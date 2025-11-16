Góp ý Dự thảo Văn kiện đại hội XIV: Giáo dục là quốc sách hàng đầu

Ông Nguyễn Thanh Hiền, nguyên Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Nghệ An, cho biết trong giai đoạn phát triển mới, khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, giáo dục và đào tạo tiếp tục là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Để thực hiện mục tiêu đó, cần có những giải pháp đột phá mang tính hệ thống, phù hợp với bối cảnh mới.

Ông Nguyễn Thanh Hiền, Chủ tịch Hội khuyến học Nghệ An

Trước hết, theo tôi, cần đổi mới mạnh mẽ tư duy và cơ chế phát triển giáo dục theo hướng mở, linh hoạt và hội nhập. Chính sách giáo dục phải thật sự đặt người học ở vị trí trung tâm, coi trọng năng lực sáng tạo, năng lực thực hành và khuyến khích học tập suốt đời. Cùng với đó, phải xây dựng cơ chế gắn kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và xã hội, hình thành hệ sinh thái giáo dục mở, đáp ứng nhu cầu phát triển nhân lực trong thời kỳ mới.

Chúng ta cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong dạy học, kiểm tra, quản lý và đào tạo từ xa; phát triển các nền tảng học tập trực tuyến cộng đồng, thư viện số và học liệu mở để mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận tri thức, thu hẹp khoảng cách vùng miền, thực hiện công bằng trong giáo dục.

Cần tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Điều này đòi hỏi hệ thống giáo dục phải chú trọng rèn luyện kỹ năng mềm, năng lực số, ngoại ngữ, và tư duy sáng tạo cho thế hệ trẻ. Đồng thời, cần tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu để đưa giáo dục Việt Nam tiệm cận với chuẩn mực toàn cầu.

Bên cạnh đó, công tác khuyến học, khuyến tài có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập. Hội Khuyến học các cấp cần được quan tâm, tạo điều kiện phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào học tập suốt đời; nhân rộng các mô hình "Công dân học tập", "Gia đình học tập", "Cộng đồng học tập" gắn với phát triển văn hóa học tập trong toàn xã hội.

Ngoài ra, cần đảm bảo tính hệ thống, liên thông và bền vững của toàn bộ nền giáo dục từ giáo dục phổ thông, nghề nghiệp đến đại học và học tập suốt đời. Chỉ khi có sự liên kết chặt chẽ, thống nhất về định hướng và hành động, chúng ta mới có thể tạo ra bước chuyển thật sự mạnh mẽ.

Ông Nguyễn Thanh Hiền tin rằng với sự đổi mới tư duy, quyết tâm chính trị cao của Đảng và toàn xã hội, công tác giáo dục và khuyến học sẽ góp phần quan trọng đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên tri thức, phát triển phồn vinh và hạnh phúc.