Oscar 2024: Cuộc đua cân tài, ngang sức

Phim "Oppenheimer", thể loại tiểu sử - tâm lý, được Christopher Nolan chuyển thể từ sách tiểu sử "American Prometheus" do Kai Bird và Martin J. Sherwin viết.



Chiến mã "Oppenheimer"

Nội dung tác phẩm xoay quanh cuộc đời của nhà vật lý lý thuyết vĩ đại người Mỹ J. Robert Oppenheimer cùng bối cảnh lịch sử những năm cuối Thế chiến thứ hai. J. Robert Oppenheimer đã hợp tác phát triển những vũ khí hạt nhân đầu tiên trong Dự án Manhattan, được mệnh danh là "cha đẻ" bom nguyên tử. Ông là nhân vật gây tranh cãi và cả sự mâu thuẫn, giằng xé trong chính bản thân khi đối mặt với câu hỏi là thiên tài khoa học, anh hùng hay kẻ hủy diệt thế giới, khi góp phần tạo ra vũ khí hủy diệt kinh hoàng.

Với tài năng biên kịch và đạo diễn của mình, Christopher Nolan cùng dàn diễn viên hợp vai, sự đầu tư đúng mức, phim đã thu về hơn 957 triệu USD doanh thu toàn cầu, đứng thứ 3 trong số các phim doanh thu cao nhất năm 2023. Tác phẩm nhận nhiều lời khen ngợi cho sự kỳ công và đã giành được sự tôn vinh ở các giải thưởng trước đó như Quả cầu vàng 2024, SAG Awards… nên không bất ngờ khi phim dẫn đầu danh sách đề cử tại Oscar 2024.

Phim “Oppenheimer” dẫn đầu đề cử tại Oscar 2024. (Ảnh: MELINDA SUE GORDON/ UNIVERSAL PICTURES)

"Oppenheimer" có mặt trong hầu hết các hạng mục quan trọng: "Phim hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc", "Nam diễn viên chính xuất sắc", "Nam diễn viên phụ xuất sắc", "Nữ diễn viên phụ xuất sắc"…

Xếp phía sau "Oppenheimer", phim "Poor Things" nhận 11 đề cử, phim "Killers of the Flower Moon" nhận được 10 đề cử, phim "Barbie" nhận được 8 đề cử. Trong đó, "Poor Things" là tác phẩm pha trộn giữa yếu tố hài hước và khoa học viễn tưởng của đạo diễn người Hy Lạp Yorgos Lanthimos. Phim được chuyển thể dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên ra mắt năm 1992 của nhà văn Alasdair Gray.

Nội dung kể về một phụ nữ tên Bella Baxter - người được một nhà khoa học hồi sinh sau khi tự sát. Cô được thay thế não bằng não đứa con chưa chào đời của mình. Với tâm trí đứa trẻ trong cơ thể người lớn, Bella Baxter đầy tò mò, trải qua thời gian học tập đầy sóng gió, cô bỏ trốn cùng một luật sư lôi thôi và dấn thân vào loạt vụ án.

Phim "Killers of the Flower Moon" do Martin Scorsese đạo diễn, được thực hiện dựa trên cuốn sách cùng tên của nhà văn David Grann. Phim lấy bối cảnh những năm 1921-1922 tại vùng Oklahoma. Nội dung tập trung nói về Osage - một bộ lạc da đỏ sống hài hòa trên lãnh thổ của mình và tự nhủ người da trắng chẳng hứng thú với mảnh đất này. Thế rồi, dầu mỏ được phát hiện, trong 10 năm Osage thay đổi, thành những người giàu có nhất trên thế giới nhưng bi kịch cũng nảy sinh.

Trong số các đề cử có mặt trong hạng mục "Phim hay nhất" gồm: "American Fiction", "Anatomy of a Fall", "Barbie", "The Holdovers", "Killers of the Flower Moon", "Maestro", "Oppenheimer", "Past Lives", "Poor Things", "The Zone of Interest", chiến mã "Oppenheimer" đang nhận được nhiều dự đoán chiến thắng nhất cho mùa giải 2024.

Ai sẽ được vinh danh?

Ở hạng mục "Đạo diễn xuất sắc", Christopher Nolan đang là ngôi sao sáng khi hầu hết các dự đoán đều cho rằng ông sẽ được tôn vinh tại Oscar 2024. Christopher Nolan đã có một hành trình dài trong nghề với nhiều tác phẩm xuất sắc, nhiều lần được đề cử Oscar nhưng chưa lần nào chạm tay vào tượng vàng danh giá. "Oppenheimer" là một bứt phá đầy ấn tượng của đạo diễn tài năng trong làng phim thế giới này. Mặc dù đối thủ cạnh tranh của Christopher Nolan là những tên tuổi nổi tiếng như Martin Scorsese, Yorgos Lanthimos, Justine Triet, Jonathan Glazer nhưng theo các trang Variety, Boston…, cuộc đua có vẻ đã gần kết thúc và Christopher Nolan vươn lên dẫn đầu.

Ở hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc", một số ý kiến cho rằng người chiến thắng không ai khác ngoài Cillian Murphy với vai nhà khoa học J. Robert Oppenheimer của phim "Oppenheimer". Với những nỗ lực của mình trong suốt hành trình làm nghề, Cillian Murphy hoàn toàn xứng đáng được vinh danh.

Một số ý kiến khác lại nhận định Paul Giamatti vai thầy giáo Paul Hunham trong phim "The Holdovers" sẽ chiến thắng. Paul Giamatti là diễn viên gạo cội, chuyên trị các vai dị biệt và tạo được màu sắc riêng trong lối diễn. Ông hoàn hảo trong vai Paul Hunham. Cillian Murphy và Paul Giamatti ai sẽ giành chiến thắng, điều này còn chờ vào kết quả được công bố tại lễ trao giải.

Tương tự, hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc" là cuộc tranh tài gay cấn giữa 2 ứng viên "nặng ký" Lily Gladstone - vai Mollie Burkhart trong phim "Killers of the Flower Moon" và Emma Stone - vai Bella Baxter trong phim "Poor Things". Một số trang chuyên về phim ảnh thế giới nhận định nếu Lily Gladstone trượt giải thì người chiến thắng sẽ là Emma Stone và ngược lại. Ba đề cử còn lại trong hạng mục rất khó để vượt lên. Hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc" cũng như trường hợp "Đạo diễn xuất sắc", mọi dự đoán đều dồn vào nam diễn viên Robert Downey Jr. với vai Lewis Strauss trong phim "Oppenheimer".

Robert Downey Jr. là ứng viên được xem như cầm chắc tượng vàng trong tay. Với phần thể hiện xuất sắc, Robert Downey Jr. vô cùng xứng đáng nếu được vinh danh tại lễ trao giải. Tương tự, nữ diễn viên Da'Vine Joy Randolph với vai diễn tuyệt vời Mary Lamb trong "The Holdovers" cũng được cho rằng sẽ chiến thắng tại hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" Oscar 2024.

Ngay sau khi thông tin danh sách đề cử Oscar 2024 được công bố, nhiều phân tích, dự đoán về cá nhân, tác phẩm chiến thắng được người trong giới đưa ra. Hẳn nhiên, kết quả cuối cùng vẫn phải chờ vào lễ trao giải diễn ra ngày 10-3 (theo giờ Mỹ) tại Nhà hát Dolby, Los Angeles - Mỹ.