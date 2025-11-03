HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Công đoàn Thủ đô góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Bài và ảnh: Văn Duẩn

(NLĐO) - Công đoàn Thủ đô đã có những đóng góp quan trọng vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng tại hội nghị do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức lấy ý kiến

Ông Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội, cho biết thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng"; Hướng dẫn số 04/HD-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam; Kế hoạch số 329-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, đoàn viên, người lao động đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (sau đây viết tắt là Đại hội XIV của Đảng), Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội đã triển khai ý kiến góp ý trong cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô.

Công đoàn Thủ đô góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội phát biểu góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức hôm 28-10. Ảnh: Văn Duẩn

Theo ông Khánh, trong các hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, hầu hết các ý kiến trong cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ Thủ đô tham luận, đóng góp đều đồng tình, nhất trí và cho rằng nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đề cập đến những vấn đề quan trọng của Đảng, của đất nước; đồng thời đánh giá cao quá trình chuẩn bị dự thảo các văn kiện của Trung ương hết sức nghiêm túc, công phu, bài bản, có tính thực tiễn, có nhiều điểm mới, thể hiện sự đầu tư trí tuệ trong quá trình chuẩn bị văn kiện.

Chất lượng văn kiện được nâng lên, sát, đúng, trúng trọng tâm, trọng điểm và có nhiều đổi mới, bứt phá; nội dung, bố cục của các văn kiện thể hiện được tính Đảng, tính khoa học, chặt chẽ, rõ ràng, nêu bật được những thành tựu đạt được của đất nước trong 5 năm qua, những thành tựu to lớn, ý nghĩa lịch sử 40 năm đổi mới và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong từng lĩnh vực, từng vùng, có tính tổng kết và khái quát cao, ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Dự thảo các văn kiện cũng đã nhìn thẳng vào sự thật, chỉ ra những hạn chế, tồn tại nhiều mặt trong đời sống xã hội, trong tổ chức và hoạt động của Đảng, Nhà nước...

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đối với dự thảo Báo cáo chính trị, hầu hết các ý kiến nhất trí cao với chủ đề Đại hội: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Chủ đề đã khẳng định được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền; tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và mục tiêu phát triển đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Công đoàn Thủ đô góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng quà Tết năm 2025 cho công nhân lao động Thủ đô.

Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và cơ đồ của đất nước sau 40 năm đổi mới, hầu hết các ý kiến đều nhất trí với nhận định, đánh giá tổng quát 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII. Mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với ý chí, quyết tâm cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII; Đảng ta vững vàng lãnh đạo đất nước tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng, khá toàn diện, nhiều điểm sáng nổi bật.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín đất nước sau 40 năm đổi mới (từ trang 6 đến trang 14) đề nghị nên làm rõ hơn nữa những thành tựu đã đạt được. Đề nghị bổ sung yếu kém: "Tình trạng tham nhũng, lãng phí rất nghiêm trọng xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương chưa được giải quyết và khắc phục".

Về quan điểm, mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới, hầu hết các ý kiến đều nhất trí với nhận định của Trung ương về bối cảnh, tình hình thế giới nêu trong Dự thảo Báo cáo.

Hầu hết các ý kiến cũng đều nhất trí với nội dung 13 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026 - 2030. Có ý kiến đề nghị nhấn mạnh nội dung: Xây dựng và hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phát triển, tăng cường ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực để tháo gỡ những "điểm nghẽn", nhằm phát triển đất nước bền vững...

Về thi hành Điều lệ Đảng, hầu hết các ý kiến đều nhất trí với nội dung báo cáo. Có ý kiến đề nghị "sửa đổi, đổi mới thủ tục chuyển sinh hoạt, tránh gây phiền hà, khó khăn cho đảng viên khi chuyển sinh hoạt đảng"; "Giảm tỷ lệ trích nộp đảng phí lên cấp ủy cấp trên của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở", vì quỹ hoạt động của chi bộ rất khó khăn, hầu như không có khoản thu mà chi phí hoạt động lại rất nhiều.


Đảng Cộng sản Việt Nam Công đoàn Việt Nam Đại hội XIV của Đảng góp ý văn kiện đại hội Đảng
    Thông báo