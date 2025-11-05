HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Mở không gian phát triển mới cho doanh nghiệp tư nhân

Lê Thúy

(NLĐO) - Doanh nghiệp tư nhân hôm nay không chỉ mang khát vọng làm giàu, mà còn gánh vác trách nhiệm xây dựng quốc gia hùng cường, tự cường, thịnh vượng.

Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khẳng định phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế là một điểm mới rất quan trọng.

Doanh nghiệp tư nhân và trách nhiệm xây dựng quốc gia trong Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 1.

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã mở ra "chương mới của tư duy phát triển Việt Nam", nơi kinh tế tư nhân, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo cùng hội tụ để kiến tạo sức bật mới cho dân tộc

Cùng với đó, dự thảo Văn kiện nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát huy đầy đủ chức năng và vai trò của từng khu vực kinh tế, nhằm tạo nên bức tranh phát triển toàn diện, bền vững cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, TS Mạc Quốc Anh, Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, bày tỏ dự thảo các văn kiện Đại hội XIV đã mở ra "chương mới của tư duy phát triển Việt Nam", nơi kinh tế tư nhân, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo cùng hội tụ để kiến tạo sức bật mới cho dân tộc.

"Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam hôm nay không chỉ mang khát vọng làm giàu, mà còn gánh vác trách nhiệm xây dựng quốc gia hùng cường, tự cường, thịnh vượng - đúng tinh thần mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh: "Phát triển kinh tế tư nhân là tất yếu khách quan, là yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" - TS Mạc Quốc Anh chia sẻ.

Doanh nghiệp kỳ vọng vào quyết sách đột phá từ Đại hội XIV của Đảng

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã nhấn mạnh ba trụ cột phát triển mới: mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ là động lực chính, và kinh tế tư nhân là một động lực trọng yếu của nền kinh tế. Đây là bước tiến rất quan trọng về mặt lý luận và thực tiễn, thể hiện sự kế thừa và phát triển sáng tạo của Đảng trong thời kỳ hội nhập sâu rộng.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, việc xác lập mô hình tăng trưởng mới giúp khu vực kinh tế tư nhân thoát khỏi "bẫy gia công, phụ thuộc và chi phí thấp", hướng tới nền kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo và kinh tế xanh - số.

Hiện nay, Việt Nam có hơn 910.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó hơn 97% là doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), đóng góp hơn 45% GDP, 33% thu ngân sách và tạo ra trên 60% việc làm.

"Việc Đảng tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của khu vực tư nhân không chỉ tạo niềm tin mạnh mẽ mà còn mở ra một "không gian phát triển mới" cho lực lượng doanh nhân - những người dám nghĩ, dám làm và dám đổi mới" - TS Mạc Quốc Anh chia sẻ.

Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục ban hành những quyết sách mang tính đột phá, cụ thể: Thể chế hóa mạnh mẽ Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, bảo đảm tính nhất quán trong chính sách, giảm rủi ro pháp lý và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Hoàn thiện thể chế hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đặc biệt là quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, quỹ bảo lãnh tín dụng và các gói ưu đãi thuế cho doanh nghiệp xanh - số.

Ông Lại Hoàng Dương, Tổng Giám đốc Công ty CP Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng, kỳ vọng năm 2026 tới là bước đà để tạo sức bật cho doanh nghiệp tư nhân Việt Nam cất cánh, thông qua thụ hướng chính sách của Nghị quyết 68, trong đó doanh nghiệp mong muốn tiếp cận nguồn lực hỗ trợ về tài chính, khoa học - Công nghệ.

Cùng với đó, các doanh nghiệp cũng muốn không hình sự hóa quan hệ kinh tế, không hồi tố chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

