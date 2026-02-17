HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Gục ngã cay đắng ở derby Catalunya, Barcelona ôm hận với cuộc đua La Liga

Đông Linh (theo AS, Marca)

(NLĐO) – Màn ngược dòng ấn tượng trước nhà đương kim vô địch Barcelona giúp chủ nhà Girona tạm bứt xa khỏi khu vực nguy hiểm ở cuối bảng xếp hạng La Liga.

Vừa thảm bại 0-4 dưới tay Atletico Madrid ở bán kết lượt đi Cúp Nhà vua 4 ngày trước, Barcelona hạ quyết tâm phải nhanh chóng trở lại, nếu không sẽ rất bất lợi khi các mặt trận họ tham dự đều đồng loạt tăng tốc mạnh mẽ ở giai đoạn cuối.

Gục ngã cay đắng ở derby Catalunya, Barcelona ôm hận với cuộc đua La Liga - Ảnh 1.

Raphinha trở lại, Barcelona vẫn chơi tấn công không hiệu quả

Có sự trở lại kịp thời của ngòi nổ quan trọng Raphinha bên hành lang trái, Barcelona của HLV Hansi Flick nhập cuộc hết sức tự tin tại sân khách Estadio Montilivi. 

Đội hình cực mạnh, quyết tâm cao, thế nhưng mọi thứ không được như mong muốn của "gã khổng lồ" xứ Catalunya ở trận derby vùng.

Ngay phút thứ 5, Barcelona có cơ hội đáng chú ý đầu tiên nhưng cú dứt điểm của Lamine Yamal thiếu hẳn độ chính xác, đi chệch khung thành trong gang tấc. 

Ngoại trừ Fermín Lopez chơi năng nổ, hàng công đội khách thi đấu có phần hời hợt, thiếu độ sắc sảo lẫn hiệu quả trong khâu kết thúc. 

Hết Raphinha đến Lamine Yamal bỏ lỡ cơ hội mở điểm dù đối diện với khoảng trống mênh mông trước cầu môn chủ nhà Girona.

Gục ngã cay đắng ở derby Catalunya, Barcelona ôm hận với cuộc đua La Liga - Ảnh 2.

Trọng tài bỏ qua hành vi tràn vào vòng 16,50 m của cầu thủ Girona khi Yamal đá phạt đền

Barcelona bắn phá dồn dập trên phần sân Girona nhưng chỉ một trong 8 pha dứt điểm của họ đi trúng đích, trong đó, cú sút của Raphinha tìm đúng cột dọc khung thành chủ nhà. 

Phút 45+3, Dani Olmo bị Daley Blind phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng từ khoảng cách 11 m, Lamine Yamal lại thực hiện quả phạt đền quá tệ, bóng tìm đến cột dọc khung thành Girona.

Gục ngã cay đắng ở derby Catalunya, Barcelona ôm hận với cuộc đua La Liga - Ảnh 3.

Pau Cubarsi ghi bàn thứ 100 cho Barcelona mùa này

Sau giờ nghỉ, Barcelona tiếp tục triển khai lối chơi tấn công như vũ bão và khi các chân sút của họ vẫn chơi bế tắc, hai hậu vệ đã cùng nhau lên tiếng. 

Phút 59, Jules Kounde tạt bóng thuận lợi từ biên phải để trung vệ Pau Cubarsí lao người đánh đầu, ghi bàn thắng đầu tiên tại La Liga. 1-0 cho Barcelona.

Gục ngã cay đắng ở derby Catalunya, Barcelona ôm hận với cuộc đua La Liga - Ảnh 4.

Thomas Lemar gỡ hòa cho Girona chỉ sau 2 phút

Chỉ 2 phút sau, Thomas Lemar dễ dàng đệm bóng gỡ hòa khi hàng thủ Barcelona thi đấu mất tập trung. 

Hai pha cứu thua xuất thần liên tiếp bằng một tay của Joan García giúp đội khách không bị thủng lưới thêm nhưng cũng cho thấy thế trận dần nghiêng về phía đội chủ nhà.

Gục ngã cay đắng ở derby Catalunya, Barcelona ôm hận với cuộc đua La Liga - Ảnh 5.

Fran Beltran sút tung lưới Barcelona

Phút 86, Fran Beltran khiến cầu trường Montilivi bùng nổ với cú sút sệt hiểm hóc đưa Girona vượt lên. 

Trong tình huống dẫn đến bàn thắng này, hậu vệ Jules Kounde bị Echeverri đạp thẳng vào chân nhưng bất chấp phản ứng đòi VAR can thiệp của các cầu thủ Barcelona, trọng tài Soto Grado vẫn kiên quyết từ chối.

Gục ngã cay đắng ở derby Catalunya, Barcelona ôm hận với cuộc đua La Liga - Ảnh 6.

Echeverri đạp thẳng vào chân Jules Kounde nhưng không bị truy cứu trách nhiệm

Hai lần ngó lơ không rút thẻ phạt dành cho Claudio Echeverri nhưng đến phút 90+9, trọng tài vẫn phải truất quyền thi đấu của một cầu thủ chủ nhà khác là Joel Roca. 

Đội chủ nhà chỉ còn 10 người, nhưng thời gian còn lại quá ít để Barcelona có thể tìm kiếm bàn gỡ hòa.

Gục ngã cay đắng ở derby Catalunya, Barcelona ôm hận với cuộc đua La Liga - Ảnh 7.

Barcelona gục ngã ở derby Catalunya

Barcelona thắng 4/5 chuyến làm khách gần nhất trước Girona tại La Liga (thua 1) và ghi tới 12 bàn trong chuỗi trận này, vì vậy thất bại 1-2 khá đáng tiếc rạng sáng 17-2 khiến thầy trò Hansi Flick "thua đơn thiệt kép", chính thức mất ngôi đầu La Liga vào tay kình địch Real Madrid sau 24 vòng đấu.

Gục ngã cay đắng ở derby Catalunya, Barcelona ôm hận với cuộc đua La Liga - Ảnh 8.

Bảng xếp hạng La Liga sau vòng 24

 

Tin liên quan

Hàng thủ sụp đổ, Barcelona thảm bại khó tin bán kết Cúp Nhà vua

Hàng thủ sụp đổ, Barcelona thảm bại khó tin bán kết Cúp Nhà vua

(NLĐO) – Tham vọng giành "cú ăn 4" của Barcelona bị giáng một đòn đau khi đoàn quân xứ Catalan thảm bại 0-4 trước Atletico Madrid ở bán kết lượt đi Cúp Nhà vua

Lamine Yamal lập siêu phẩm, Barcelona đại thắng Mallorca giữ ngôi đầu La Liga

(NLĐO) - Bàn thắng đẳng cấp của Lamine Yamal cùng thế trận lấn lướt giúp Barcelona đánh bại Mallorca 3-0 trên sân nhà, duy trì lợi thế ở đỉnh bảng La Liga.

Man City, Barcelona hiên ngang vào top 8 Champions League

(NLĐO) - Man City giành vé vào thẳng vòng 1/8 Champions League với chiến thắng 2-0 trước Galatasaray còn Barcelona ngược dòng hạ Copenhagen 4-1 trên sân nhà.

