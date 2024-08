GS-TS Võ Tòng Xuân - Nhà nông học kiệt xuất

Tang lễ GS-TS Võ Tòng Xuân tổ chức tại TP Cần Thơ

GS-TS Võ Tòng Xuân qua đời vào sáng 19-8. Với nhiều cống hiến cho ngành nông nghiệp, GS-TS Võ Tòng Xuân được nhà nước phong tặng Anh hùng Lao động năm 1985, Nhà giáo Nhân dân năm 1999, là Đại biểu Quốc hội khóa II, III, IV. Ông cũng nhận nhiều giải thưởng, huân chương cao quý.

Mới đây nhất, cuối năm 2023, ông là nhà khoa học Việt Nam đầu tiên nhận giải VinFuture với công trình "Phát minh và phổ biến giống lúa kháng bệnh". Cũng trong năm này, Báo Người Lao Động trao "Mai Vàng tri ân" đến GS-TS Võ Tòng Xuân nhằm tri ân những đóng góp của ông cho cộng đồng.

Ngày 19-8, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết Thành ủy Cần Thơ, Tỉnh ủy An Giang, Trường ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Nam Cần Thơ và Trường ĐH An Giang cùng gia đình tổ chức tang lễ GS-TS Võ Tòng Xuân tại Nhà Tang lễ TP Cần Thơ (số 30A, đường Mậu Thân, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Ca Linh