu, làm chủ kỹ thuật hiện đại. Ngành y tế thực hiện tốt chính sách thu hút bác sĩ, trong đó có nhiều bác sĩ về làm việc tại tuyến y tế cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

    Thông báo