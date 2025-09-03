GS Lê Quân giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT

Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 3-9 đã ký quyết định số 1889 về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Quân, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giáo sư Lê Quân

GS-TS Lê Quân sinh năm 1974 tại Hà Nội, quê Quảng Ngãi. Ông có trình độ lý luận cao cấp chính trị, có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ khoa học quản trị tại Đại học tổng hợp Toulon (Cộng hòa Pháp), là chuyên gia về phát triển nguồn nhân lực và khởi nghiệp, được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư (PGS) năm 2009, Giáo sư (GS) năm 2017.

GS-TS Lê Quân đã từng trải qua các chức vụ lãnh đạo, quản lý như: Trưởng Bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực (Trường Đại học Thương mại), Thành viên Hội đồng quản trị Viện Doanh nhân Pháp ngữ, Thành viên Ban điều hành mạng lưới nhà khoa học nghiên cứu về doanh nhân (Tổ chức Đại học Pháp ngữ), phụ trách các dự án đào tạo quốc tế tại Đại học Thương mại, đồng thời phụ trách Filière Francophone về quản trị kinh doanh.

Sau đó, ông làm Giám đốc Trung tâm Đào tạo và giáo dục quốc tế (Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội); Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Đại học Quốc gia Hà Nội; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội; Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Thứ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

24-6-2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 998/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.