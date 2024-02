Grammy 2024: Taylor Swift thắng lớn

Sau 16 năm hoạt động nghệ thuật, sở hữu hàng loạt bản hit, Miley Cyrus mới chạm tay vào giấc mơ. Bản hit "Flowers" khuấy đảo làng nhạc năm 2023 đã giành chiến thắng ở 2 hạng mục: "Bản thu âm của năm" và "Ca khúc solo nhạc pop xuất sắc nhất".



"Flowers" là ca khúc nằm trong album "Endless Summer" ra mắt hồi tháng 3-2023, đánh dấu sự trở lại của Miley Cyrus sau 3 năm từ "Plastic Hearts". Theo Variety, hệ thống âm nhạc trực tuyến toàn cầu đã chính thức cán mốc 1.000 tỉ lượt nghe nhờ sự đóng góp lớn của bản hit toàn cầu "Flowers". Ca khúc này của Miley Cyrus đã chiếm 1,16 tỉ lượt nghe chỉ sau 2 tháng kể từ khi phát hành. Cũng theo thống kê, đây là ca khúc được khán giả trên toàn thế giới sử dụng nhiều nhất trong năm 2023. Đây là một thành tích lớn đối với bất kỳ ngôi sao nào. Trong khi đó, tờ Esquire nhận định, "Flowers" đánh dấu sự trưởng thành của Miley Cyrus về cả âm nhạc lẫn đời sống. Phần lời do ca sĩ đồng sáng tác, nói về niềm vui của một cô gái khi trở về cuộc sống độc thân.

Taylor Swift thắng lớn tại Grammy 2024. Ảnh: REUTERS

Điểm nhấn đêm trao giải Grammy 2024 chính là Taylor Swift. Cô là nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử Grammy 4 lần giành chiến thắng ở hạng mục Album của năm với album "Midnights". Taylor Swift thậm chí vượt qua những giọng ca huyền thoại như Frank Sinatra, Stevie Wonder, Paul Simon để viết nên trang lịch sử có tên mình trong hành trình giải thưởng Grammy, tính đến thời điểm hiện tại.

Billie Eilish cũng xuất sắc không kém khi mang về tượng kèn vàng Grammy hạng mục "Bài hát của năm" với ca khúc "What was I made for?". Đây là lần thứ hai nữ ca sĩ sinh năm 2001 đoạt Grammy ở hạng mục này với ca khúc "Bad guy" vào năm 2020. Billie cũng giành giải "Ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất".

Chiến thắng của Billie Eilish với "What was I made for?" có lẽ vẫn chưa dừng lại. Giới chuyên môn nhận định, "What was I made for?" là ứng viên nặng ký cho hạng mục "Ca khúc trong phim xuất sắc nhất" tại giải Oscar 2024.

Trong khi đó, không nằm ngoài dự đoán, Victoria Monét được gọi tên ở hạng mục "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất". Nữ ca, nhạc sĩ là cái tên quen thuộc với khán giả yêu thích âm nhạc khi tham gia sáng tác và sản xuất nhiều bản hit của Ariana Grande, Travis Scott hay BLACKPINK. Album phòng thu đầu tay Jaguar II của nữ nghệ sĩ nhận về nhiều lời khen từ khán giả.